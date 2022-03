Sbohem, rozume. Štencel ošklivě fauloval Říčku, šel okamžitě do sprch

Páteční duel v Pardubicích rozehrál výborně, připravil první gól, ale šichta mu brzy skončila. Zápasová porce Jana Štencela skončila po necelých čtrnácti minutách první třetiny, kdy budějovický obránce škaredě fauloval domácího útočníka Roberta Říčku. Zápas pro českobudějovického obránce skončil, od sudích nemohl dostat jiný postih než pět minut a do konce.

Co se stalo?

Po celkem nevinné akci pardubický Říčka u budějovické branky čistě atakoval zadáka Romana Vráblíka, v tom se přihnal Štencel a prudkou „hrazdou“ do hlavy složil Říčku k zemi. Velmi tvrdé a velmi nebezpečné. Říčka měl kliku, hůl mu nejspíš sjela po krku, nevypadalo to, že by přišel o zuby. Následky byly mnohem mírnější než drsný atak.

Tahle scéna spustila emoce na ledě i v hledišti, pardubičtí fanoušci bouřili o to víc poté, co sudí vyloučili dva domácí borce za odplatu po Štencelově zákroku. Podle všeho ovšem správně. Hosté šli paradoxně do velmi výhodné přesilovky čtyři na tři, ale výhodu nevyužili. Ani Dynamo si však s následnou tříminutovou převahou neporadilo.

Pardubice - České Budějovice: Šílenost! Štencel uštědřil Říčkovi krosček do hlavy a dohrál