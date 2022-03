Vítkovice fandí mládí, Fridrich zaujal i Jalonena: Místo bakalářky nároďák

Po vyřazení ve čtvrtfinále Generali ČP play off Tipsport extraligy už se chtěl vítkovický útočník Petr Fridrich (21) ponořit do učebnic a grafů, ale bakalářskou práci v oboru chemického inženýrství musí ještě odložit. Fotokatalytickou produkci vodíku přebila premiérová pozvánka do reprezentace. S brankářem Alešem Stezkou (Dominik Lakatoš se omluvil kvůli zdravotním problémům) vyrazil na kemp nového trenéra Kariho Jalonena.

Patřil k nejvýraznějším mladým hráčům soutěže. Petr Fridrich se ve Vítkovicích ze čtvrté formace postupně prokousal až do první. V základní části nasbíral 19 bodů (10+9), v play off přidal další 3 (1+2). K tomu zvládá i náročné studium na Vysoké škole báňské, je ve třetím ročníku.

„Bojuju,“ pousmál se Fridrich. „Teď jsem školu vynechával, jako vždycky v play off. Mám hotový, teda skoro hotový, první semestr. Myslel jsem, že se k tomu teď vrátím, ale čeká mě další příjemné rozptýlení od školy. Minimálně o týden to zase odložím. Budou státnice, musím odevzdat bakalářskou práci. Pracuju na ní a doufám, že se mi to nějak povede dokončit.“

Berete si podklady k bakalářce i na reprezentační sraz?

„Neberu (pousmál se). Jestli mi tedy nepřijdou nějaké maily ze školy, ale asi ne, nechám si to na později. Mám to rozpracované, pokračuji v ročníkové práci, co jsem dělal na střední.“

Jak jste reagoval na premiérové pozvání do národního týmu?

„Byl jsem překvapený. Příjemně. Beru to jako šanci a zkušenost. Poprat se o místo s mladýma klukama, ukázat se. Velká očekávání nemám, spíš jsem rád, že můžu s ohledem do dalších sezon nabrat nějaké zkušenosti. Mohlo by mi to pomoct k dalšímu posunu.“

Říkáte, že jste byl překvapený. Opravdu vás myšlenka na národní tým ani nenapadla?

„Ty jo, vůbec mě to nenapadlo. Vím, že na kempy jezdí mladí kluci, ale nepřemýšlel jsem nad tím. Hlavně jsem se až do čtvrtku zabýval a řešil výhradně sérii s Třincem a naše play off.“

Mládežnické reprezentace vás míjely, odehrál jste jen 6 zápasů za devatenáctku (1+0)...

„Do osmnácti jsem tam asi být neměl, nebyl jsem na takové úrovni, abych v reprezentaci byl. Pak šance přišla, jeden turnaj se mi celkem povedl, ale víc z toho nebylo. Beru to teď jako odměnu za práci. Nejenom v této sezoně. Je to odměna, motivace, impuls.“

Pozvánku z Vítkovic dostali i brankář Stezka a útočník Lakatoš. Co vy na to?

„Zaslouženě, oba jsou super hokejisti. Aleš (Stezka) chytal skvěle, díky němu jsme vyhráli hodně těsných zápasů. Měl první sezonu v extralize, podle mého všechny dost překvapil. A Laky nám taky pomohl, když přišel z Finska. Dával góly, v kabině je z těch mladších hráčů i vůdčí osobnost.“

Jak jste vnímal svoji druhou sezonu v extralize?

„Cítím, že jsem se zase o dost posunul. Minulý rok jsem byl hráč do čtvrté lajny. Občas něco zkusit, hrát jednoduše, nedostat gól. Teď už jsem, hlavně ke konci sezony, sám sebe vnímal jako hráče, který jde na led změnit zápas. Něco vymyslet. To byl hlavní rozdíl, když srovnám minulou a letošní sezonu. Na začátku to ještě tak nebylo, ale na konci jsem tento rozdíl cítil. V nastavení. Jdu dát gól, jdu změnit zápas.“

K tomu však bude potřeba ještě zapracovat na koncovce, souhlasíte?

„Přesně tak. Do šancí se dostávám poměrně dost, ale produktivita je horší, no. Musím trénovat střelbu, zakončení, snažit se proměnit i každou střelu na tréninku. Být si v tom jistý. A správně nastavit hlavu. Neřešit neúspěchy, jít do toho pořád stejně. Měl jsem dlouhé období bez gólu, přestože jsem šance měl. Dvě, tři za zápas a nic. Hodně špatně jsem to nesl. Právě v nastavení hlavy se musím ještě posunout. Neřešit neúspěchy, jako spíš to, co se povedlo. Věřit svojí hře.“

Co vám utkvělo z bitev s Olomoucí a Třincem? Na co budete vzpomínat?

