Zakletá brána Ocelářů: smolný gól přes celé hřiště. Hrubec líčil, jak je to možné

Je klíčovou oporou třineckých Ocelářů, v Generali ČP play off Tipsport extraligy patří druhým rokem k nejlepším hráčům mistrovského týmu. Brankář Ondřej Kacetl (31) předvádí famózní zákroky. V pátém finále (7:3) proti Spartě dostal hodně kuriózní gól. Ranou přes celé hřiště a po teči ho překonal obránce David Němeček. I další dva góly pak Kacetl dostal po tečích a trenér Václav Varaďa ho podruhé v aktuálním play off střídal. Do brány šel Marek Mazanec, který pak bránu zavřel. A Oceláři soupeře v divoké kanonádě smetli a v sériie vedou 3:2 na zápasy. Nedochytal ani Július Hudáček, který střídal už ve 23. minutě. Z jedenácti střel dostal 4 góly.

„Stane se, není to Kácy chyba, on nás drží celou sezonu, celé play off, takže my musíme podržet jeho,“ reagoval třinecký útočník Martin Růžička, který se blýsknul třemi body (1+2). „Jsem rád, že jsme zápas zvládli a nemusí se to řešit.“

Kacetlovi tečovaný puk zmizel z dohledu v 8. minutě. Němeček nahodil středem, před útočnou modrou ho jeden z hráčů tečoval a přizvedl. Gólman jen marně máchnul lapačkou – vyrovnáno 1:1.

Podobně kuriózní góly dostal jedenatřicetiletý fantom Kacetl v Třinci už dva. Všechny do stejné brány, kdy má třinecký kotel za svými zády. V lednu 2021 ho takhle překonal sparťanský obránce Milan Jurčina, v prosinci letošní sezony plzeňský obránce Peter Čerešňák.

„Takový puk se může v ochozech naproti ztratit raz dva,“ zastal se kolegy bývalý třinecký brankář Šimon Hrubec, který se přišel na páté finále podívat. „Kousek černé plochy před vámi a je pryč.“

Gólmana se zastal i dvougólový útočník Marko Daňo. „Pozitivní bylo, že my dali první góly, oni pak jen dotahovali,“ mávnul nad tím Daňo rukou. „Bylo to smolné, ale hodili jsme to za hlavu. Stane se. Káca nás držel celou sezonu, nemáme mu co zazlívat. Takové góly padají. Jako mužstvo jsme se semkli a Mazimu (Mazancovi) jsme pomohli. On zase nám.“

Třinecký brankář střídal ve 26. minutě. Do brány šel Marek Mazanec, z 11 střel gól nedostal. „Chytal skvěle,“ ocenil i útočník Martin Růžička. Od chvíle, co tam šel, byl jistý. Jsme rádi, že máme dva velice kvalitní gólmany.“