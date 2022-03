Hrachovina zastiňuje Frodla. Rveme se jeden za druhého, těší gólmana

Vlastně je to jednoduché. Dominik Hrachovina je pro svůj tým platnější než Dominik Frodl. V jiskřivé čtvrtfinálové sadě mezi Budějovicemi a Pardubicemi dělá klíčový rozdíl gólová šikovnost hráčů Motoru podtržená perfektními výkony týmového brankáře. Východočeši padli ve třetím duelu 1:2, a pokud nevyhrají čtyřikrát v řadě, jejich postupové ambice skončí u ledu. V sobotu může být hotovo. „Chceme to samozřejmě ukončit, ale zůstáváme pevně nohama na zemi,“ hlásil Hrachovina po vynikajícím výkonu, při kterém zapsal 36 zákroků.

Kabinou vítězů zněl mohutný jásot, je to už postupová radost?

„Ne, to ne. Poslední krok je nejtěžší a nejdůležitější, žádné juchání. My musíme stát pevně nohama na zemi a porvat se o poslední bod, samozřejmě.“

Lukáš Pech skromně povídal, že Motor nepodal optimální výkon. Nevím, mně to přišlo hodně dobré, typický venkovní play off výkon. Srdnatý, zodpovědný…

„Jasně, bojovali jsme, kluci mi strašně pomáhali, myslím, že zblokovali nejvíc střel za poslední tři zápasy. Strašně moc jsme bojovali, rvali se jeden za druhého. Snad jediné minus je, že Pardubice pouštíme do strašného množství přesilovek. Naštěstí z nich nedostáváme góly, což je super. Ale nesmíme to zakřiknout. Jak říkám, bojovali jsme, to je základ. Jakmile se série blíží do rozhodujících utkání, budou čím dál víc bojovnější, urputnější. Možná to z naší strany nebylo optimální, ale na to se historie neptá.“

A postup nejlépe urvat hned v sobotu, že?

„Jasná věc. Vždycky je lepší urvat to hned. Ale musíme se na to dobře připravit, podívat se, v čem jsme byli horší, v čem lepší. A uvidíme, co přijde.“

Dynamo vstřelilo gól v 58. minutě při hře bez brankáře, jak velká komplikace to byla?

„Samozřejmě to byla komplikace, tlačili nás dlouho, bylo to nepříjemné. Do konce zbývaly dvě minuty a dvacet vteřin. V minulém zápase jsme otočili skóre během půl minuty… Dvě minuty dvacet je strašně dlouhá doba, komplikace to byla obrovská. Ale konec jsme odehráli velmi dobře. Po inkasovaném gólu jsme Pardubice skoro k ničemu nepustili.“

Úroveň svých výkonů postupně zvedáte, tým se na vás může spolehnout. Cítíte sám na sobě vzrůstající sebevědomí, anebo to nehrotíte?

„Když se vyhrává, sebevědomí je s tím spojené. Ale nikdy nevíte, štěstí je strašně nevyzpytatelné a vrtkavé. Dneska zase tyčka, všechno mohlo být jinak. Musíte být pořád nohama na zemi a jít zákrok od zákroku. To je pořád dokola.“

Dynamo jste v sezoně porazili popáté v řadě. To něco signalizuje. Už přesně víte, jak na něj?

„Těžko říct… (usmívá se) Já to vážně nechci zakřiknout, každý zápas je jiný a série je vždycky dlouhá, ať má čtyři nebo sedm zápasů. To nejtěžší nás teprve bude čekat.“