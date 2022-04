Naštvaný Řepík: Děláme z Kacetla Haška. Fanoušci to bohužel neunesli

Začněme koncem zápasu. Plná hala, parádní atmosféra a chování fanoušků takhle zničí celkový dojem.

„Byla tam vyloučení. Bohužel fanoušci to neunesli. Ale tohle k tomu prostě nepatří, tohle tady nechceme. Doufám, že to zítra bude z tohoto hlediska úplně jiné.“

I vy sám jste jel rozvášněné davy uklidňovat.

„Ale jako hráči s tím v té chvíli už pak těžko něco uděláme. Jak říkám, tohle na stadiony nepatří a je jedno, o jakém se bavíme. Nepatří to na hokejový, fotbalový, ani žádný jiný stadion. Tohle by se nemělo objevovat, jsou tu děti a tohle by prostě neměli vidět. Pevně doufám, že už se tady tohle nebude dít.“

Sparta - Třinec: Zkrat domácích fanoušků, Douderu trefila mince do obličeje! Video se připravuje ...

Zápas jste nakonec ztratili, především vinou mnoha neproměněných šancí. Souhlasíte?

„Byla škoda, že jsme neodskočili na dva góly. Měli jsme tam samostatné nájezdy a pak další šance. Ale bylo to pořád jen 1:0. Třinec pak dal dvě branky, zkušeně si na to počkali. My nehráli vůbec špatně první dvě třetiny. V té třetí už jsme se do jejich obrany těžko dostávali. Chyběly góly. Šance na ně přitom byly. Dostávali jsme se do situací, do kterých jsme se dostávat chtěli, ale zkrátka se musíme zlepšit v koncovce. Když z těch příležitostí pak branky získáme, věřím, že uspějeme.“

Sám jste v několika těch situacích byl. Neříká si střelec postupem času, sakra, tolik šancí, žádný gól, to se nám může vymstít?

„Hráč se snaží dát gól. Bohužel nám to, nevím, jestli nelepilo, ale musíme se zlepšit v koncovce. Tak to je. Musíme tam jít zarputileji, jít do koncovky a propálit Kacetla. My ty šance máme, to je vidět. On je výborný gólman, ale my z něj sami děláme Haška. Musíme to prostě propálit, to je jediné, co tomu dnes chybělo. Jasně, ten hráč si to potom trošičku vyčítá, ale musí se oklepat, protože jsou před ním další dvě třetiny, nebo půlka zápasu a nemůže sám sebe srážet tím, že gól nedal.“

Je pro vás ofenzivní výkon podporou do sobotního duelu, že jste si ověřili, že jste schopní Třinec přehrát?

„Ano. Oni zase byli trpěliví. I když trpěliví, ono to tak vypadá, ale my je dvě třetiny přehrávali a nedali jsme šance. Kdybychom je proměnily, tak zápas vypadal jinak. Ve třetí části si to pohlídali, tam už jsme toho tolik neměli. Těžko jsme se do nich dostávali, neměli jsme zakončení. Něco malého tam bylo, ale nic zásadního.

Čím to, že v té třetí části, byť jste o gól prohrávali, bylo paradoxně těch šancí nejméně?

„Oni mají systém středního pásma perfektně zpracovaný. A my jsme nebyli schopní dávat puky za ně a bojovat na zadním mantinelu v jejich třetině. Oni to zachytávali a dá se říct, že jsme tím vypadli trošičku ze hry. To by se nemělo stávat. Jedeme ale dál, zítra přitlačíme víc a budeme chtít tu sérii srovnat.“

SESTŘIH: Sparta - Třinec 2:3. Rozhodl Dravecký, emoce na ledě i v hledišti Video se připravuje ...

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE