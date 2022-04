Zimák: Vysněné finále je tu! Uspěje útok Sparty, nebo obrana Třince?

Ani semifinále neznamenalo stopku pro favority. Třinec se do finále dostal v nejkratším možném čase v osmi zápasech, Sparta potřebovala o dva víc. Právě semifinálovým sérií je věnována první polovina dílu. Na Velikonoční pondělí se pak rozehraje finálová série, která řevnivostí a kvalitou kádrů převyšuje ostatní. Zároveň jde o střet filozofií. Zatímco Spartu dotáhl do boje o titul parádní útok vedený bodovým mágem Filipem Chlapíkem, parta Václava Varadi sází na organizaci, systém a propracovanou defenzivu. Jisté je, že se setká obrovská kvalita. Hlavní přání tak je, ať je série co možná nejdelší!