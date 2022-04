Zlatí raubíři, které soupeři nesnášeli: Duda, Ševc i Žemlička proti Vsetínu

Začínal ve Slavii, je legendou Sparty. Byl u tří titulů (1990, 2000, 2002). Skvělý útočník, zároveň ostrý hoch, který byl častým terčem nadávek soupeřů i jejich fanoušků. „Když na mě řvali cikáne, nebylo to nic příjemného,“ vzpomínal Žemlička v rozhovoru pro hokej.cz. Emotivní byly zejména bitvy se Vsetínem v roce 2000. Žemlička tehdy dovedl Spartu ke zlatu jako kapitán po pěti titulech Valachů v řadě. Rozhodně nehrál v rukavičkách. „Když se zápasy v televizi opakovaly, nemohl jsem se na sebe dívat. Ohromné bitvy a rivalita. Na Lapači neměli mezi střídačkou a diváky žádné zábrany, takže se stávalo, že tam po nás lili pivo či slivovici. Když prohrávali, neunášeli to.“

Radek Duda (Slavia)

Duda – hokej není nuda. Šikovný útočník a jeden z největších provokatérů v jednom. Série jeho přešlapů by vydala na knihu. Jeden z nejvýraznějších si připsal ve zlaté sezoně 2002/03 ve Slavii. Po vyloučení do konce zápasu napadl v liberecké šatně obránce Martina Čakajíka, který dostal za potyčku trest ve hře. Duda se dušoval, že v kabině nebyl, ale záběry z technických kamer ho usvědčily. V play off přitom Duda patřil ke klíčovým útočníkům Slavie (17 zápasů/7+3). Michalu Supovi ostatně přihrával na zlatý gól v sedmém finále s Pardubicemi.