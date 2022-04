Pech chyboval, pak dal gól: Srovnání s Chlapíkem neřeším. Teď jde o pohár

Přitáhl jako magnet veškeré klíčové momenty první bitvy. Z pohledu Lukáše Pecha šlo o jednu příjemnou, a o dvě nepříjemné chvíle. Jeho vstřelený gól nestačil, Sparta si domácí neporazitelnost v play off udržela výhrou 2:1. „Vždy to mrzí, když jsem u obdrženého gólu. U toho prvního jsem udělal chybu, bohužel,“ řekl druhý nejproduktivnější hráč základní části po semifinále číslo 1. „Ale zítra je druhý zápas,“ burcoval.

Wow, to byl start. Hned ve třetí minutě se na ledě potkaly dvě elitní formace. Dlouho to vypadalo, že si útok Lukáše Pecha vytvoří povedenou kombinací příležitost, když v tom vystihl přihrávku Vladimír Sobotka a ujížděl do úniku. Marně ho právě českobudějovický centr naháněl. V poslední moment dokonce pustil hůl z rukou, ale Sobotka následně vymíchal Dominika Hrachovinu.

„Asi sem jí neměl pouštět. Chtěl jsem vypíchnout puk, ale rozhodčí měl zvednutou ruku. Nevím, jestli pískal trestné střílení. Ale zastávám spíš teorii, že když už hráče takhle faulujete, tak je lepší nechat ho hrát, protože je v zakončení nervóznější. Je to lepší, než kdyby pak jel sám v klidu trestné střílení. Ale tady ho dal, zkušeně to tam zavěsil,“ pokýval Pech uznale.

Autor sedmapadesáti bodů ze základní části si však osobní prohřešek vzal k srdci a šikovnou tečí srovnal. Nutno dodat, že byl jasně nejaktivnějším hráčem v poli z pohledu hostů. Často si bral puk v obranném pásmu a akce rozjížděl, dostával se i do zakončení, střílel nejčastěji z Jihočechů. Vzhledem k tomu, že klání nakonec rozsekl sparťanský snajpr Filip Chlapík, se na souboj nejproduktivnějších mužů sezony nemuselo čekat v sérii dlouho.

„Ale já tohle vůbec neřeším. Play off je nová soutěž. Já se s Filipem nepoměřuji. My jsme tu jako tým proti Spartě. Nějaké individuální statistiky jdou stranou, teď jde o boj o ten nejcennější pohár,“ nepřikládal střetnutí dvou mužů valný význam. Spíše hovořil o Spartě jako o celku. „Sparta měla skoro celou sezonu někoho zraněného, nebyli kompletní. A rotovali jim tam mladí hráči. Pak ještě hráče nakoupili, mají kvalitu. Ale vidíme, že se s nimi dá hrát, že jsme hráli vyrovnaně,“ doplnil.

Sám několikrát zmínil, že možnost odvety je hned v pondělí. Zatímco Sparta načala doma předchozí sérii výhrou 7:0, teď je pozice jiná. Sice vyhrála, ale ve výpovědích všech aktérů bylo patrné, že v tomto případě, i jak výsledek napovídá, rozhodně nešlo o jasnou záležitost. Je to otevřené. Tím spíš, když hokejisté Motoru mají o speciální motivaci postaráno. „Ano, vypsal jsem prémie na celou sérii,“ přikývl Pech. Přeci jen, na Spartě strávil osm sezon. To už vám dodá chuť k vítězství.

