Titul vyhraje Třinec, očekává Pavelec. Kdo mu připomíná Vokouna?

Proč by to měl být Třinec?

„V týmu přesně vědí, jak tyhle zápasy hrát, mají s nimi větší zkušenosti než Sparta. Jasně, může vyhrát i ona, ale já víc věřím Ocelářům. Na klíčovou část sezony se připravují celý ročník, mají delší dobu zažitý účinný herní systém, všech pět hráčů ví, co na ledě dělat. Právě teď by měli uplatnit všechnu tu práci, kterou mají naučenou a zároveň v sobě. A že budou nakonec těmi šťastnějšími.“

Pokud se podíváme na gólmany, oba jsou ozdobou série, jak z pohledu někdejšího brankáře NHL hodnotíte Ondřeje Kacetla a Júlia Hudáčka?

„Kacetl dokázal už minulé play off, že je schopen chytat výborně a stabilně. Jasně, Třinec disponuje perfektní obranou, ale právě proto potřebuje i výborného gólmana. Jinak by celý systém nefungoval. I když na něj nejde padesát střel, tak chytí, co chytit má. Nevidíte u něj, že by inkasoval blbé góly. Prokazuje stabilní formu po celé play off. Hudáček mi svými pohyby trochu připomíná Tomáše Vokouna. Situace řeší podobně jako Voky. Ne vždycky jde dolů, předvídá dobře, co na něj hráči chystají. Obvykle se říká, že rozhodnou gólmani, ale tady je to těžké. Oba si vedou hodně dobře.“

Rozumíte tomu, že se Ondřej Kacetl dlouho nemohl uchytit jako jednička, cestoval různě po týmech a najednou soupeři marně přemýšlejí, co s ním, jak a kudy na něj?

„Vím, že jeden čas chytal i v první lize (Litoměřice, Přerov, Frýdek-Místek). Co na to říct? Věci se dějí z určitého důvodu. Z jakého, to je otázka, nebyl jsem tomu nablízku. Každopádně, Třinec v tomto případě opět prokázal šestý smysl na výběr hráčů. Určitě ani oni nečekali, že to u Kacetla bude až takhle dobré, nicméně někdo v klubu musel tušit a odhadnout, co se v něm skrývá a že by se mohl hodit. Kacetl je znovu po roce ve finále, po titulu je blízko dalšímu. Z brankáře dokázali v Třinci vymačkat maximum. Ale určitě to mělo nějaký proces, nic se nevyvinulo ze dne na den. Oceláři mají dva výborné gólmany Kacetla a Mazance, drží tým celou sezonu. Na play off se tam museli rozhodnout pro jednoho z nich a ten dotyčný jim to splácí vrchovatou měrou.“

Co trenérský faktor? Odhadnete, kdo má větší vliv na svůj tým? Zda Václava Varaďa v Třinci, nebo dvojice Josef Jandač – Miloslav Hořava?

„Těžká otázka. Já Vím nebo tuším od třineckých kluků, jak Venca Varaďa pracuje. Myslím, že je to i na střídačce poznat… (usmívá se) Venca ve všech týmech třinecké organizace nastavil jasná pravidla, která se musí dodržovat. Kdo je nedodržuje, jde z kola ven. Od mládeže po áčko to mají nastavené na vítězství. Znovu, na dálku se to těžko hodnotí, ale vychází mi, že to, jak třinecká organizace funguje, je především zásluhou Venci Varadi. Na hráčích je to vidět, každý si plní své úkoly. Viděli jsme to i v sobotním zápase v Praze. Jakmile z toho soukolí vypadne jedna součástka, mají rázem problém. Venca dokázal hráče přesvědčit o své hokejové filozofii. Anebo vidíte jednoho jediného hráče, který by se z toho týmu něčím vymykal?“

Ne.

„Já taky ne. Každý se přizpůsobí potřebám mužstva, z toho pak vyplynou individuality. Využitá přesilovka, nějaká super akce. Všechno vychází z daného systému.“