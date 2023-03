SESTŘIHY: Třinec je ve čtvrtfinále. Boleslav odvrátila konec s Kometou

Hokejisté Třince postoupili do čtvrtfinále play off extraligy, Litvínov vyřadili 3:0 na zápasy. Konec sezony odvrátila Mladá Boleslav, když doma zdolala Kometu a snížila stav série na 1:2. Vyhrál i Liberec, jenž napravil domácí blamáž (prohra 0:6) výhrou v Plzni. Karlovy Vary doma přestřílely Olomouc 7:4 a srovnaly sérii na 1:1.

Karlovy Vary zvládly přestřelku

Karlovy Vary zdolaly v druhém utkání předkola play off Olomouc 7:4 a vyrovnaly stav série hrané na tři vítězné na 1:1 na zápasy. Pěti body za gól a čtyři asistence se na tom podílel kapitán týmu Energie Jiří Černoch. Hattrick vstřelil za vítěze Petr Koblasa. Souboj o čtvrtfinále bude pokračovat v neděli opět v Karlových Varech.

Energie po středečním odložení zbylých dvou třetin prvního duelu v Olomouci kvůli problémům s ledem na čtvrtek zahájila doma sérii už ve 2. utkání a byla po úvodní porážce 1:4 na začátku aktivnější. Lukáš si poradil s Dlapovým pokusem i s Hladonikovou tečí. Na druhé straně ohrozil Lukeše bekhendovým pokusem Rutar. Při vyloučeních Ondruška a Bambuly odolali hosté i 84 sekund v oslabení tří proti pěti. V čase 11:11 už se domácí radovali. Po Beránkově přihrávce se trefil z pozice mezi kruhy Koblasa.

Vzápětí se jim rýsovala další šance, ale Kohout v přečíslení nepřihrál přesně Redlichovi. Lukeš odolal při závaru po Škůrkově střele. V 18. minutě se po zákroku u mantinelu zranil hostující bek Mareš, který musel odstoupit ze hry. Orsava navíc svými protesty nabídl domácím přesilovku, kterou nevyužili.

Naopak při Grígerově vyloučení na pět minut a do konce utkání za vražení Ondruška na mantinel hosté do první pauzy otočili stav. Nejdříve v čase 19:45 překonal domácího gólmana z pozice mezi kruhy Orsava a pak jej prostřelil od modré čáry Ondrušek. Sudí Pražák s Květoněm si ověřili u videa, že to bylo ještě před vypršením hracího času. Oba góly dělilo jen 14 sekund.

Od druhé třetiny nahradil Lukeše Habal, který odolal v pokračujícím oslabení a především při Navrátilově šanci. Pouhých šest sekund po skončení přesilovky se ale trefil Kusko a zvýšil na 3:1. Za 74 sekund však vrátil Energii na kontakt obránce Stříteský a ve 28. minutě při Řezníčkově vyloučení vyrovnal Beránek. Hned vzápětí mohl dokonat obrat Koblasa, ale nedal.

V 31. minutě se ztěžka zvedal po tvrdém nárazu od Beránka na mantinel opět Ondrušek, podle sudích se však tentokrát jednalo o čistý zákrok. Po následné potyčce se hrálo ve čtyřech proti čtyřem a v čase 31:22 otočil stav střelou z pravého kruhu Hladonik. Hosté se potom ubránili při Ondruškově trestu, při Hladonikově vyloučení zabránil Káňovi ve vyrovnání Habal.

Ve 45. minutě se dočkali domácí pojistky - náskok zvýšil svým druhým dnešním gólem Koblasa. Po Černochově třetí asistenci v utkání trefil z pravého kruhu protější horní roh Lukášovy branky. V čase 48:39 ale snížil střelou z pravého kruhu o tyč Bambula.

Domácí se ubránili při vyloučení Černocha, jenž v 57. minutě po návratu z trestné lavice vyřešil individuálně přečíslení a upravil na 6:4. Výsledek i hattrick dovršil ještě 107 sekund před koncem při Pláškově trestu Koblasa.

