Šéfka Sparty řekla, jak funguje výběr posil: Titul bych přála nám i fotbalu

Přes čtvrtfinále přešla hokejová Sparta téměř nejrychleji, jak to šlo, dobře vstoupila i do semifinále. Předsedkyně představenstva a ředitelka klubu Barbora Snopková Haberová v pořadu O2 TV Sport Česká ulička promluvila o tom, jak jsou rozdělené kompetence ve vedení klubu i vztazích s fotbalovou Spartou.

Když do Sparty přichází nová posila, probíhají vždy konzultace s finančníkem Karlem Pražákem, jehož investiční skupina Kaprain klub od května 2019 vlastní. „Je to standardní. Hraje hokej, vlastní i Letňany. Je fajn, že to takhle funguje. Do hokejového prostředí se obul s velkou vervou,“ uvedla Snopková Haberová.

Do řešení složení týmu se kromě ní zapojují sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka. „Pravidelně se potkáváme a řešíme, co je potřeba.“ Důraz je kladený na charakter všech posil. „To je pravda, myslíme si, že jakýkoliv tým musí v sobě mít chemii a fungovat zevnitř. Snažíme se zjistit veškeré informace přes agenty, spoluhráče, bývalé trenéry, aby každý kluk do týmu zapadl a nevznikl tam problém.“

Navzdory tomu, že sezona ještě není u konce, neočekává po jejím konci velké změny. „Velké zemětřesení jsme měli před touto sezonou, kdy odešlo hodně hráčů. Většina týmu na příští sezonu je podepsaných, ale nebude to tak dramatické. Záleží samozřejmě na výsledku.“

Snopková Haberová také odkryla, jak vypadají kontakty mezi hokejovou a fotbalovou Spartou. V kontaktu je s Tomášem Rosickým, sportovním ředitelem fotbalové Sparty. „S Tomášem jsme kamarádi, podporujeme se při některých zápasech. Chodí s malým Tomíkem na hokej a já občas na fotbal. Naposledy jsem viděla první jarní zápas s Plzní a ta jsem řešila, že mi byla šílená zima, ale zavnímala jsem remízu 3:3. Jela jsem hned do sauny,“ usmívá se.

Jaké vyústění sezony by si pro oba kluby přála? „Snad se nám titul podaří oběma, přála bych nám to.“

Celý rozhovor s Barborou Snokovou Haberovou sledujte dnes od 21:30 na O2 TV Sport.