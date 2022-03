Vystřídaný Hrachovina zuřil jen 13 sekund. Modrý: Chtěl jsem ho naštvat

Ty pohledy na tribunách říkaly všechno. V čase 5:48 vedly Pardubice 2:1 a Dominik Hrachovina se pakoval z ledu. Místo něj mašíroval do branky Jan Strmeň. Fans po sobě koukali, divili se, diskutovali. Nečekalo se, že jednička půjde dolů. Třeba měl nějaký problém s výstrojí, ne? Ne, vůbec. Když se na kostce rozsvítil čas 6:01, mašíroval Hrachovina zpět.

Kouč Jaroslav Modrý pak celou story přiblížil: „Chtěli jsme ho trošku naštvat a pak ho zase dostat zpátky do hry. Někdy ti dá takový impulz něco zajímavého, tak jsme zkusili něco jiného.“ Bylo to dost jiné. Hrachovina rozhodně nebyl na lavičce v nějak komfortní zóně. Zuřil. „Jo, byl to záměr. Stáhli jsme ho,“ přidal Modrý.

Pozoroval, co bude jeho první brankář vyvádět dál. Když pak dostal kouč Motoru dotaz, zda neměl obavy, že Hrachovinu naštve až moc a pro zápas se stane nepoužitelným, jen pokrčil rameny. „S tím už nic neuděláš. Máš rozhodnutí a s ním musíš žít. Já ho udělal a žil jsem s ním,“ popisoval svoje zápasové myšlenky.

České Budějovice - Pardubice: Vondrka skóroval po bekhendové kličce a přiblížil Motor k semifinále, 4:3

Ve chvíli, když začal brankář pouštět negativní energii ven, tak mu dal Modrý pokyn, že jde zpátky. „Když tam začal házet těmi věcmi, tak jsem mu řekl, ať se sebere a jde zpátky,“ dodal. Ani koutkem úst nenaznačil žádnou grimasu, žádný úsměv, nic.

Akce s Hrachovinou mu vyšla. Během celé scény se odehrálo jen 13 sekund, když pak brankář šel zpátky, působil úplně stejně jak v předchozím průběhu série. Fantasticky! Zase pochytal dost šancí, Motor se na něj mohl spolehnout. Vlastně měl radost nakonec i Strmeň. Když štrúdl hráčů mašíroval do kabin, v euforii si zařval: „Jo, dnes shutout!!!“ Teď semifinalisty čeká krátké volno. „Kluci jsou teď trošku emotivně na oblacích, musíme vydechnout a připravit se, co nás čeká. Jirka Novotný říkal, že potřebuje trochu orazit,“ dodal Modrý. Poprvé se trochu usmál. Ale tak, ať to není moc vidět.

České Budějovice - Pardubice: Bezprostřední radost Motoru z postupu do semifinále