Hlasy trenérů:

David Bruk (Karlovy Vary): „Jsme samozřejmě rádi, že jsme se vrátili do série. Kdyby to bylo 2:0, tak si myslím, že už by nebylo moc toho co řešit, když se hraje na tři vítězné zápasy. V Olomouci jsme tahali za kratší konec, tam byl na ledě jeden tým a my jsme neměli vůbec šanci. Dnes jsme byli v určitých fázích lepší, měli jsme trošku větší pohyb a vytvářeli jsme si víc šancí. Je pravda, že jsme se dostali v zápase do ohromného problému za stavu 1:3. V momentě, kdy se nám povedlo dostat zápas do stavu 3:3, tak jsme se nadechovali. Jako klíčový moment vidím branku na 4:3.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Padlo hodně gólů, na play off extrémně hodně. Já si myslím, že nám chyběl všude trošku krok a domácí byli lepším týmem. Škoda, že jsme při našem vedení 3:1 trochu nepochopitelně přestali hrát. Nechali jsme Vary se vrátit do zápasu. Dnes jsme to nesehráli dobře a domácí měli daleko větší nadšení. Díky tomu vyhráli.“

Liberec uspěl na ledě Plzně

Liberce vyhrál třetí utkání předkola play off extraligy na ledě Plzně 3:1 a v sérii hrané na tři vítězství se ujal vedení 2:1. Po bezbrankové první třetině se prosadili jako první Indiáni, ale hosté vývoj otočili. Vítězný gól dal v čase 49:46 obránce Petr Kolmann, dvěma body za branku a nahrávku přispěl k úspěchu Severočechů útočník Michal Birner. Čtvrtý zápas je na programu v neděli znovu od 16:30.

Od úvodního buly se hrál velmi důrazný hokej ve vysokém tempu, větších možností ale bylo poskrovnu. Piskáčkův pokus v první minutě zastavil Kváča. Birner po chvíli na druhé straně zakončil jen do boční sítě.

V 10. minutě hráli hosté první přesilovku duelu, během níž pálil Bulíř mimo a Flynnovi rána z první nesedla, přesto nadělala Pavlátovi starosti. Již při hře v plném počtu Birner minul. Přesilovku si pak zahráli také Indiáni, ale ani jim se nepodařilo otevřít skóre. A když Bílí Tygři nepotrestali faul Suchého, dohrála se první část bez branek.

Ve druhém dějství vzruchu přibylo. Baránek pálil, Pour dorážel, ale Kváča byl pozorný. Na druhé straně vychytal Pavlát Melancona. Ve 25. minutě se proti pravidlům provinil Flynn, hosté navíc v oslabení špatně vystřídali a museli na 80 sekund do tří. Plzeňští nabídnutou možnost brzy využili: po střele Zámorského dorážel zblízka Pour a poslal tým Škody do vedení.

Před polovinou základní hrací doby přišel dost možná rozhodující okamžik utkání. Dvořák zakončoval z ideální pozice mezi kruhy, jeho dobře mířená rána ale pouze zazvonila na pravou tyčku za bezmocným Kváčou. Ve 34. minutě měli k dispozici 23 sekund dvojnásobnou početní výhodu i hosté, ale neuspěli.

Jejich střelecké trápení ukončil až ve 36. minutě po 106 minutách a 20 sekundách Frolík, jenž využil prostor, který mu domácí dopřáli při vyjetí z rohu kluziště až před brankoviště, a zblízka překonal Pavláta. Indiáni hráli vzápětí přesilovku po dalším Flynnově faulu, vyrovnaným skóre ale nepohnuli.

Ve 45. minutě pálil při přesilovce do tyče Bulíř. Domácí chvilku poté, co ubránili oslabení, nepotrestali Jelínkovo sekání. Frolík naopak pálil v oslabení mimo. V 50. minutě po velké skrumáži před brankou Plzně dostal kotouč za čáru Kolmann, což po kontrole videa potvrdili i rozhodčí.

Nakonec to byl také gól, který zajistil Bílým Tygrům postupový mečbol. Když se domácí nadechovali k závěrečnému náporu a chtěli minutu a půl před vypršením základní hrací doby zariskovat s hrou bez gólmana, špatně vystřídali. Přes oslabení sáhli k power play, čehož využil Birner a definitivně rozhodl.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnané utkání, povedlo se nám vstřelit první branku, z našeho pohledu byl začátek dobrý. Měli jsme ještě další příležitosti, bohužel tam byla tyčka při šanci dát gól na 2:0, pak by zápas asi vypadal trochu jinak. Poté, co jsme přestáli dlouhé oslabení, inkasovali jsme takový gól z ničeho. A pak už to bylo nahoru dolů. Nepomohli jsme si přesilovkami, i když na druhou stranu jsme oslabení ubránili. Rozhodl šťastný gól, ale kluky musíme pochválit. Bojovali, měli správné nasazení. Jdeme dál. Liberec vede 2:1, připravíme se na zítřek a chceme se ještě vrátit do Liberce.“

