Chlapík: Věděl jsem, že gól přijde! Provokatér Šmerha? Je jako čivava

Byl v klidu. Z nuly na střeleckém účtu si vrásky nedělal. „Věděl jsem, že když budu hrát dál to svoje, tak to přijde. A přišlo,“ chechtal se po cenné nedělní výhře Filip Chlapík. Ofenzivní démon základní části se postaral o vítěznou trefu. Sparta vstoupila do semifinále s Motorem skvěle. V parádní atmosféře před 15 tisíci fanoušky zvítězila 2:1 a získala první triumf. Na cestě do vysněného finále jí zbývají tři. V pondělí se oba týmy utkají od 19.00 znovu.

Gólovou radost jste zažil skoro po měsíci. Zní to děsně, bez trefy jste ale byl jen pět zápasů v řadě.

„I tak to bylo docela dost. Čekání bylo delší, to je fakt. Důležité je, že to tam padlo. Nakonec to byl taky vítězný gól, pro nás hodně důležitý. Oslavu jsem si pak užil, vlítnul jsem do mantinelu. Nebylo to ale proto, že bych si nějak oddechnul, že by to ze mě spadlo, to ne. Spíše jsem si byl vědomý, že to byla důležitá trefa.“

Kdekdo říká, že se střeleckým půstem nestresuje, realita je však často jiná. U vás jsem však měl opravdu pocit, že jste v klidu. Bylo to tak?

„Rozhodně, opravdu jsem byl v klidu. Věděl jsem, že když si budu hrát to svoje, tak to přijde. Ničím jsem se nestresoval. Když jsem na to dostal nějaké otázky, akorát mě to nabudilo.“

Blízko byla i další trefa. Při hře Motoru bez gólmana jste však ranou z poloviny hřiště trefil tyčku.

„Věřil jsem si, že to dám. Dostal jsem se na osu a před sebou jsem měl docela volnou lajnu. Bohužel tyčka. Naštěstí jsme to pak ubránili, což je to hlavní. Kdybychom pak dostali góla, byl bych hodně nasranej.“ (směje se)

Kdybyste tu tyčku trefit chtěl...

„Tak ji ze stovky pokusů netrefím! To je jasný.“ (usmívá se)

Od spoluhráčů jste si k tomu něco vyslechl?

„Zatím ne, ale od Formiče (Miroslava Formana) si asi ještě něco poslechnu, mohl jsem mu to dát do jízdy na křídle. Naštěstí jsou všichni v kabině v pohodě. Nikdo tohle neřeší, počítají se výhry. Získat první vítězství v sérii je hodně důležité. My jsme ho urvali, i když jsme nehráli dobře.“

To platí hlavně o první třetině, že?

„Přesně tak. Celý tým tam nehrál dobře. Dělali jsme zbytečné chyby. Trenéři to pak trochu rozházeli, vedle mě šel Vláďa Sobotka. Dali jsme pak gól, takže fajn. Celkově to ale byl trochu opatrný zápas. Bylo to trochu pomalejší než s Libercem. Oba týmy chtějí vyhrát, každá velká chyba se tady hned využívá. Příště musíme být lepší.“

V čem konkrétně?

„Měli jsme hodně ztrát puku, musíme být chytřejší. Nechci úplně říkat, co budeme dělat, ale vím, jak dobře hrát můžeme. Když se vrátíme ke staré hře, bude to ještě lepší.“

Přišlo mi, že problém jste měli hlavně v přechodu středního pásma, kde to Českobudějovičtí výborně zhušťovali.

„Motor je úplně jiný soupeř než Liberec. Ten hrál rychle a důrazně, kdežto Motor má trochu starší tým. Spíše se snaží kontrolovat hru. Jsou zkušení, přesně vědí, kde mají být a jak to hrát. Je to fakt úplně jiné než minulá série.“

Jak jste si užil zápas v parádní kulise patnácti tisíc fanoušků?

„Bylo to super. Trochu větší vedro, ale my jsme rádi. S lidmi je to fakt úplně něco jiného. Bez nich to není ono. Super, že přišli, snad to takhle bude pokračovat.“

Ze skvělé atmosféry taky možná plynou ostré souboje hráčů. I tady bylo plno hádek a konfliktů. Na vaší straně v tomto ohledu vládne Tomáš Šmerha. Je to důležitá role?

„Šmerhič tohle dělá od začátku, co je tady. Takové kluky v týmu potřebujete. Odvádí skvělou práci. Udělal tam sice jeden faul, což se ale někdy stane. Jsem rád, že ho mám na své straně. Je nepříjemnej, taková malá čivava. (směje se) Ale jak říkám, pro tým je strašně důležitý. Dělá to dobře.“

