Kelemen střelecky explodoval, Oceláři nasadí osvědčeného kanonýra Růžičku

Jestliže Bruslařům z Mladé Boleslavi v Generali ČP play off Tipsport extraligy explodoval střelecký prach v rukách Miloše Kelemena, třinečtí Oceláři se budou s gólovou produkcí klasicky spoléhat na svoji stabilní oporu - Martina Růžičku. Šestatřicetiletý kanonýr, který je výrazně podepsaný pod všemi mistrovskými tituly klubu (2011, 2019 a 2021), sice na první branku v play off čeká. Ale těžkou hlavu si z toho nedělá. Semifinále v Třinci začíná v neděli (17).

„Štvalo by mě to, kdybychom přes Vítkovice nepostoupili,“ říká Růžička. „To bych házel vinu na sebe. Nebo ne úplně na sebe, ale mrzelo by mě to. Vyplynulo to tak, že góly dávali jiní a všichni jsme za to rádi. Jestli je to tím, že čím je člověk starší, tak spíš vnímá úspěch týmu, než jen svůj osobní? Navíc v play off. Takže jsem sérii vnímal pozitivně, jelikož jsme postoupili.“

Oceláři se přes Vítkovice ve čtvrtfinále dostali 4:0 na zápasy. Všechno ovšem byly těsné a střelecky dietní bitvy (3:0 a třikrát 2:1). Martin Růžička, který byl v základní části nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem týmu (21+27), se přes urputnou obranu dostal jen k šesti (!) střelám. Na dva vítězné góly, včetně postupového, přihrál.

„Pro nás, ani pro mě, není důležité, kdo kolik dá gólů. Klíčové je, že postoupíme,“ zopakoval Růžička. „A že jsem měl jen šest střel? Každý se snaží nějak pomoct. A když to tam někomu nepadá, tak se objeví jiní hráči, že jo. Bylo důležité, že jsme našli hráče, kteří góly dali. Věděli jsme, že s Vítkovicemi to úplně a jenom o brankách nebude.“

Střeleckou explozi Miloše Kelemena, který k postupu přes Plzeň a Mountfield HK přispěl už sedmi trefami, pochopitelně Růžička zaznamenal. „V play off Miloše asi úplně přehlédnout nejde, hraje skvěle,“ přitakal třinecký útočník s úsměvem. „Dává důležité góly a pomáhá Boleslavi hodně k tomu, kde je. Samozřejmě jsem si ho všimnul. Uvidíme, jak to bude s námi.“

Před rokem v semifinále byl právě Martin Růžička největší zkázou Bruslařů. V sedmi dramatických zápasech nasbíral 7 bodů (5+2). Všechny čtyři třinecké výhry měly společnou pečeť – Růžičkovu vítěznou branku.

„Loňské semifinále mi hned naskočilo,“ říká útočník. „Ale bylo to loni, teď je zase jiný příběh. Samozřejmě to asi bude znovu boj, což očekává každý. Jestli to bude podobné jako minulý rok, to samozřejmě nevím.“

Na rovinu připouští, že úplně nečekal, že se Bruslaři přes nejlepší tým dlouhodobé části dostanou 4:1 na zápasy. „Ať už ale Boleslav skončila v základní části, jak skončila, tak tenhle tým na play off má a umí ho hrát,“ upozorňuje zkušený útočník.

„Boleslav porazila Plzeň, porazila Hradec, minulý rok také byla v semifinále. Takže má skvělé hráče na play off a umí ho hrát. Stejně jako minulý rok, je to skvělý tým. Připravíme se na všechno, co Boleslav přináší a v neděli na to vlítneme.“

NEJLEPŠÍ PRŮMĚR BODŮ ZA TŘINEC V PLAY OFF 1,10 Richard Král 50 zápasů/55 bodů (19+36) 1996-2004 1,04 Viktor Ujčík 27 zápasů/28 bodů (13+15) 1998-2000 1,03 Martin Růžička 94 zápasů/97 bodů (48+49) 2010-2022

