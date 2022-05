Tatko, mentor, válečník. Dravecký ustál rány i vyhazov z reprezentace

Dostal obrovskou ránu. Otřepal se, zvednul, šlapal do útoku a zavěsil. Teprve pak si nechal třinecký útočník Vladimír Dravecký (36) ošetřit šrám v obličeji. Typická ukázka práce jednoho z nenápadných hrdinů mistrovských Ocelářů. Nenápadných, ale klíčových. Slovenský univerzál patří k základní ose úspěšného týmu, se kterým za sedm let získal tři zlaté a dvě stříbrné medaile. V play off nasázel stejně gólů jako v základní části (3), ve finále se trefil dvakrát.

Skvělá práce do defenzívy, obětavé blokování střel v oslabeních a ostré hitování soupeřů. A když je potřeba, tak operativně zaskočí v obraně. Vladimír Dravecký je v týmu Ocelářů mužem číslo jedna pro černou práci. Ale gólově udeřit v klíčových momentech také umí. Čtvrtým rokem je zástupcem kapitána, těžko si bez něho tým představit. Do Třince přitom přicházel před sedmi lety na hraně třicítky z druhé švýcarské ligy. A pouze na zkoušku. Uspěl.

Ve finále proti Spartě názorně ukázal, proč je pro svůj tým tak platný. Ve třetím duelu (3:2) v Praze dal vítězný gól, přidal bitku s Tomášem Dvořákem. V pátém otvíral skóre. Jen pár vteřin poté, co ho drtivým hitem sestřelil David Němeček. Dravecký se neohlížel po sudích, neválel po ledě kotrmelce. Zvednul se, ránu soupeři oplatil pohotovou kličkou a po spolupráci s Patrikem Hrehorčákem a Milošem Romanem zakončil rychlé přečíslení.

„Hodně vydřený gól,“ uznale přikývnul třinecký obránce Milan Doudera. „To je přesně Vlado. Dostal ránu, zatnul zuby a dal gól. Ukázal charakter. Obrovský srdcař a dříč. Umí naskočit do každé role, strašně pomáhá mužstvu na ledě i mimo. A svoje si umí říct v kabině. Důležitý hráč, důležitý pilíř jádra týmu.“

Symbolické bylo i zapojení slovenských parťáků. Hrehorčák (23) s Romanem (22) jsou stále na startu kariéry, byť Miloš Roman už dokázal s reprezentací získat olympijský bronz. „Vlado je takový jejich tatko,“ komentoval s úsměvem kustod třineckého týmu Pavel Smelík. „Mentor. Mladé třeba furt cepuje, aby dbali i na vzdělání. Zároveň je válečník a hecíř. Všechno chce vyhrát, i na tréninku je schopný vyprovokovat rvačku. V dobrém, do všeho jde naplno.“

Exemplární padák

Mladým má Dravecký rozhodně co předávat. Sám v národním týmu doplatil na jednu botu a ústřel. Ve slovenské reprezentaci býval kapitánem, startoval na čtyřech mistrovstvích světa (2010, 2015, 2016, 2017), jenže po úletu z prosince 2017 na turnaji v norském Hamaru z ní dostal těsně před olympiádou v Pchjongčchangu exemplárního padáka.

Dravecký tehdy porušil životosprávu a Miroslav Šatan, který v té době u národního týmu začínal jako generální manažer, byl nekompromisní. „Selhal lidský faktor,“ omlouval se Dravecký. „Byli jsme s Michelem Miklíkem na týmové večeři a vzpomněli jsme si, že je v Hamaru výborná restaurace se suši, a tak jsme se tam vydali. Jsme jako bratři, dlouho jsme se neviděli a chtěli jsme si popovídat. Rozhodnutí jsem respektoval, sbalil jsem si věci a odjel.“

Od té doby pozvánku do národního týmu nedostal. Minul ho i šampionát v rodných Košicích. „Mrzí mě to, ale nechci se dívat do minulosti,“ říkal dřív Dravecký pro Sport. „Lhal bych, kdybych řekl, že jsem na to už několikrát nemyslel. Stalo se. Jsem rozumný, sebereflexi mám, ale víc o tom mluvit nechci.“

Trenér Vladimír Vůjtek, který měl Draveckého ve slovenské reprezentaci na mistrovství světa 2015 v Ostravě, se útočníka zastával. „Nevím přesně, co se v Hamaru stalo, ale Vlado není z těch, co by porušovali morálku nebo životosprávu,“ říkal Vůjtek. „To je konec konců vidět i na jeho perfektní kondici a fyzičce. Doplatil na to, že před olympiádou 2018 bylo u národního týmu nové vedení, nový trenér, nový manažer. A tak se rozhodli pro exemplární trest.“

Bývalý šéf slovenské i české reprezentace si na Draveckém cení především energie, jakou do zápasů dává. „Zaujal mě dravostí a přímočarostí, s jakou chodí do brány,“ přitakal Vůjtek. „Perfektní celoplošný pohyb, udrží kotouč, neztrácí ho, nezahazuje. Je prostě dravý i hravý.“

Při premiérovém extraligovém zlatu pod vedením Václava Varadi v roce 2019 navíc Vladimír Dravecký zaujal i univerzálností. Během zlatého play off ho Varaďa poměrně pravidelně posílal do obrany. Když v ní bylo potřeba přitvrdit, zlepšit rozehrávku. Zvýšit nebezpečí celé pětky. Od té doby to byl poměrně pravidelný Varaďův taktický prvek.

Hotový Paul Coffey

„Přišel do obrany a hned to tam začal rozdávat. Hotový Paul Coffey, neskutečné!“ usmíval se spoluhráč Vladimír Svačina. Podobně mluvil i brankář Šimon Hrubec. „Absolutně nejužitečnější hráč play off, nemůže to být nikdo jiný,“ měl jasno Hrubec. „Hrát na dvou postech, to je něco. Jsem rád, že mu trenéři nedali zkusit moji výstroj. Protože s tím, jak mu to jde na beku, bych byl bez práce.“

Slovenský dříč se jenom usmíval. „Kdyby mě trenér do brány poslal, tak i tam půjdu,“ smál se. „V mládežnických kategoriích, když už se na konci sezony nehrály ligové zápasy, jsem si sem tam i brankářskou výstroj obléknul. Tak uvidíme, jestli to ještě někdy bude potřeba.“

Třetí titul s Oceláři prožíval táta syna Vladimíra a dcery Valentíny hodně intenzivně. Stejně tak děti, které už také reprezentují třinecké barvy. Syn hraje za dorost Ocelářů, dcera je krasobruslařkou klubu FCS Oceláři Třinec. Nechyběli ani u zlaté týmové fotky po závěrečné bitvě se Spartou.

„Stále je to emociálně velké,“ hledal slova Vladimír Dravecký. „Vážíme si toho všichni, vyhrát třikrát za sebou není sranda, jsem velmi rád, že se to povedlo. Velmi nerad dělám rozhovory, však mě znáte, ale když to dopadne dobře... Rozhodla naše pokora a srdce.“

Že se teď úspěšný tým výrazně změní? Na odchodu jsou reprezentanti David Musil (Pardubice), Tomáš Kundrátek (Brno) i bratři Kovařčíkové (Jukurit). A hlavně končí trenér Václav Varaďa. „Všechno jednou skončí, jak to říkal Venca. Teď není čas na nějaký smutek, teď budeme oslavovat a užívat si to. Ne každému se takový úspěch podaří. A čím jsem starší, tím víc si to uvědomuji. Proto jsem velmi rád, že se nám to zase povedlo,“ dodal Dravecký.

DRAVECKÉHO MEDAILE

ČESKÁ EXTRALIGA (Třinec)

ZLATO 2022 2021 2019 STŘÍBRO 2018 2015

SLOVENSKÁ EXTRALIGA (Košice)

ZLATO 2011 2010 STŘÍBRO 2012

REPREZENTACE MS U18