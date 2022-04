Čísla Třince ohromují. Ofenziva už ne, Varaďa sází na ocelářský beton

Sedm odehraných třetin, a nic. Bruslaři z Mladé Boleslavi zatím v semifinále proti Třinci gól nedali. Trenér Václav Varaďa se nijak netají tím, že kdyby si měl vybírat mezi výsledky 1:0 nebo 6:5, ukáže bez zaváhání na dietní vítězství s nulou. „Stačí nám dát o jeden gól více než soupeř. A jestli nějaký dají, nebo ne, to už je věc druhá,“ má o herním stylu jasno Varaďa. Nepotřebuje rivaly rozstřílet, deklasovat. Potřebuje je porazit.

„Když jsem přišel v roce 1999 do Třince, byl to extra ofenzivní tým,“ vzpomíná bývalý útočník Jiří Polanský, který odehrál suverénně nejvíc ligových zápasů v klubové historii (918). „Útočilo se, hrálo nahoru dolů, hrozně se mi to líbilo. Pro útočníka to bylo něco moc příjemného. Jednou hrajete 7:3, podruhé 4:6, sbíráte kanadské body. Jenže v konečném důsledku to moc úspěšné nebylo. Třinec se postupně změnil. Pro mě až v skoro neporazitelného soupeře v play off.“

Na čem je styl trenéra Varadi postavený? Klíčová je herní a systémová disciplína. Hráče má přesně poskládané do daných rolí. Každý ví, co má a musí hrát. Když ne, sedí. Takže: poctivé napadání, zabezpečené střední pásmo, rychlý přístup, precizní součinnost obránců s útočníky a bleskové otáčení hry. K tomu obětavé i efektivní blokování střel, pokrývání dorážek kolem brankoviště. A na vrcholu ledovce, na který se soupeřům tak těžce a složitě drápe, spolehlivý brankář Ondřej Kacetl.

Třinec - Mladá Boleslav: Bruslaři půl minuty čekali na sirénu za vlastní brankou

„Velkou roli hrají zkušenosti z play off,“ míní Polanský. „Oceláři se naučili vyhrávat, zvládat těsné bitvy. Když už tohle v sobě jednou máte, když je i hlava pevně přesvědčená, že jste vítězný typ, jak se říká v Americe, tak to jede. Třinec totiž nemá sílu jen v herní kvalitě, ale i v mentálním nastavení. Tohle trenér buduje roky. Nejde to udělat jen tak, že si před sezonou sednete na pivo, pokecáte, uděláte dobrou letní přípravu a hotovo. Je to dlouhodobý proces.“

Před rokem měli Oceláři ve stejné fázi play off bilanci pěti výher a jedné prohry. Skóre po čtvrtfinále s Kometou a dvou semifinále s Mladou Boleslaví 23:7. Teď mají z šesti zápasů šest výher a skóre 13:3!

„Před rokem jsme měli pár jiných hráčů,“ upozornil Varaďa. „Byli tady Michael Špaček s Jackem Rodewaldem, spoustu gólů dával Matěj Stránský, skvěle do ofenzivy hrál Martin Gernát. Teď se nám síla rozložila do všech útoků. Navíc nás všichni chtějí srazit z pozice, kterou jsme si v posledních letech vybudovali. I pro hráče je těžké výkonnost neustále potvrzovat.“

Nejlíp blokující hráči Třince 16 Martin Marinčin 14 Tomáš Kundrátek 7 Milan Doudera

Změnu herního stylu pochopitelně vnímají i hráči. A berou ji. Včetně těch, kteří v minulosti nebyli extra zvyklí urputně bránit. „Každý útok začíná v obraně,“ přitakává útočník Vladimír Svačina. „Když si v obraně pomůžeme a nebudou proti nám mít šance, ty naše přijdou. Když si počkáme, tak soupeř taky někdy propadne, a to je naše chvíle.“Přestože je hra Ocelářů do obrany precizní, neznamená to, že by soupeř příležitosti neměl. Ostravané i Bruslaři měli nebezpečných střel, situací nebo závarů dost. Jenže si neporadili s jistým gólmanem Kacetlem. Náročnou misi zvládá parádně. Z šesti zápasů si ve spolupráci s parťáky připsal už tři nuly, průměr inkasovaných branek má 0,47 a úspěšnost zákroků 97,83 %.

„Super práce,“ ocenil jeho výkony obránce Milan Doudera. „My bojujeme pro něj a on pro nás. Snažíme se co nejvíce střel zblokovat, nepustit soupeře do šancí. Když už, tak nás Ondra podrží a vychytá soupeře. Navzájem si pomáháme a jsme rádi, že to takhle funguje. Snažíme se prostě dostat co nejméně gólů a věříme, že vždycky nějaký dáme.“

I pro Polanského je jednatřicetiletý brankář asi největším překvapeném posledních sezon. „Už minulé play off měl fantastické,“ připomněl. „Co mě však kariéra naučila, že je strašně těžké dobrý rok zopakovat. Jednou vám třeba všechno sedne, ale zopakovat to, je mnohem těžší. Opravdu koukám! Ondra Kacetl je znovu skvělý.“

23 Tolik střel Oceláři v průměru na jeden zápas povolili svým soupeřům v play off. V této bilanci jsou nejlepší.

Býval extrémně ofenzivní Třinec divácky zajímavější? I v tom má Polanský jasno. „Jestli bych si měl vybrat mezi ošklivou výhrou a krásnou prohrou, tak beru ošklivou výhru. Jako hráč, i jako fanoušek. Navíc kdybych chtěl vídat svůj tým hrát čistě ofenzivní hokej, tak mám 5. února po sezoně. Protože play off není o výhrách 6:1. Play off je to, co teď hraje Třinec.“

TOP 3 Kacetlovy zákroky

1. Stránského double. Jedenáctá minuta prvního semifinále, stav 0:0. Jan Stránský šikovně tečuje vysoké nahození Martina Ševce od modré. Sklepává puk k ledu, Kacetl se bleskově vrhá na zem a efektně pak skokem a ramenem vytěsňuje i Stránského dorážku z bekhendu do odkryté brány.

Třinec - Mladá Boleslav: Kacetl byl úspěšný proti dorážce Stránského

2. Eberleho teč. Další skvělá akce od obránce Martina Ševce. Ve 35. minutě druhého semifinále (0:0) napřahuje na modré, místo přímé rány ovšem volí střílenou přihrávku křížem na osamoceného Jana Eberleho u pravé Kacetlovy tyče. Ten puk šikovně tečuje, Kacetl stíhá prostor betony utěsnit.

Třinec - Mladá Boleslav: Eberleho krásnou teč nepustil za sebe Kacetl

3. Kotala ze slotu. Co chcete víc? Útočník Jakub Kotala dostává v 72. minutě bezbrankového prodloužení přihrávku zpoza brány, na středu mezi kruhy pro vhazování je úplně sám. Střílí poměrně dobře, Kacetl puk vyškrabává krajem lapačky.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 1:0sn. Druhý bod pro Oceláře, v nájezdech rozhodl Svačina

Růžičkova stopka

Útočník Martin Růžička (36) dostal od Disciplinární komise trest na jeden zápas za nedovolený zásah do hlavy nebo krku na lotyšského útočníka Marise Bičevskise z druhého semifinále. „Zákrok byl veden na protihráče v přímém držení kotouče, a to nikoli ve vysoké nájezdové rychlosti a s rukama u těla,“ vysvětloval předseda komise Viktor Ujčík. „Hráč, který upřednostnil zasažení soupeře před možností hrát puk, nicméně zneužil zranitelného postavení protihráče a při střetu vedeném z prostoru mimo jeho zorný úhel ho ramenem zasáhl do oblasti hlavy.“

Třinec - Mladá Boleslav: Tvrdý zákrok Růžičky na hlavu Bičevskise! Rozhodčí netrestali...

