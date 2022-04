Hnus! zlobil se loni Patera. Třinec vs. Boleslav: když staré křivdy ožívají

Máme jim co vracet! Sotva zahlédli špičky třineckých komínů, ozvala se rok stará křivda. Bruslaři z Mladé Boleslavi si v semifinále Generali ČP play off Tipsport extraligy zopakují bitvu s Oceláři. Před rokem padli ve stejné fázi v sedmém zápase, verdikty sudích je vytočily. „Hnus!“ hřímal trenér Pavel Patera. Ten už sice u Bruslařů není, ale pamětníků je na obou stranách stále dost. „Pamatuju si to moc dobře, pořád cítím křivdu,“ přikyvuje zkušený útočník Jan Stránský.

Při zlatém tažení třineckých Ocelářů za extraligovým pohárem 2021 to bylo hodně velké drama. Semifinále s Mladou Boleslaví. Tým Václava Varadi vyhrával liché zápasy, parta Radima Rulíka sudé. Rozhodovala až sedmá bitva v Třinci. A právě po ní museli Bruslaři kousat hodně velké zklamání. A křivdu. Sudí jim za bezbrankového stavu sebrali gól, pak neodpískali trestné střílení.

„Jestli jsme tehdy měli nejvíc namále? Tak namále... Vyhráli jsme zlato,“ glosoval třinecký kouč Václav Varaďa. „Nepočítá se namále, hlavní je výsledek. Hráči určitě i teď zpětně vnímají, že to byla velká dřina postoupit do finále a že nám to Boleslav udělala nesmírně těžké. Určitě se z toho budou chtít poučit a mít výkonnost ještě lepší.“

S emocemi Varaďa počítá. „Vždyť je to semifinále a oba chceme postoupit dál.“ I v kabině to bylo po poměrně překvapivém postupu Mladé Boleslavi přes nejlepší tým základní části téma. Bruslaři porazili hradecký Mountfield 4:1 na zápasy. „Kluci hned říkali, že loni byla semifinálová série s Bolkou velmi vyrovnaná, že hrála hodně nepříjemně,“ přitakal Andrej Nestrašil.

Sám loňské drama nezažil, ale pamětníků je v obou týmech stále dost. V třineckém jich je patnáct, v boleslavském dvanáct. Klíčový sedmý duel (3:0) tehdy rozhodčí Pavel Hodek a Oldřich Hejduk (čároví Miroslav Lhotský, Jiří Svoboda) nezvládli. V první třetině neuznali gól Marise Bičevskise kvůli kontaktu Jana Stránského s brankářem Ondřejem Kacetlem. A ve třetí třetině nenařídili trestné střílení po faulu na unikajícího Bičevskise. Všechno za stavu 0:0.

Hnus! Patera nechápal

Navíc chvíli po neodpískaném zákroku dal Martin Růžička z přesilovky gól. Další dva padly v poslední minutě do prázdné. Martin Ševc rozštípal hokejku o konstrukci brány, emoce a zklamání byly obrovské. Chyb bylo v klíčovém duelu víc, na obě strany, ale tyhle patřily k nejkřiklavějším. Bruslaři cítili oprávněnou křivdu.

„Měli jsme prohrát normálně a byl by klid, ale tohle je hnus,“ rozčiloval se boleslavský asistent Pavel Patera, který byl po protestech vykázaný ze střídačky. „Dali jsme regulérní gól a ve třetí třetině se dělo, co se dělo. Celá série byla nádherná. Je škoda, že to pak rozhodne někdo jiný než hráči. Že to rozhodčí takhle zkazí.“

Patera už u týmu není, v průběhu sezony se poměrně překvapivě rozhodl jako asistent Radima Rulíka skončit. Od nadcházející sezony by měl podle informací Sportu vést Spartu, ale pozor. Po konci v Mladé Boleslavi měl laso i od Ocelářů. Dostal nabídku, aby tým po avizovaném odchodu Václava Varadi vedl společně se Zdeňkem Motákem. Kývnout na ni, byla by série ještě pikantnější.

I tak bude. „Loňskou sérii s Třincem máme pořád v hlavě,“ přitakal útočník Ondřej Najman. „Chceme jim ten minulý rok vrátit i s úroky! Doufám, že budeme dobře připravení, že je zase potrápíme. Ne-li porazíme.“

Motivaci nemusí dlouho hledat ani emotivní bijec Jan Stránský. Stále je přesvědčený, že před rokem měla jít do bojů o zlato Mladá Boleslav. „Úplně se k tomu vracet nechci, jsou pak nějaké postihy, když se tady komentují rozhodčí,“ odpovídal před odjezdem do Třince. „Faktem je, že oni ten sedmý zápas neukormidlovali. Vzalo nám to vítr z plachet. Nebo spíš takhle: my už jsme v tom sedmém zápase dominovali, byli jsme na tom fyzicky líp a staly se věci, které se stát neměly. Máme Třinci co vracet.“

Ať to kluci rvou

Oceláři jsou připravení. Respektují sílu a zkušenosti rivala. „Bude to boj, to očekává každý,“ souhlasí třinecký útočník Martin Růžička, který byl před rokem největší ofenzivní zkázou Bruslařů. V sedmi zápasech nasbíral 7 bodů (5+2), připsal si všechny vítězné góly. „Jestli to bude podobné jako minulý rok, to samozřejmě nevím. Ale boj to bude.“

S tím souhlasí rovněž Varaďa. Dávno zapomenuty jsou podle něj i všechny čtyři třinecké výhry ze základní části (5:0, 3:0, 7:3, 3:2p). „Loni jsme s nimi nehráli v základní části moc dobře a postoupili jsme. To je smazáno, jede se od nuly. Hlavní je, ať to kluci rvou, jdou na sílu. Věřím, že máme silný tým, který ví, co to obnáší, dostat se přes Boleslav.“

Kvalitu soupeře uznávají i Boleslavští. Trenér Radim Rulík dokonce použil slovo superfavorit. Ovšem to byl ve čtvrtfinále i Hradec Králové. „Třinec je strašně silné mužstvo, měli jsme pár dní, abychom zvládli doléčit nejtěžší šrámy a připravili se,“ popisoval Rulík. A nemusí zdůrazňovat, že pozornost nemůže být upřená pouze na elitní formaci Ocelářů.

„Třinec má každý rok velmi silné mužstvo, velmi dobré individuality,“ potvrdil Stránský. „Nejde říct, že bychom se měli zaměřit třeba jen na jednoho hráče. Gól dokážou dát od Růžičky až po borce ze čtvrté lajny. Musíme přenést hru, kterou jsme odváděli proti Hradci a Plzni, i do Třince. A ještě přidat o pár procent víc.“

Bilance v play off

Třinec vs. Mladá Boleslav 2 série 0 8 vítězné zápasy 4 28 góly 23 SEMIFINÁLE 2021:

4:3 na zápasy

(2:0, 1:3, 3:1, 1:3, 3:0, 2:4, 3:0) ČTVRFINÁLE 2015:

4:1 na zápasy

(2:1, 3:2, 2:5, 2:1, 4:3) 5 - Tolik hráčů pamatuje obě dosavadní série (2015, 2021). Z Třince to jsou obránce Milan Doudera a útočníci Erik Hrňa, Vladimír Dravecký, Ondřej Kovařčík, z Mladé Boleslavi brankář Jan Růžička.

