Musil má stejně gólů jako za čtyři roky předtím: Rekord, ale znám svou roli

Nasázel už tolik gólů, jako za předchozí čtyři sezony dohromady. Třinecký obránce David Musil (28), jeden z nejlepších specialistů na defenzivní práci v extralize, si vylepšil osobní střelecký rekord. V základní části se trefil dvakrát, v pěti duelech vyřazovací části taky. „To už je můj rekord,“ usmíval se Musil po prvním semifinále Generali ČP play off Tipsport extraligy s Mladou Boleslaví (3:0). „Ale jak vždy říkám, znám svou roli a vím, jaké jsou moje úkoly. Když můžu, pomůžu. Góly jsou hezké, ovšem vím, že se to ode mě neočekává.“ Druhý zápas se hraje dnes v Třinci od 17 hodin.

Poctivý dříč do obrany, který nevypustí jediný souboj. Schytá hromady ran od soupeřů i letících puků. Sám jich u mantinelů a před bránou také dost rozdá. Role Davida Musila je jasná. V Třinci i národním týmu. Ovšem pozor. V aktuálním play off je nejpilnějším střelcem Ocelářů. Na brány soupeřů poslal v pěti zápasech šestnáct střel. Nikdo jich v třineckém týmu nemá víc. Připsal si tři body (2+1).

Pro zajímavost. Klíčoví třinečtí útočníci jsou v četnosti střel na bránu daleko za Musilem. Martin Růžička má z pěti dosavadních zápasů evidovaných 6 střel (0+3), Erik Hrňa 7 (1+0), Andrej Nestrašil 8 (2+2) a Petr Vrána 9 (1+3).

V aktuální sezoně se Musil trefil čtyřikrát. Pro srovnání. Tolik gólů nastřílel úhrnem za první čtyři sezony, co se do extraligy v roce 2017 vrátil ze zámoří. Vyjádřeno čísly – 252 ligových zápasů, 4 branky (a 46 gólových asistencí). V národním týmu dalších 45 zápasů (0+4). V aktuálním ročníku má v součtu základní části i play off bilanci 53 zápasů/ 4+5.

„Moje práce není dávat góly, znám svoji roli, opakuji to pořád,“ komentoval řízný bek. „Jsem rád, že mohu pomoci, ale dělám, co musím.“

V play off už se Musil trefil dvakrát. Ve třetím čtvrtfinále s Vítkovicemi (2:1) dával vítězný gól. Byla to šťastná trefa. Od jeho nohy se puk odrazil do branky poté, co Michal Kovařčík svoji ranou orazítkoval všechny tři tyčky. Třinecký bek byl na správném místě. I když tím svoje parťáky lehce překvapil.

„Vůbec nevím, kde se tam vzal,“ usmíval se obránce Milan Doudera. „Už jsem si říkal: Ježíšmarja, co jsme to zase nedali!? Pak se to naštěstí odrazilo Davidovi do nohou nebo do bruslí a zpátky do brány. Kdyby tam nejel, ten gól by nepadl. Asi nějak ucítil šanci.“

V prvním semifinále proti Mladé Boleslavi se Musil prosadil ve 44. minutě na 2:0 mazáckou střelou k tyči. Při hře čtyř proti čtyřem využil volnějšího prostoru a přihrávky Martina Růžičky. Gašperu Krošeljovi nedal šanci. „Letělo to tam hezky, co k tomu mám říct?“ culil se Musil. „Martin mě krásně našel, známe Růžu, ten to umí. Dal mi to nádherně a já měl celou lajnu před sebou.“

Třinec - Mladá Boleslav: Střeleckou aktivitu Musil tentokrát zúročil v branku, 2:0

Úvodní bitva s Bruslaři byla podle něho hodně urputná. „Boleslav začala skvěle, my se z toho trošku dostávali, ale ve druhé třetině jsme se zvedli a začali hrát, co jsme měli,“ popisoval. „Klíčová byla znovu trpělivost. Samozřejmě nás nastartoval první gól. Nakoplo nás to a pak jsme hráli, co jsme měli.“

Musil předpokládá, že dnešní odveta bude podobná. „Určitě. Víme, jak Boleslav hraje, jsou rychlý tým. My musíme hrát tak, jak umíme. To je nejdůležitější.“

