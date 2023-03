SESTŘIHY: Tygří výplach, 0:6 od Plzně! Třinec i Kometa krok od postupu

Hlava trápil, ale hrdinou byl Ocelář Jeřábek

(stav série 2:0 pro Třinec)

Obhájce titulu měl blíž k výhře už v základní hrací době, v závěrečných šesti minutách ale neudržel vedení 3:2 a 4:3. Hosté využili tři přesilové hry, ve kterých se dvakrát trefil Nicolas Hlava. Série hraná na tři výhry pokračuje v sobotu v Litvínově.

Už po 24 sekundách hry vyloučili rozhodčí třineckého obránce Marinčina za zdržování hry a Litvínov početní výhodu využil. Stránský se prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči. Třinec zareagoval náporem. Roman ještě z dorážky neuspěl, ale v osmé minutě udeřil z přečíslení Nestrašil dělovkou pod horní tyč.

Oceláře dostal do vedení ve 27. minutě z nenápadné akce Kaňák, jehož přihrávka se odrazila od brusle bránícího Guta mezi betony Tomka. Hosté při vyrovnávacím gólu na 2:2 potrestali další technický přestupek Ocelářů, tentokrát hru v šesti. Přesilovou hru využil Hlava po vydařené kombinaci. Za osmdesát sekund ale domácí znovu vedli. V početní převaze uspěl netypicky z pozice obránce Růžička.

Horké chvilky prožil Třinec hned v úvodu třetí třetiny, ve které ubránil 52 sekund oslabení tři proti pěti. Litvínov si před přesilovou hrou vybral oddechový čas, ale nic moc extra nevymyslel. Domácí Chmielewski trefil v 54. minutě tyč, následně ale fauloval a to stálo Oceláře vedení. Gól šel na vrub Mazance, který si srazil hokejkou do vlastní branky nahození Hlavy z ostrého úhlu.

Obhájce titulu kontroval v 57. minutě také z přesilové hry. Marcinko nejdříve orazítkoval tyč, ale Jeřábek už rozvlnil z levého kruhu síť. Oceláři ale náskok znovu neudrželi, při risku bez gólmana vyrovnal z předbrankového prostoru Sukeľ.

Litvínov v úvodu prodloužení promarnil přesilovku a poté ukončil zápas Jeřábek dělovkou zpoza pravého kruhu. Během vyhlášení hvězd utkání ještě vznikla hromadná strkanice, ale rozhodčí obě strany rozdělili.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Hrálo se vyrovnané utkání. Měli jsme hodně vyloučených a zbytečně vyloučených, to ovlivnilo průběh zápasu. Řekli jsme si, že za tím půjdeme a budeme bojovat, dřít. Byli jsme odměněni druhým bodem, ale nic to neznamená.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Druhý zápas na ledě soupeře, který jsme prohráli o gól. Velkým faktorem byly na obou stranách speciální týmy a prohráli jsme v prodloužení.“

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 5:4p. Jeřábek v dramatu přiblížil mistra k postupu Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:36. Nestrašil, 26:55. Kaňák, 36:07. M. Růžička, 56:57. J. Jeřábek, 66:46. J. Jeřábek Hosté: 01:18. Š. Stránský, 34:47. Hlava, 54:33. Hlava, 58:54. Sukeľ Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička (A), Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký (A), Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Strejček, Zile, D. Zeman, Freibergs, Jaks, Demel (A), Šalda – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Obadal – Lederer, Axman Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 465 diváků

Výhru Hanáků dotáhli Orsava s Pláškem

(stav série 1:0 pro Olomouc)

Ve středu se domácím vydařil vstup do utkání, když skóre otevřeli po 50 sekundách, kdy před Lukešem zůstal osamocený Kusko a nadvakrát dostal puk za brankáře. Karlovarští mohli srovnat během přesilové hry, ale strážce domácího brankoviště Lukáš se proti Koblasově střele z první přesunul včas.

Poté chyboval hostující brankář Lukeš a Kusko mohl po Bambulově přihrávce vstřelit svůj druhý gól, ale gólman Energie zaváhání napravil. Olomouc však využila první přesilovku a díky úspěšné dorážce Orsavovy vyražené střely zvýšil na rozdíl dvou branek Musil.

Dnes byl úvod poznamenaný hned několika vyloučeními, první tresty udělili rozhodčí již po 25 sekundách hry. Početní výhoda pomohla domácím k další brance. Ve 31. minutě potrestal faul kapitána Energie Černocha střelou z první Orsava.

Do dalších šancí se dostali Káňa a Kucsera, branku Lukeše ale netrefili. Na začátku třetí části zahrozili domácí přečíslením dva na jednoho, proti Klimkovi se však vyznamenal karlovarský gólman.

Západočeši navíc duel zdramatizovali, když Kohout po samostatném úniku překonal Lukáše a snížil na 1:3 z pohledu hostů. Olomouc získala třígólový náskok rychle zpět, když Pláškovo nahození od mantinelu srazil obránce Stříteský smolně za záda vlastního brankáře.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): „Přestože byl zápas rozdělený do dvou dnů, byly od nás všechny tři třetiny přesně takové, jaké mají v play off být. Musíme v tom pokračovat a připravit se na další zápasy venku, protože to je zatím jen jeden zápas. Je to stále otevřené, protože Karlovy Vary jsou těžký soupeř, který výborně bruslí. Marody jsme v základní části úplně nešetřili, ale nepouštěli jsme je do zápasů, dokud nebyli stoprocentně nachystaní. Směřovali jsme to k tomu, aby byli připravení hlavně na play off. Jestli se to vyplatilo se teprve uvidí. Rozhodnutí ředitele extraligy je nějaké, my ho všichni respektujeme a není to potřeba nějak víc komentovat.“

David Bruk (Karlovy Vary): „Ztratili jsme v sérii první bod. Domácí byli lepší, dali čtyři góly a my jen jeden. S tím nemůžeme pomýšlet na vítězství. Olomouc byla důsledná a silná v osobních soubojích a my budeme muset najít cestu, jak si s tím poradit. Neproměnili jsme žádnou přesilovou hru a naopak jsme dostali dvě branky v oslabení. Pravda je taková, že vždycky hrajeme to, co nám soupeř dovolí. A dnes nám toho moc nedovolil. Chtěli jsme hrát nové utkání od začátku, takto rozdělené utkání se nám nelíbilo. Bylo sice ve všem podobné ostatním utkáním, jen uteklo o něco rychleji. Rozhodnutí ředitele soutěže jsme ale přijali. Poté, co jsme prohráli první zápas, doufám, že to bude ještě dlouhá série.“

SESTŘIH: Olomouc - Karlovy Vary 4:1. Výhru v dohrávaném duelu pojistili Orsava a Plášek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:50. Kusko, 11:41. P. Musil, 30:10. Orsava, 46:18. Plášek ml. Hosté: 43:18. Kohout Sestavy Domácí: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Mareš – Orsava, P. Musil, J. Káňa (A) – Bambula, Knotek (A), Kusko – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Rutar, Strapáč, Kucsera. Hosté: Lukeš (Habal) – Huttula, Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, Rohan – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Rozhodčí Veselý, Šindel – Brejcha, Špůr Stadion Zimní stadion Olomouc

Mocný start a skvělý Furch přiblížili postup

(stav série 2:0 pro Kometu)

Hosté nechali oproti středečnímu zápasu mimo hru Kellyho Klímu a Najmana, úvod duelu ale jasně vyšel Kometě. Už po půl minutě dostala možnost hrát přesilovou hru a využil ji Kundrátek, jenž tvrdou střelou překonal brankáře Krošelje.

O 74 sekund později Brňané přidali druhou trefu po šikovné teči Zbořila. Hru zcela ovládli, byli lepší ve všech herních činnostech a mohli přidat i další góly. Střely Zaťoviče, Kollára a Gulašiho v Krošeljově síti ale neskončily.

Hosté se vzpamatovávali pomalu, nastartovala je velká šance Šmerhy, kterou skvěle zlikvidoval Furch, nicméně gólu se Středočeši v první třetině nedočkali.

Ve druhé třetině mohla Kometa několikrát své vedení navýšit. Hrdinou se ovšem stal slovinský gólman Krošelj, který za svá záda nepustil puk po slibných příležitostech Hollanda, Koblížka, Šalého, Fleka či Zbořila.

Přišel za to trest. Po ubránění oslabení ujel po křídle Roman, před brankou našel Bičevskise, který dal kontaktní gól a vlil svému týmu do žil další energii.

Ve 36. minutě odešli hráči do kabin na přestávku kvůli zranění hlavního sudího Sýkory, který se po ošetření a zašití rtu vrátil s píšťalkou na led.

Bruslaři po přestávce pokračovali v náporu, ale i pro ně byl velkou překážkou Furch v brněnské bráně. Kometa se nemohla z tlaku vymanit, jeho hráči neudrželi puk na svých holích a tudíž se minimálně dostávali na dostřel Krošelje.

Tlak hostí v závěru gradoval, power play zesílilo ještě vyloučení Kučeříka, Furch v poslední minutě vychytal i sólový nájezd Lantošiho a zneškodnil i vyloženou šanci Romana. Brno tak úspěšně zvládlo i druhé domácí utkání v předkole.

Ohlasy trenérů

Patrik Martinec (Kometa Brno): „Povedl se nám začátek, dali jsme dva góly, hráli jsme hezký hokej. Diváci viděli spoustu našich hezkých akcí a je jen škoda, že jsme nepřidali další branky. Mohli jsme výsledkově odskočit a dohrávat zápas v mnohem větším klidu. Boleslav přidala, po snížení byla lepší a z naší strany to bylo o obětavosti a vynikajícím výkonu Dominika Furcha, který vytáhl skvělé zákroky. Jsme strašně rádi, že vedeme 2:0.“

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Ztratili jsme druhý zápas a situace není dobrá. Měli jsme do ně špatný vstup, soupeř toho využil, dal dva góly. Byli jsme z toho opaření, hokej nebyl z naší strany optimální. Ve druhé třetině jsme se snažili více forčekovat, čímž jsme nabídli domácím přečíslení a šance, v této fázi nás podržel gólman. V závěru nás mohou mrzet zahozené šance, snaha zremizovat duel tam byla, ale proti byl Furch. Naši kluci udělali maximum, bojovali a dřeli, ale v obou zápasech v Brně jsme tahali za kratší konec.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 2:1. Skvělý Furch přiblížil svůj tým ke čtvrtfinále Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:24. Kundrátek, 03:38. Zbořil Hosté: 32:21. Bičevskis Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka, Gulaši (A) – Zaťovič (C), Holík, Horký – Flek, Kollár, Pospíšil – Zbořil, Strömberg, Šalé – Vincour, Zembol, Koblížek. Hosté: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Lunter, O. Roman, Lantoši – Söderlund, Fořt, Šťastný – Šmerha, Bičevskis, J. Stránský (C) – Dvořáček, D. Přibyl, Malát. Rozhodčí Šír, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Winning Group Arena

Liberec - Plzeň 0:6

(stav série 1:1)

Podrobnosti připravujeme.