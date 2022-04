Gulašův zákrok? Nechápu, pravil mstitel. Hodnotíte vy, řekl kouč Motoru

Který zápas v sérii play off lze rozhodně označit jako klíčový? Rozhodně ten třetí. Právě on nejčastěji přehazuje výhybku a dává jedné, či druhé straně velkou výhodu. Bitva na jihu Čech to jen a jen potvrdila. Jednak kulisou, která byla parádní a bouřlivá, tedy přesně taková, jaká se očekávala. Ale především děním na ledě. Jak už bývá zvykem, do hlavní role se pasoval domácí střelec Milan Gulaš . A to v obou rovinách. Jako hrdina, i jako padouch.

Nejprve v osmé minutě odšpuntoval gejzír nadšení, aby naopak čtyři minuty před koncem srazil šance svého celku v utkání na minimum. „Já jsem to viděl. Nevím, co ho to napadlo. Ještě Tomášek , je to náš top hráč. Tohle udělat, nevím, za mě úplně nesmyslné. A ještě mu dávat potom takhle na zemi. Nechápu. Ale za nás dobře. Jejich top hráč se nechal takhle blbě vyloučit a prohrál jim zápas. Takže za nás dobře,“ shrnul ze svého pohledu klíčový moment bitvy Filip Chlapík, jenž se hned v roli mstitele na Gulaše vrhl.

Reagoval i samotný Tomášek. „Dohrál to utkání. Nějaký čas na led nešel, ledoval si palici, pak tam vlezl. Ale teď je moc brzo,“ řekl ke zdravotnímu stavu hvězdného forvarda trenér Sparty Josef Jandač . „Asi je to otázka víc na ně. Já ze svého pohledu jsem byl v blbé pozici, klečel jsem a zrovna vím, že to byl Guly. Asi jeho blbost, no. Protože ten krosček jsem dostal přímo na čelist,“ kroutil hlavou samotný Tomášek.

České Budějovice - Sparta: Tomášek vyhrál buly a Chlapík dokonal velký obrat, 2:3p

Přitom, nic dopředu nenasvědčovalo tomu, že by se zrovna on měl s Milanem Gulašem dostat do takového křížku. Nebylo to tak, že by okolo sebe kroužili celý zápas a neustále se provokovali, celý incident se odehrál zčistajasna. „Vůbec nevím, prostě jsme jen spadli. Tohle je otázka na něj. Tohle ale rozhodlo a otočilo zápas,“ doplnil. Vyloučení českobudějovického střelce se pochopitelně stalo hlavním tématem rozhovorů. Vzhledem k tomu, že přímo vedlo k otočení zápasu a tudíž k vedení Sparty v sérii v poměru 3:0.

„Nebudu o tom mluvit, řeknu jen jednu věc. Je to hokej, je to emotivní sport, je to emotivní hra. Hráči jdou na hranu, bojují. Jsou tam nějaká pravidla hry, snaží se být disciplinovaní, ale posunují je. Usilují o to, aby tým měl úspěch. Něco se v ten moment stalo, nějak se to zhodnotilo a já to nebudu hodnotit. Já si budu dělat práci jako trenér. Vy a tyhle disciplinární komise jste od toho, abyste to hodnotili. Tak se do toho dejte. A já, až se vyrovnám s tím rozsudkem, tak se zase zachovám a připravím tým na další zápas,“ shrnul trenér domácích Jaroslav Modrý.

Ten další zápas přijde na řadu hned v pátek večer. Motor se před domácím publikem pokusí přesunout sérii do Prahy, naopak Sparta si bude chtít uhrát pozici ve finále.

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 2:3p. Motor poslal do kolen zkrat Gulaše, dvakrát se trefil Chlapík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:20. Gulaš, 50:10. D. Voženílek Hosté: 56:01. M. Řepík, 58:36. Chlapík, 71:55. Chlapík Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bučko, Štich – D. Voženílek, J. Novotný, Valský – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Holec, J. Ondráček. Hosté: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – Buchtele, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Hejduk, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 diváků

