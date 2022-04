Vyhraješ pátý zápas? Získáš titul. Třinec pamatuje, jak Spartu udolat

Konečně drama! Extraliga poprvé v sezoně uvidí play off sérii hranou alespoň na šest duelů. Ve čtvrtfinále i semifinále to byly namísto obsáhlých románů jen krátké bajky. Až finále do fanoušků pumpuje emoce a napětí. Zítra se Třinec se Spartou střetnou popáté. Oba stojí na lajně vedle sebe – stav zlatého dostihu je 2:2 na zápasy. Historie mluví jasně: kdo zvládne pátý duel a dostane se o krok blíže titulu, už o něj nepřijde.

Po relativně poklidném startu finále se v Praze notně přiostřilo. Otáčky šly nahoru, motory se vytáčely do ruda. V pátek triumfoval v zápase poznamenaném diváckými nepokoji Třinec, o den později Sparta, která zvládla tlak a ustála nutnost výhry, aby namlsaný drak doma v úterý nemohl pádit k titulu.

„Poučili jsme se ze třetího zápasu. V něm jsme začali trochu panikařit, v šatně jsme si k tomu něco řekli. V sobotu jsme dokázali otočit zápas a dál jsme zůstali aktivní. Pořád jsme hráli to stejné, tlačili jsme se dopředu. Udrželi jsme emoce. Před domácími fanoušky je to těžké. Občas se dostanete trochu do depky, když vám to zrovna nejde. Čtvrtý zápas jsme ale zvládli výborně,“ říká gólman Pražanů Július Hudáček.

„V pátek jsme se chvílemi až moc tlačili dopředu, pak jsme se zase až moc stáhli. Bylo to nahoru dolů, z extrému do extrému a nebylo to dobré. O den později jsme to zvládli. Třinec je zaskočený, že jsme rychlejší a silnější. Stíháme s nimi bruslit a máme větší ofenzivní sílu. Když se vyhneme chybám a faulům, tak vyhrajeme. Máme lepší mužstvo než oni,“ praví sebevědomě slovenský brankář před pátým duelem.

Na čtyři vítězná utkání se hraje v Česku play off od sezony 2002/03. Od té doby se pětkrát stalo, že byl ve finále stav série po čtyřech zápasech nerozhodný. Ve všech pěti případech platilo: kdo vyhrál pátý duel, bral následně titul.

Zítřejší dostaveníčko pod Beskydami tedy bude velmi pravděpodobně pro další vývoj bitvy o zlato hodně důležitý. „Ano, říká se, že pátý zápas je klíčový. Uvidíme, jak to bude v téhle sérii,“ pousměje se trenér Sparty Josef Jandač. „Máme zkušený mančaft, ale to má Třinec taky. Čtyři roky po sobě hrají finále. Mají tam x hráčů, kteří si tímhle prošli. U nás najdete pořád pět až sedm hráčů, co play off ochutnávají úplně poprvé,“ dodává.

SESTŘIH: Sparta - Třinec 5:2. Série se za stavu 2:2 vrací zpět do Werk arény Video se připravuje ...

S trochou nadsázky se dá pátý duel označit za malý zápas číslo sedm. Definitivní rozhodnutí v něm sice nepadne, jedna strana se však k mistrovským doutníkům velmi přiblíží. „Je tomu tak. Kdo ho vyhraje, bude titulu blíž. Zatím jen doháníme v sérii ztrátu, tlačíme to do kopce. Teď to chceme změnit, dostat se do vedení a vyhrát,“ burcuje sparťanský útočník Jan Buchtele.

Na druhou stranu Hudáček by páté utkání za rozhodující neoznačil. „Hotovo nebude, ať to dopadne jakkoli. Jasně, vítěz získá velkou výhodu, ale hraje se na čtyři vítězné duely. Do Třince pojedeme vyhrát, abychom pak měli doma mečbol, ale samozřejmě víme, že to bude velmi těžké. Vyrazíme tam s pokorou. Bude to hodně těžké, ale už víme, jak na ně hrát. Jednou jsme je u nich porazili, teď to chceme zvládnout znovu.“

V sobotu Sparta poznala, jak těžké je proti Třinci otáčet stav. Oceláři skórovali poprvé v sérii jako první, sedmnáct tisícovek tentokrát skvělých fanoušků dotlačilo domácí k obratu a výhře 5:2. „Samozřejmě nechceme jako první inkasovat, ale že bychom se toho vyloženě obávali, to bych neřekl. Víme, že máme velkou sílu, že máme na to utkání otáčet. Dokážeme si s tím poradit,“ přidává Buchtele.

Právě on je jedním z pamětníků posledního setkání těchto dvou soupeřů v play off 2015. Tehdy se rudé esko střetlo s Oceláři v semifinále. Také tehdy byl stav po dvou dvojzápasech srovnaný. Další pár utkání ale zvládli Slezané a šli do finále.

Třinečtí věří, že by hutný pátý part mohla rozhodnout výhoda domácího prostředí. „Jsme rádi, že ho budeme hrát u nás doma. V sérii ale vidíme, že my i oni jsme schopní vyhrávat u soupeře. Nechci říct, že domácí prostředí nehraje úplně roli, to vůbec. V konečném důsledku ale jde o to, co budeme produkovat na ledě. A já jsem přesvědčený, že tam necháme úplně vše, co v nás je, a že podáme výkon, který nás dovede k úspěchu,“ věří slovenský útočník Ocelářů Tomáš Marcinko.

SESTŘIH: Sparta - Třinec 2:3. Rozhodl Dravecký, emoce na ledě i v hledišti Video se připravuje ...

Kdy se šlo do pátého finále za stavu 2:2 na zápasy:

2019. Třinec-Liberec, konečný stav 4:2

Výhodu domácího prostředí měl pro pátý duel Liberec. Obrovský nervák, co se protáhl do pozdních večerních hodin, však zvládli Oceláři. V 87. minutě rozhodl Ondřej Kovařčík. Doma pak Slezané slavili zlato.

2016. Liberec-Sparta, konečný stav 4:2

Infarktový pátý zápas bral Liberec. Vyhrál 4:3, v čase 59:59 však trestné střílení neproměnil sparťan Jaroslav Hlinka. O dva dny později pak Tygři triumfovali znovu, v prodloužení rozhodl současný Ocelář Martin Bakoš.

2013. Plzeň-Zlín, konečný stav 4:3

Škodovka doma utkání číslo pět vyhrála 2:1. Dílčí úspěch pak ale musela potvrdit v mezním sedmém duelu. Ten rozhodl v památném prodloužení Martin Straka gólem v 97. minutě a získal pro Plzeň historický titul.

2012. Pardubice-Kometa, konečný stav 4:2

Jeden z mála pátých zápasů finále za stavu 2:2, který byl opravdovou přestřelkou. Dynamo ji zvládlo poměrem 6:4. Šesté utkání si pak Pardubičtí pohlídali s velkým přehledem, v Brně vyhráli 5:1 a brali zlato.

2008. Slavia-Karlovy Vary, konečný stav 4:3

V závěru finále před čtrnácti lety si oba soupeři drželi domácí úspěšnost. Slavia v O2 areně zvítězila v pátém střetnutí 4:0, na západě Čech ale padla. Pohár pak ukořistila v Praze. Vítězný gól trefil Roman Červenka.

Pozn.: od sezony 2002/03, kdy se série play off začaly hrát na čtyři vítězná utkání.

Z V R P Skóre B