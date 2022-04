Zlatý hattrick na dosah. Adrenalinová přestřelka jako dar pro Varaďu

Všechno nejlepší, trenére! Třinečtí Oceláři v pátém finále Generali ČP play off Tipsport extraligy věnovali oslavenci Václavu Varaďovi k 46. narozeninám hodně adrenalinový a emotivní zážitek. V divoké přestřelce, v níž se protočili všichni čtyři brankáři, rozstříleli pražskou Spartu 7:3. V sérii vedou 3:2 na zápasy, ve čtvrtek v Praze budou bojovat o unikátní mistrovský hattrick a čtvrtý klubový titul. „Bylo to speciální, vážím si toho,“ děkoval Varaďa hráčům i fanouškům.

Přesně před rokem slavil Václav Varaďa narozeniny i mistrovský titul. Sparta ovšem vzdoruje víc, než Liberec. Rve se, bojuje. A dopředu slibuje, že ani sedmigólový nášup ji nesloží. Pražané ovšem půjdou proti historii. V českém play off na čtyři vítězné zápasy zatím platí, že kdo za nerozhodného stavu 2:2 na zápasy urval páté finále, slaví nakonec i zlato.

„Odpočineme si, ve středu se krátce rozbruslíme a připravíme na další zápas,“ reagoval suše Varaďa. „Bude se hrát ve skvělé kulise v Praze, oba týmy to budou chtít urvat. A já věřím, že to dáme.“

Narozeninový duel byl hodně divoký. Nezvykle. Žádné vyčkávání, oťukávání a hlídání středního pásma. Od prvních minut se jely bomby. Odnesli to oba brankáři, kteří byli až do této chvíle fantastičtí. Sparťanský Július Hudáček střídal ve 23. minutě, z jedenácti ran dostal čtyři góly. Třinecký Ondřej Kacetl ho následoval o tři minuty později. Tři smolné teče, z toho jeden kuriózní gól přes celé od Davida Němečka a konec šichty.

Adrenalinový dárek pro Varaďu? Třinecký útočník Martin Růžička se jen krátce pousmál. „Myslím, že je hlavně rád, že jsme vyhráli. To, jak to bylo, nebo co bylo, asi neřeší. Přece jenom, je to už pátý zápas, týmy se už trochu znají, víme, jak kdo hraje. Napadalo nám to, ale především jsme hráli dobře. Každá lajna makala celých šedesát minut. Přesně, jak jsme si řekli. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli.“

Ofenzivě pomohly i dva klíčové Varaďovy tahy. Poprvé v play off přehodil elitní centry - Petra Vránu v první formaci prohodil s Tomášem Marcinkem. Zejména elitní formaci to nakoplo, Růžička si připsal tři body (1+2), Marko Daňo se dvakrát trefil.

„Martinovi Růžičkovi to tam nepadalo delší dobu po návratu k Petrovi (Vránovi),“ vysvětlil změnu Varaďa. „Malinko se nám to zadrhlo v útoku a Tomáš (Marcinko) s ním má už historii. Hráli spolu několik sezon, kdy Tomáš i Martin dávali spoustu gólů. Musím říct, že to oba útoky oživilo, kluci za to byli odměnění. Zasloužili jsme si vyhrát, šedesát minut jsme pracovali. Dali jsme spoustu gólů, a přestože jsme možná lacině inkasovali, tak celkově byl náš výkon velmi dobrý.“

Změnu si pochvaloval i Růžička. Ve finále se trefil poprvé, premiérově si také v letošním play off připsal vícebodový večer. „Na začátku jsme s Tomášem hráli, takže se známe,“ připomněl ocelářský snajpr. „Venca se rozhodl to tak udělat a myslím, že mu to vyšlo. Oživil to, Marko (Daňo) dal skvělé góly a to nám hodně pomohlo.“

Slovenský dravec Marko Daňo byl hodně vidět. Skóroval, makal v osobních soubojích, hrál hodně fyzicky, vykoledoval si fauly soupeřů. „S Růžou hrajeme v podstatě celou sezonu, dvakrát mě parádně našel,“ ocenil přihrávky zkušeného parťáka. „Nejvíce jsem ale vděčný za to, že jsme to jako mužstvo ubojovali, dali víc branek a udělali jsme si zápas lehčí. Klobouk dolů před všemi!“

Třetí finálový bod si doma Oceláři rozhodně vzít nechtěli. To na nich bylo znát každou chvíli duelu. „Mečbol je důležitý, doufal jsem, že to zvládneme,“ přitakal Daňo. „Nakonec to byl z naší strany výborný zápas, na který jsme čekali celou sérii. Nemívali jsme dobré úvody, ale teď nám to fungovalo hned od začátku a hráli jsme jako mužstvo šedesát minut. Věřím, že v Praze se toto pravidlo potvrdí a pocestujeme domů s pohárem.“

Věří tomu i trenér Varaďa. „Máme dostatečně zkušený tým, tihle kluci spolu zažili spoustu bitev. Věřím, že je to posílilo a budou to chtít ve zbytku série prodat,“ je přesvědčený kouč. „V následující sezoně se kostra týmu hodně změní, přijdou jiní trenéři, je to taková poslední šance být pohromadě a tým to taky vnímá.“

Kdo bude v šestém finále chytat? Vrátí se do brány Kacetl s Hudáčkem? Varaďa měl o svém klíčovém muži jasno. „Jeden brankář tam půjde,“ pousmál se. „Půjde tam gólman, o kterém jsem přesvědčený, že to zavře. A když to nezavře, tak tam půjde ten druhý a ten to bude chtít zavřít.“