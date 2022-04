Svačina o sporném nájezdu: Za mě gól, ale jistý si nejsem. Varaďa mu věřil

Vítězný gól si nepřipíše, ale právě dvě trefy třineckého útočníka Vladimíra Svačiny v nájezdech rozhodly druhé semifinále Generali ČP play off Tipsport extraligy s Mladou Boleslaví (1:0sn). Po vítězné kličce Bruslaři protestovali. Že se Svačina s pukem vrátil. Střelec jen pokrčil rameny. „Nechci spekulovat, jestli jsem udělal pohyb dozadu, nebo ne, od toho jsou jiní. Ale vyhýbal jsem se brankářově hokejce. Za mě gól. Ale jistý si nejsem, to bych kecal.“

Jak jste tedy situaci viděl ze svého pohledu?

„Gólman vybruslil. Nájezdy jezdím celkem pomalu, takže jsem na to stihl zareagovat. Vyhýbal jsem se jeho hokejce tou svou tak, že jsem s ní udělal pohyb dozadu. Když jedu s pukem, tak také s ním míchám dopředu dozadu. Za mě gól. Ale jistý si nejsem, to bych kecal.“

Počítal jste s variantou, že Krošelj tak daleko vyjede?

„Kecal bych, kdybych řekl, že jsem s tím počítal. Ale když nájezd jedu, mám hlavu nahoře a koukám na brankáře, co dělá. Jak stojí. Takže když vyjel, věděl jsem, že budu muset kličku udělat. Všiml jsem si toho včas.“

Podobný zákrok hokejkou daleko z brankoviště při nájezdech dělal i bývalý třinecký gólman Martin Vojtek. Vybavilo se vám to?

„Jeho si pamatuji. (usmívá se) Zrovna jsme měli sérii Vítkovice – Třinec a tam bylo snad patnáct nájezdů. Kokin už byl červený jak hrom, ale vychytal to. Jeho zákroky si pamatuju, vím, že jemu jsem gól zrovna nedal.“

Všichni jste při zakončení stříleli. Byl to pokyn, jak na Krošelje?

„Ne, trenéři to nechávají čistě na nás. Záleží, jak si kdo věří. Všichni vědí, že po osmdesáti minutách už není led ideální. Rolba to přejede nasucho, což je kolikrát horší, protože někde sníh je, někde není. A puk pak jede rychleji, pomaleji, v nějaké rýze může skočit. Je to jiné, než jet nájezdy na čistém ledě.“

Bylo jasné, že půjdete i na druhý nájezd, když jste jako jediný před tím proměnil?

„Sám bych tam neskočil (usmívá se) Trenér mi řekl: Láďo jeď. Už po třetí třetině říkal, že věří, že vyhrajeme. Že to nemá kam uhnout, podle toho, jak hrajeme. Jsme rádi, že jsme mu to splnili.“

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 1:0sn. Druhý bod pro Oceláře, v nájezdech rozhodl Svačina

Varaďa ocenil, že nájezdy umíte...

„Nechci se o tom takto bavit, jestli je umím, nebo ne. Teď to vyšlo, za což jsem moc rád. Ale opravdu je to jedno, hlavní je, že máme druhou výhru. To je jediné, co nás zajímá. Jsme rádi, že jsme oba zápasy zvládli. A jsme moc rádi i za to, že má Káca (Kacetl) dvě nuly, protože chytá fantasticky. My mu musíme pomáhat co nejvíce, protože gólů v sérii moc nepadne. V Bolce to bude podobné, jako tady v Třinci.“

V sezoně jste pendloval mezi Frýdkem-Místkem a Třincem, jak si semifinále osobně užíváte?

„Teď je drahá nafta (směje se). Ale ne, pro mě je to pohádka, že jsem se dostal zpátky. Jsem za to moc vděčný. Chci si to s klukama užít, co nejdéle. Uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Svačina Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Jánošík, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Kotala, Bičevskis, D. Šťastný – Eberle, O. Najman, P. Kousal – Lunter, Fořt, Kelemen – Adam Raška I, T. Knotek, J. Stránský (A). Rozhodčí T. Veselý, Stano – Brejcha, Špůr Stadion Werk arena, Třinec (kapacita: 5 400 diváků) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

Třinec - Mladá Boleslav: Bruslaři půl minuty čekali na sirénu za vlastní brankou