„Na super sérii s Olomoucí. Konečně jsem po dvou letech s covidem v extralize zažil ve Vítkovicích skoro plnou halu. A ještě jsme pátý zápas doma vyhráli, to byl super zážitek. S Třincem to bylo těžké. Musím říct, že mě překvapilo, jak hrál účelně. Nebylo to tak, že by nás obehrával, přejel. Moc jsme nevěděli, co dělat. Třinecká obrana středního pásma je výborná, proto jsou tak úspěšní. I když tam mají hvězdy, nehrají na sebe. Všichni jsou ochotni jít za úspěchem týmu. Třeba i odhodit puk, když se jde střídat. Je to prostě play off mančaft.“

Trenér Miloš Holaň říkal, že byste časem mohl být novým lídrem Vítkovic. Jak vidíte budoucnost?

„Ve Vítkovicích mám smlouvu, zůstanu. Nezastírám, že do budoucna by mě zahraniční nabídka lákala, bral bych ji jako posun. Je to cíl nebo meta, na kterou bych chtěl dosáhnout. V prvé řadě chci ale být prospěšný pro Vítkovice.“

PETR FRIDRICH V EXTRALIZE 2020/21 2021/22 zápasy 34 56 góly 4 10 asistence 7 9 klubové bodování 9. místo 7. místo průměrný čas na ledě 9:53 13:29

Holaň: Mladí jsou draví a platní

Dát mladým prostor a když to jde, nechat je hrát klíčové situace. Vítkovický trenér Miloš Holaň myslí i na budoucnost klubu. Petr Fridrich (21), Jan Bernovský (21) nebo Vojtěch Lednický (20) už patří do stabilní rotace, premiérově naskočili Josef Krejsa (19), Matyáš Melovský (17) nebo Matěj Prčík (17).

„Hodně mě překvapil třeba Bernovský,“ neskrývá Holaň. „Bylo mi řečeno, že s ním nemám počítat, že bude od začátku sezony v Šumperku. Já ho dřív netrénoval, neznal jsem ho, ale vždycky čekám, až se kluci převedou. A on je z těch, kdo mě překvapil.“ V play off sehrál Bernovský 7 zápasů (2+1), v průměru přes 13 minut. Naskočil do první přesilovky místo zraněného Robertse Bukartse.

„Frigo (Petr Fridrich) už je hotový hráč s tendencí se zlepšovat,“ pokračuje Holaň. „I když jsem od něj čekal víc, co se týká produktivity, ale zrovna on může být ten, koho si tu budeme pěstovat pro budoucnost jako Vítkovičáka. Pokud nám neuteče. Ale to už je práce nás a managementu, aby nám tu kluci zůstávali.“

Dravce Lednického srážely zdravotní problémy. „To je jeho největší problém už od mládeže, ale je to kluk, který mě přesvědčil, že může hrát. A dostane znovu prostor. Ale už by měl být o stupínek výš. Ti kluci jsou dravostí a drzostí platní. Potenciál mají, pracuje se mi s nimi velice dobře. Jsou poctiví, potřebují zesílit, hlavně Berny a Ledňa.“

Ukázat se měl obránce Tomáš Machů, kterého si v draftu vybrali New York Islanders. To neklaplo. Nastoupil do deseti zápasů, pak odešel do zámoří. „Hodně jsem věřil, že se dostane do základu, ale asi ho limitovalo bruslení,“ krčil rameny Holaň. „Pak se rozhodl s agentem, aniž by se o šanci porval, že odejde pryč. To mě trošku zklamalo, protože jsem v něho věřil.“

Do tří zápasů v play off naskočil teprve sedmnáctiletý bek Matěj Prčík. „Má potenciál. Je flegmatik, moc toho nenamluví, ale má v sobě velice dobré věci,“ přitakává kouč. „Skauti se kolem něj točí a mám strach, že nám uteče. To říkám na rovinu. Pojede na mistrovství světa osmnác tek, má šanci dostat se na draft, A když ne, tak bude chtít zkusit juniorku v zámoří. Což je škoda, protože věřím, že příští rok by s námi hrál."

Na příští ročník by Holaň rád z Poruby získal čerstvě dvaadvacetiletého Kanaďana Samuela Bittena. „Splní, co mu trenér řekne, i když je trochu rapi," usmívá se Ho laň. „Co třetí střídání se mě ptá:,Can I fight? Can I fight?' Ne, teď ne, počkej, počkej. V dobrém blázen, který chce splnit roli, jakou dostane. Jak třeba hlídal Krejču (Davida Krejčího) v předkole? To se může hodit i v sezoně."

