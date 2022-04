Pátý duel vyhrocené série: Motor ji chce zlomit, Sparta musí najít ofenzivu

Fanoušci Motoru sní o další možnosti, jak vyprodat domácí Budvar Arénu v rámci probíhajícího play off extraligy. Jediný oříšek? Jejich hrdinové musí dnes večer (18.30, ČT sport) zdolat Spartu, se kterou prohrávají v semifinále 1:3 na zápasy. „Uvidíme, co se v Praze stane,“ řekl s úsměvem po první výhře v sérii bodový lídr Českých Budějovic Lukáš Pech. S parťáky se pokusí o věc, která v letošních vyřazovacích bojích ještě nenastala. Porazit výběr Josefa Jandače na jeho ledě.

Poklidný průběh semifinále se v jihočeské metropoli proměnil. Zatímco první dva pražské duely mnoho emocí nenabídly, odvety byly naprosto odlišné. Přitom to tak dlouho nevypadalo, až zákrok Milana Gulaše na konci třetího zápasu série odšpuntoval zátku z láhve a do éteru vyvanula řada křivd, které se v předchozích soubojích nastřádaly. A které nyní mohou do pátého utkání znovu výrazně promluvit.

„Bylo po přerušení. Já si dokonce nemyslím, že je to jen na dvojku, tohle je spíš na vyšší trest. Bylo to po odpískání, když se nehraje. Za mě totální hloupost,“ kroutil hlavou v pátek po čtvrtém zápase sparťanský forvard Tomáš Šmerha. O co šlo? Když jel střídat, do oblasti kolena ho hokejkou mírně sekl David Štich, jenž si v play off uzmul roli mistra provokujícího.

Intenzita zákroku? Těžko odhadnutelná. Nicméně vedla až k odchodu Šmerhy do kabin. „A nebylo to ani pak zdravotně úplně ono. Nějak to tam zkoušel, ale pak jsem ho stáhnul. Nebyl dobrý,“ řekl trenér Sparty Josef Jandač.

České Budějovice - Sparta: Štich znovu v akci! Po odpískání sekl Šmerhu, ten zamířil do kabin

„Já jsem mu tam ani nic neřekl. Normálně se písklo, odjížděl jsem na té stojné noze a on jel zezadu. Neprovokoval jsem ho, nic. Jasně, během zápasu možná něco řeknu. Ale po odpískání bych rozhodně nedělal žádné prasárny, to vůbec,“ dodal ještě Šmerha ke Štichově zákroku.

Právě vzájemné „kamarádství“ obou mužů může do dnešní bitvy v O2 areně hodně promluvit. Oba hráči okolo sebe tancovali od prvního utkání, byť tehdy se to ještě často odehrálo pouze v slovní rovině. „To je prostě… zrovna tam byl on. Kdyby tam byl někdo jiný, tak to řeknu jemu. Nehledal bych v tom nic osobního,“ řekl po zápase číslo 1 Štich.

Dají se čekat další potyčky, ale ještě podstatnější bude, zda na domácí výkony dovede navázat sparťanská ofenziva. Zatímco v Praze se střelecky prosadilo hned šest různých hokejistů, v hale u soutoku Vltavy a Malše se trefili jen tři, Filip Chlapík, Michal Řepík a Erik Thorell. Paradoxně právě u ofenzivy Pražanů leží největší otazník, přestože doposud šlo společně s brankářskými výkony o nejistější článek sestavy – Sparta má nejlepší útok v play off.

„Budějovice nám toho ani moc nedovolily. Máme hráče, kteří jsou góloví a umí zakončovat, ale vyložená příležitost mě teď z hlavy napadá vlastně jen jedna. Přehrávali jsme situace, je třeba větší jednoduchost, zase se tlačit do prostoru před brankou,“ okomentoval útočnou fázi svého celku ve čtvrtém semifinále Jandač.

Především poslední bod bude klíčový, protože Řepík a spol. se na jihu Čech oproti předchozím duelům dostali do nejmenšího počtu nebezpečných situací v prostoru mezi kruhy a před brankou v probíhajícím play off.

„Ztratili jsme ale jen jedno utkání a neděláme z toho žádnou tragédii. Musíme se kompletně zlepšit, a pokud předvedeme náš nejlepší hokej, tak věřím tomu, že další zápas vyhrajeme,“ doplnil šéf sparťanské střídačky. Doma jeho tým zatím vyhrál v letošním play off všech pět zápasů. Naposledy v O2 areně v bojích o titul padl minulý rok 15. dubna v sedmém semifinále s Libercem.

„My jsme rádi, že můžeme jet do Prahy a bojovat a reprezentovat náš klub,“ hlásil trenér Motoru Jaroslav Modrý. Dnes večer se jeho svěřenci budou snažit, aby v tomto ročníku nešlo o reprezentaci poslední.

Sparta doma v play off ČF 1 Liberec 7:0 ČF 2 Liberec 3:2 ČF 5 Liberec 5:4p SF 1 Č. Budějovice 2:1 SF 2 Č. Budějovice 5:1

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE