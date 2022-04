Motor přežil i díky navrátilcům. Ukázali charakter, smekl trenér

Na rozdíl od semifinále mezi Třincem a Boleslaví se série mezi Spartou a Motorem protáhne. Rozhodla o tom nesmírná vůle a chuť českobudějovických hokejistů ještě neobjednávat letenky na dovolenou, ale naopak se ještě v pondělí vydat do Prahy. Díky výtečnému Dominiku Hrachovinovi a gólům navrátilců do sestav vydřelo mužstvo Jaroslava Modrého výhru 3:1 a pokračování dramatu.

Suspendace Milana Gulaše po čtvrtečním krosčeku do brady Davida Tomáška se pochopitelně stala hlavním tématem utkání. Zápas provázel pískot na Tomáška při každém jeho dotyku s kotoučem, hanlivé popěvky na jeho osobu, pískot na rozhodčí a celkově napjatá atmosféra. Tedy, ona by byla napjatá už jen tím, že šlo Motoru o hokejové přežití. Nicméně nyní jihočeský celek ještě zhustil všeobecné vnímání situace podáním podnětu disciplinární komisi s odůvodněním, že sparťanský forvard svůj pád po zásahu holí nafilmoval.

To vše dohromady přineslo otázku, zda se výběr Jaroslava Modrého položí, nebo zda ho ztráta nejlepšího střelce naopak semkne. Motor zvolil druhou možnost. „Člověk se vyspí, dá si něco k jídlu, připraví se a jde dál. Ještě jsem neviděl žádný tým, že by postoupil poté, co vyhraje tři utkání. Oni musí vyhrát čtvrtý a my se na to před našimi fantastickými fanoušky nachystáme,“ uzavřel den předem tiskovou konferenci domácí trenér. Jeho svěřenci se podle všeho vyspali a pojedli kvalitně.

Zvlášť tedy tři z nich, Jindřich Abdul, Daniel Voženílek a Dominik Hrachovina . Poslední zmíněný předváděl solidní výkony v brankovišti ve většině utkání série a doma formu vygradoval. Zbylí dva se přidali až v Budvar Aréně, kdy se vrátili po zranění a čtvrté klání získali pro svůj celek po povedených kontrech. „Klobouk dolů před nimi, ukázali charakter a to, co jsou schopni pro svůj tým obětovat,“ uznale pokýval hlavou trenér Modrý.

České Budějovice - Sparta: Abdul si narazil o Pavelku a vrátil Motoru vedení, 2:1

„Co k tomu říct víc. Snažili jsme se týmu pomoci, co nejvíce to jde. A před Danem opravdu smekám. Po té operaci by do toho šel málokdo. U mě šlo o trochu jiné trable, ale minulý rok jsem kvůli nim stál prakticky celou sezonu a není to pro mě snadné. Ale jsem proto nesmírně rád, že jsem dnes mohl klukům pomoci,“ pochvaloval si Jindřich Abdul.

On i Voženílek se prosadili po dvou rychlých protiútocích, což byla činnost, která chyběla na druhé straně. Pražanům selhala činnost, která je v posledních kláních nejvíce zdobila. Ofenziva. „Nebyli jsme dostatečně důrazní v prostoru před brankou. Ale je třeba říct, že my jsme opravdu neměli moc šancí. Teď si ani nevzpomenu na nějakou naši vyloženou. Možná jednu Řepíkovu ,“ shrnul příčinu neúspěchu hostující trenér Jandač .

Zároveň však rychle dodal, že k tomu vedl parádní výkon Motoru, jasně nejlepší v celé sérii. „Nebylo kde si nějaké fauly vynutit, třeba tím, že by soupeř nestíhal. Zápas odehráli na krev a my ne.“ Paradoxní je, že samotný průběh mohl silně připomínat emočně vypjatý třetí souboj. I tady se domácí dostali před poslední třetinou do těsného vedení a i tady poctivým zavíráním středního pásma Spartu dlouho k ničemu nepouštěli. Mohou tak jen smutnit, že se jim nepodařilo předchozí duel vinou Gulašova pětiminutového trestu dotáhnout do konce.

„Ano, mají kreativní a šikovné hokejisty, kteří když dostanou prostor, tak ublíží. V přesilovce si navíc zvednou sebevědomí, sáhnou si na kotouč. A jsou pak o to víc nebezpeční. Nějaké věci ovlivnit nemůžeme, ale disciplinovanost je rozhodně jedna z klíčových věcí, které povedou k úspěchu,“ přikývl Modrý.

Na pozici jeho party se nadále nic měnit nebude. Prohra znamená konec nadějí a bronzovou medaili. „Já nějakou bronzovou medaili úplně nechci. Věřím, že budeme pokračovat co nejdál,“ řekl k pozici týmu Abdul. O tom, zda se mu přání vyplní, se rozhodne už v pondělí.

SESTŘIH: České Budějovice - Sparta Praha 3:1. Motor stále žije, vítězný gól si připsal Abdul

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:16. D. Voženílek, 35:20. Abdul, 54:05. Pech Hosté: 33:20. E. Thorell Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Percy, Piskáček, Šenkeřík, Bučko, Štich – D. Voženílek, J. Novotný, Valský – Abdul, Pech, Vondrka – M. Beránek, M. Hanzl, Chlubna – Holec, Koláček, J. Ondráček. Hosté: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek, T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka, M. Řepík – D. Kaše, Tomášek, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – Buchtele, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Ondráček, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 421 diváků