Patrik Augusta (Liberec): „Viděli jsme velice vyrovnané utkání, kdy jsme si nedali ani metr zadarmo. Spousta fyzické hry a soubojů, dostali jsme gól v přesilovce domácích, kdy jsme byli ve třech. Malinko nás to zabrzdilo a chvíli jsme byli vyvedení z míry. Soupeř měl spoustu dalších šancí, tlačil nás a jsme rádi, že jsme to ustáli. Hrozně nám pomohl gól na 1:1, i když nepřišel z tlaku v přesilovce, ale až potom. Důrazem v předbrankovém prostoru jsme dali druhý gól a hráči to odmakali od prvního do posledního. Musíme v tom pokračovat, další utkání bude myslím hodně podobné.“

Mladá Boleslav odvrátila konec

Mladá Boleslav porazila ve třetím zápase předkola play off extraligy Brno 2:1 a odvrátila možný konec sezony. Domácí zdolali Kometu na svém ledě podvanácté za sebou, dvěma góly v přesilových hrách se o to zasloužil finský obránce Alex Lintuniemi. Brno vede v sérii hrané na tři výhry 2:1, další šanci zajistit si postup do čtvrtfinále bude mít v neděli. Hrát se bude opět v Mladé Boleslavi.

Do první šance utkání se dostal ve druhé minutě domácí Bernad, který ale po rychlém protiútoku přestřelil branku soupeře. Kometa si následně zahrála přesilovou hru, faul Lantošiho však potrestat nedokázala. Bruslaři dobře bránili, vážnější situace pro ně přišla až po skončení početní výhody. Kotouč po tečované střele Kučeříka ale skončil mimo branku.

V polovině první třetiny byl vyloučen hostující Zembol a Středočeši se dostali do vedení. Střelu Lintuniemiho ale za záda Furcha nešťastně tečoval spoluhráč Kučeřík. Brňané si výraznější šanci připsali v 16. minutě, Flek však Krošelje překonat nedokázal. V přesilové hře na konci úvodní dvacetiminutovky pak stejný hráč nezamířil přesně.

Třetí přesilovka ale již hostům ke gólu pomohla. Fořtovo vyloučení využil po 22 sekundách Strömberg, jehož našel před odkrytou brankou Horký. Ve 29. minutě se na ledě - a následně i v hledišti - začalo poprvé vážněji jiskřit. Vše odstartoval Koblížkův faul na Krošelje, emoce ale postupně ochladly.

A ve 33. minutě se dostali domácí zpět do vedení. A opět v přesilové hře zásluhou střely Lintuniemiho od modré čáry, tentokráte podle všeho netečované. V samotném závěru druhé třetiny byl blízko vyrovnání Ďaloga, jenž prostřelil Krošelje, puk ale skončil těsně vedle tyčky.

Ve 41. minutě se domácí dostali do přečíslení tři na jednoho, Lantoši jej ale nezakončil ideálně. Při Jánošíkově vyloučení se prodral do slibné šance Zbořil, Krošelj byl ale připraven. Mladoboleslavským hráčům se poté často dařilo držet hru v útočném pásmu, s blížícím se koncem základní doby se ale více soustředili na obranu. Kometa se tři minuty před koncem rozhodla k power play, vyrovnat se ale Jihomoravanům nepodařilo.

Hlasy trenérů:

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): „Jsme rádi, že nám nekončí sezona a pořád se držíme ve hře. Zítra pokračujeme. Pro kluky je to velká vzpruha. Stejně jako předchozí dva zápasy jsme hráli s maximálním nasazením. Rozhodly speciální týmy. Dali jsme dvě branky v přesilovce a ubránili jsme až na jeden případ všechna oslabení.“

Patrik Martinec (Brno): „Zápas se mi hodnotí těžko, protože jsme nevyhráli. Gratuluji domácím k prvnímu vítězství. Neodehráli jsme špatný zápas, ale nebyli jsme schopní překonat gólmana. Myslím si, že ze šancí, které jsme si vypracovali, jsme měli dát více než jeden gól. Bohužel se nám to nepodařilo, proto jsme prohráli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Hlava, 43:36. Havelka Hosté: 04:01. Voženílek, 24:56. Nestrašil, 48:22. Vrána, 58:36. M. Růžička Sestavy Domácí: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal – Helt, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera – M. Růžička, Marcinko, Daňo – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Dravecký, Vrána (C), Chmielewski – Kurovský, M. Roman, Buček – Hrňa. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Hynek, Hnát Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 5 452 diváků

