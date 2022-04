ONLINE + VIDEO: Sparta - Motor 2:2. Znovu srovnáno, trefil se Chlapík

Českobudějovický veterán Jiří Novotný v domácím utkání semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Hokejisté Sparty budou mít v semifinálové sérii play off proti Českým Budějovicím od 18:30 druhý pokus na dosažení rozhodující výhry a završení postupu do boje o extraligový titul. Tentokrát ale na rozdíl od prvního promarněného mečbolu nastoupí za stavu 3:1 na zápasy doma. Jihočeši ale dali jasně najevo, že se myšlenek na boj o zlato nevzdali. K tomu, aby se stali finálovými soupeři Třince, potřebují přepsat historii. Ze stavu 0:3 ještě nikdo v extraligovém play off sérii neotočil. ONLINE přenos a VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz.