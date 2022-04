Rvačky, emoce a nakonec postup. Jandač: Třinec známe, ale play off umí

Připravte se, blíží se finále mocných! Třinec vyhlížel svého soka, když vystřelil z play off Mladou Boleslav. Teď ho vyzve Sparta, tým, který 15 let sní o titulu a 6 let o finále. Teď se do něj prokousala, když v pátém zápase semifinále proti Motoru zářili válečníci určení pro oslabení. Roman Horák nakonec rozhodl o výhře 3:2. Narvaná O2 Arena řvala nadšením, jde se dál! Obránce David Němeček posílal do hlediště polibky. České Budějovice berou bronz.

Miroslav Forman euforicky máchal rukama, když jel k lavičce. Nachystal gólovou trefu pro Romana Horáka, který v pokleku překonal necelých sedm minut před koncem Dominika Hrachovinu. Dva pracanti, kteří dřeli celý zápas na oslabení, nakonec zařídili postup Sparty do finále proti Třinci.

„Je to krásný, ale i strašná úleva. Měli jsme tam hodně vyloučení, Budějovice měly docela dost šancí zápas zlomit pro sebe. Fantastickou práci udělali kluci, kteří chodí na naše oslabení, odjezdili to. Jsme strašně rádi, že jdeme do finále,“ vydýchával Filip Chlapík. Hvězdný útočník Sparty se při rozhovoru opíral o hokejku, tím vynikl i jeho pravý loket. Samá díra. Finále tenhle dres nevydrží, s Třincem se čeká velká bitva. Bude to chtít nový.

Sparta - České Budějovice: Novotný dohrál Vitoucha a následovala hromadná šarvátka

Na první gól Sparty Chlapík nahrál, druhý dal sám při přesilovce. Ale několikrát ještě smekl před bránícími formacemi. „Velký bonus za tu jejich práci,“ vyzdvihoval Horáka s Formanem.

Bitva číslo pět se dá označit za nejlepší zápas série. České Budějovice do toho pořádně šláply, v prvních 40 minutách byly lepší. Jen přesilovkami si spíš škodily, než pomáhaly.

Vedly 2:1, ale emoční výlev jejich lavičky přivolal vyrovnání Chlapíka. Jiří Novotný se trest za pořvávání na rozhodčí snažil smazat. „Vždyť je to play off,“ zkoušel sudího Robina Šíra obměkčit. „Právě proto jsem vás upozorňoval asi pětkrát,“ kontroval Šír.

Zápas vás vtáhnul, totální smršť ve všech ohledech. Hokejové schopnosti, vůle, nasazení. Když nastupuje Sparta na led, duní basy tak hluboko, že máte pocit, jak se vám v těle houpou orgány. Trochu děsivé. Chvílemi takhle působilo i semifinále číslo pět, tvrdé a emočně vypjaté, že vám div srdce nevyskočilo z těla.

Sparta - České Budějovice: Bleskový obrat Motoru! Domácí si srazili do branky Voženílkův pas, 1:2

Už v první třetině třaskavý vzduch bouchl a rvalo se všech 10 hráčů na ploše. Jiří Novotný složil Davida Vitoucha. A hele, David Tomášek je tady taky, hrrr na něj! Pěsti létaly, hráči taky. Rozhodčí nevěděli, kam dřív skočit. Nakonec 10 horkých hlav zklidnili a málem si vypsali tužky z toho, kdo se do akce zapojil a kdo si zaslouží trest. Za chvíli po sobě šli Jindřich Abdul s domácím Davidem Němečkem. Útočník Motoru byl tak napružený, že by nejradši za Němečkem vlezl i na trestnou. Na trestných se naskládalo celkem 7 hráčů.

Novotný napětí ještě přiživoval, když hecoval z trestné fanouška. Zval ho za sebou. Poslech. Seběhl schody, zalomcoval plexisklem. V tu chvíli ho popadl pořadatel, ať si maže zase sednout. Hned!

Divočiny si ale vybraly svoji daň. Hromadnou bitku odskákal David Tomášek, který už pak kvůli zranění do hry nezasáhl. „Zatím nevím, jak to s ním vypadá. Ke zdravotnímu stavu se samozřejmě nevyjadřujeme. Dohrát nemohl,“ jen neurčitě odvětil sparťanský kouč Josef Jandač. Zdálo se, že si Tomášek při bitce poranil kotník. Každopádně Sparta bude doufat, že se dá klíčový útočník dohromady. Ve finále proti precizní třinecké defenzivní hře by dost scházel.

Sparta - České Budějovice: Pražané jsou blízko finále! Forman nachystal vedoucí branku Horákovi, 3:2

Ve sparťanské sestavě zářil i Július Hudáček, několikrát prodal svoje rychlé nohy. Sparta často měla potíže kolem vlastní branky, hlavně na začátku ji gólman držel. „Chytá fantasticky. Matěj Machovský měl zase čtyři skvělé zápasy s Libercem, oba dva si práci rozdělili,“ hodnotil Jandač.

Teď s kolegou Miloslavem Hořavou začnou ladit svůj tým na Třinec. Finálová série začne v pondělí na ledě Ocelářů. Těšte se, protože tohle bude bonbonek. Dva našlapané kádry proti sobě, soutěž vyvrcholí obrovskou bitvou mocných a ambiciózních celků. „Třinec dlouhodobě prokazuje vynikající výkonnost. Je to silné mužstvo s velkými individualitami a skvělou organizací hry. Máme týden se na ně nachystat. Jejich hru známe, ale oni umí play off hrát. Takže kdybychom byli na trestné tolik, nemuselo by se nám to vyplatit,“ dal malou výstrahu Jandač. Tak v pondělí!

SESTŘIH: Sparta Praha - České Budějovice 3:2. Domácí jsou po šesti letech ve finále, v závěru rozhodl Horák