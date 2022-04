Konečně! Sparta na šestý pokus stopla Třinec. Hrozná série, vydechl Jandač

Po prvním utkání radostí nejančil. Zpackaný duel Josefa Jandače naštval. Do druhého finálového tance svá ofenzivní tria rozmetal. Zpřeházel tři útoky, pospolu zůstala jen čtvrtá lajna. Ze sestavy vyskočil Zdeněk Doležal, jeho místo zaujal Tomáš Šmerha. Otravná vosa, která zdatně umí soupeřům otrávit život.

V brance naopak ponechal Júlia Hudáčka. A důvěra se vyplatila. Slovenský gólman včera inkasoval jen jedinkrát. Stalo se tak až v 59. minutě v pořadí jedenatřicátou střelou. Oceláři tou dobou pádili za vyrovnáním a smazáním dvougólového manka. Zatímco v prvním duelu se jim nepříznivý vývoj otočit povedlo, tentokrát ne.

„Říkali jsme si, že už se to nesmí opakovat. Oni na nás ve třetí třetině nastoupili hodně aktivně, házeli to za naše beky. Párkrát nás trošičku zamkli, udělali jsme pár icingů. Ale dobře jsme to odbojovali. Tohle finále nebude o ničem jiném než o bojovnosti. Tolik gólů padat nebude. Kdo to bude chtít víc a bude víc obětavý, udělá více pro tým, tak ten uspěje,“ má jasno kapitán Pražanů Michal Řepík.

Právě on chudý gólový účet druhého zápasu otevřel. První střelu mu znovu úžasně chytající Ondřej Kacetl lapil, na dorážku ale nestačil. Řepík držel úhel, svou ránu od brankové čáry zakroutil do sítě. „Formič uhrál výborně souboj za bránou a hodil to před brankoviště. Vypadlo to tam, měl jsem to trošku na dlouhou hokejku, lehce jsem se natahoval a nestačil jsem to zvednout úplně pod břevno. Brankář to krásně chytil. Ještě se to odrazilo, už jsem to chtěl jen plácnout na bránu, neviděl jsem, jestli tam je, nebo ne. Hodil jsem to tam, gólman se naštěstí nestačil přemístit,“ těšilo Řepíka.

Třinec - Sparta: Řepík napodruhé dostal puk do branky střelou z úhlu, 0:1 Video se připravuje ...

Vítěznou trefu nakonec zapsal Tomáš Pavelka. Sparta dokázala Oceláře porazit poprvé v sezoně. Předchozích pět proher konečně doplnila o zelenou fajfku. „Ta bilance je hrozná. Zaplaťpánbůh za to, že jsme tenhle zápas uhráli,“ odfrknul si trenér Josef Jandač. Sparta zapsala taky první finálovou výhru takřka přesně po šesti letech. V roce 2016 zvládla třetí utkání bitvy o zlato s Libercem, pak ale tři duely prohrála. S pohárem juchali Tygři.

Ve finále dal tehdy pět gólů Řepík, avšak to ještě oblékal liberecký dres. „Vzpomněl jsem si na to. Určitě chci týmu pomáhat. Když šance jsou, měl bych je proměňovat. V celém play off mám spoustu šancí, ale tolik mi to nepadá. Góly ale dávali jiní kluci, takže sebe neřeším. Snažím se týmu pomáhat jakkoli jinak,“ říká s 56 pokusy nejaktivnější střelec vyřazovacích bojů. Úterní branka však byla teprve jeho třetí ve dvanácti duelech play off.

Do metropole se finále přesouvá za stavu 1:1 „Kdyby nám tohle někdo řekl před sérií, tak bychom to brali všemi deseti. Jsme rádi, že si ten jedem bod vezeme. Doma nás podpoří plná hala. Doufám, že odvedeme stejný ne-li lepší výkon. Uvidíme, co z toho vzejde. Třinec má výborný tým, půjde do toho stejně jako my. Žádné harakiki to nebude, že by se začalo jezdit nahoru dolů. Bude to pořád o trpělivé hře, o tom, kdo udělá víc chyb. My se budeme snažit, abychom jich udělali co nejmíň a třeba doma oba zápasy vyhráli,“ přidává sparťanský kapitán.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE