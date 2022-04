Zranění po strkanici agenta s klientem. Obrovská komplikace, ví Novotný

Tohle zkrátka nevymyslíte. Návrat mistra světa Jiřího Novotného do extraligy přinesl Českým Budějovicím výraznou vzpruhu a pomoc v čase, kdy měly napěchovanou marodku. Osmatřicetiletý útočník dal na čas bokem svou práci hokejového agenta pro švýcarské teritorium a pustil se poctivě hájit zájmy Motoru. Vyneslo to skvělé třetí místo s právě nemalou zásluhou někdejšího centra Columbusu. Co však čert nechtěl, v pondělí došlo k situaci, jíž se těžko věří, ale je pravdivá.

O co šlo? Novotný se v zápalu hry pátého semifinálového duelu se Spartou pustil do rozmíšky s Davidem Tomáškem. Výsledkem je smůlovatá zlomenina kotníku klíčového hráče Pražanů. Pointa? Tomášek je klientem Novotného ve společnosti Global Management Group.

Šestadvacetiletý střelec přitom prožíval naplno a v přímém přenosu vynikající finiš ročníku, u kouče národního týmu Kariho Jalonena měl předjednaný boj o letenku na mistrovství světa ve Finsku.

Popravdě, účasti byl velmi blízko. Ba co víc, Jiří Novotný pro Tomáška, jemuž na Spartě končí smlouva, hledá interesantní angažmá ve švýcarské NLA. „Pro nás jako pro agenturu je to obrovská komplikace,“ reagoval Novotný pro iSport.cz na zprávu o Tomáškově absenci, která se bude počítat spíš na měsíce než na týdny.

K nehodě došlo ke konci první třetiny pondělní bitvy, jež přinesla Spartě výhru 3:2 a postup do finále proti Třinci. Novotný čistě dohrál protihráče Vitoucha, v tom se strhla mela. Tomášek v ní byl hodně aktivní, ručně přijel vyčinit Novotnému, ten se logicky aktivně bránil. Celá strkanice, do níž se zapojili všichni hráči v poli, skončila pro Tomáška nešťastně, brusle mu vjela do rýhy, noha nevydržela nápor. A bylo to.

Ačkoli Novotný měl na karambolu minimální podíl, z toho, co se přihodilo, je přešlý. Jak už bylo vyřčeno, potyčka má vícero důsledků. „Mrzí mě to. Tomasovi jsem se hned po zápase omluvil, i když to bylo nechtěné. Při hokeji nechcete nikdy nikoho zranit. Při takových strkanicích je důležité zapřít se, bohužel, stalo se. Je mi to líto, blbá náhoda,“ rekapituloval v úterním odpoledni.

David Tomášek patří k jeho oblíbeným hokejistům, nehledě na skutečnost manažerského zastupování. „Tomas je vynikající hráč, výborný kluk, jsme rádi, že ho zastupujeme,“ pokračuje Novotný. „Celé je to velká škoda pro něj, pro Spartu, pro národní tým. V play off měl vynikající fazonu, bohužel, k hokeji zranění patří. Já samozřejmě při hře nemůžu řešit, jestli je protihráč můj klient, nebo není. Hájím svoje barvy, dřu pro svůj tým, hraju na maximum.“

Tomášek ostatně není jediným hráčem v pražském týmu, kterého „vlastní“ společnost GMG. „Ve Spartě má naše agentura víc hráčů, třeba Davida Němečka. Taky jsem byl na něj jako soupeř naštvaný, jak dobře to před svojí bránou čistí, ale je to jeho práce. Tomu se nevyhnete,“ přidává Jiří Novotný.

Teď jde o to, aby v agentuře pro Tomáška narýsovali co nejzajímavější budoucnost nehledě na čerstvé a dlouhé zranění. „Nechci zabíhat moc do detailů, ale Švýcarsko se pro něj rýsovalo…“

