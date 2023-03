SESTŘIHY: Kometa postoupila! Plzeň srovnává sérii s Tygry, slaví i Olomouc

Olomouc se vrátí domů s náskokem

Hokejisté Karlových Varů prohráli v druhém domácím zápase předkola play off extraligy s Olomoucí 2:3 v prodloužení. Olomoucký celek vede v sérii 2:1 a v dalším utkání bude mít v úterý výhodu domácího prostředí, stejně jako v případném středečním rozhodujícím duelu o postup do čtvrtfinále. Hosté nejprve ve třetí třetině smazali během 22 sekund dvoubrankovou ztrátu, o vítězný gól se pak v 64. minutě postaral Jakub Orsava.

Domácímu mužstvu chyběl útočník Gríger a hostům Plášek, oba dostali od disciplinární komise dodatečný jednozápasový trest za zákroky v sobotním duelu. Lépe začali Západočeši. Ve 3. minutě ztratil Knotek v obranném pásmu puk, který se dostal ke Kofferovi a ten střelou z mezikruží prostřelil Konráda.

Olomouc následně přečkala první oslabení a přidala na obrátkách. Domácí tým nejprve ve 14. minutě po Navrátilově střele zachránila tyč a blízko vyrovnání byl rovněž Škůrek, jehož šanci zneškodnil Habal.

Hned na úvod druhého dějství se před Konrádem ocitl osamocený Rachůnek, ale jeho střelu z bezprostřední blízkosti olomoucký brankář zlikvidoval. Kružíkovu střelu z levého křídla zastavila tyč, ale v 25. minutě už domácí vedli o dvě branky. Jiskra u modré čáry převzal puk, přešel přes olomoucké obránce a střelou pod horní tyč navýšil vedení Energie na 2:0.

V úvodu třetí třetiny Jiskra v úniku neskóroval a o chvíli později při Redlichově vyloučení snížil z dorážky Musilovy střely Káňa. Za 22 vteřin už bylo vyrovnáno: po Bambulově vyhraném vhazování vystřelil Dujsík a puk propadl Habalovi mezi betony.

Olomoucký Navrátil pak podruhé v utkání nastřelil tyč. Emoce v hledišti i na ledě vyvolala 59. minuta, kdy byl domácí Beránek vyloučen na čtyři minuty, přičemž o chvilku dříve se sám podle názoru karlovarské střídačky stal obětí nedovoleného bránění.

Prodloužení tak začali Hanáci s výhodou ještě tříminutové přesilovky. Tu sice nevyužili, ale několik vteřin po jejím skončení zůstal osamocený před karlovarskou brankou Orsava a rozhodl třetí zápas předkola pro Olomouc.

První utkání se ve středu v Olomouci kvůli problémům s ledem nedohrálo, zbylé dvě třetiny odložilo vedení soutěže na čtvrtek. Karlovy Vary pak zahájily doma sérii už ve druhém zápasu.

Ohlasy trenérů

David Bruk (Karlovy Vary): „Dneska jsme byli opět blízko k bodu a mohli jsme v sérii vést. Bohužel nepovedlo se. Vítěz série musí získat tři body, Olomouci ten třetí bod nedáme zadarmo a budeme bojovat.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Začátek se pro nás nevyvíjel vůbec dobře, když jsme hned inkasovali a vzalo nám to trošku vítr z plachet. Dá se říci, že to s námi zamávalo. Potom jsme ještě prohrávali 0:2 a potom nás Vary opět trochu sevřely. Ve třetí třetině jsme se gólem na 1:2 trošku chytli. Musím říci, že potom jsme neskutečnou bojovností zápas otočili. Jsme samozřejmě spokojeni, protože z 0:2 to otočit na 3:2 je opravdu výborná práce od hráčů a musíme jim poděkovat. Pořád ale není konec, protože musíme vyhrát třikrát a je to pořád otevřené.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:13. Koffer, 24:16. Jiskra Hosté: 45:23. J. Káňa, 45:45. Dujsík, 63:14. Ondrušek Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Hladonik – Redlich, Koffer, Kohout – Juusola, Kružík, Kofroň. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, T. Černý – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Anděl, Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Špůr, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4329 diváků

SESTŘIH: Karlovy Vary - Olomouc 2:3p. Mora otočila skóre a veze si domů matchball Video se připravuje ...

Sezonu Plzně prodloužil Pour, rozhodne poslední mač

Hokejisté Plzně porazili ve čtvrtém utkání předkola play off doma Liberec 2:1 v prodloužení a vynutili si v boji o čtvrtfinále úterní pátý rozhodující zápas na severu Čech. V čase 70:45 o tom rozhodl při vyloučení Michaela Frolíka útočník Jakub Pour.

Plzeň se musela obejít bez útočníka Hrabíka, který dostal dvouzápasový disciplinární trest za faul libereckého Adama Najmana ze sobotního třetího duelu. Západočeši se po duelu rozhodli vetovat hlavního sudího Hejduka a stěžovali si, že nebyl potrestán Melanconův zákrok na Suchého a odpískáno zakázané uvolnění před gólem Liberce na 2:1 při konečné výhře 3:1.

V úvodu se hrálo opatrně a šance chyběly. Až při hře čtyř proti čtyřem zahrozil hostující Birner a vzápětí také na druhé straně Pour, po jehož střele z levého kruhu propadl puk do brankoviště, odkud jej odvrátil Adam Najman. Při Dvořákově vyloučení se domácí ubránili a Beránek se naopak dostal do dobré střelecké pozice v oslabení v situaci dvou na jednoho.

Plzeň se na přelomu první a druhé třetiny neprosadila při Kolmannově trestu, ale zůstala v náporu. Možnost měl Schleiss. V 25. minutě nejdříve pomohla po Mertlově nahození od mantinelu Kváčovi levá tyč, ale o chvíli později už jej překonal Zámorský. Jeho střela zapadla za Kváču bez teče, přestože byl gól oficiálně připsán stínícímu Mertlovi.

Bílí Tygři odolali při Jelínkově vyloučení a při trestu Jaroměřského vyrovnal v polovině druhé části Flynn, který po individuální akci prostřelil z levého kruhu Pavláta mezi betony. V 36. minutě měl možnost vrátit Plzni náskok Beránek, ale z pravého kruhu libereckého gólmana nepřekonal.

V 46. minutě mohl otočit stav Melancon, který se po přečíslení s Šírem dostal do záporného úhlu, ale o Pavláta nahodil puk a u levé tyče jej odvracel Zámorský. Hned vzápětí měl možnost i domácí Adamec. Bílí Tygři odolali při trestu Rychlovského.

Plzeň se ubránila při pobytu Holešinského na trestné lavici a Pavláta nepřekonali ani Rychlovský a především v 57. minutě Najman, jehož pokus domácí gólman ukryl v lapačce.

V nastavení nejdříve odolal Liberec při Bulířově vyloučení a po skončení přesilovky měl možnost Suchý, ale Kváču nepřekonal. Při Frolíkově trestu ale už zamířil přesně z pravého kruhu Pour a odvrátil konec sezony pro Západočechy.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Byl to vyrovnané utkání jako včera. Dostali jsme se do vedení, bohužel jsme pak po chybě hned inkasovali, ale bylo tam nasazení a bojovnost. Správný zápas play off. Naši kluci to zase odmakali. Je to padesát na padesát, jedeme do Liberce a my se nikdy nevzdáme. Absence Kryštofa Hrabíka je pro nás samozřejmě oslabení. Liberec podal protest, má na to právo. Nedá se nic dělat, musí ho nahradit jiní. Myslím, že kluci ho nahradili a i za něj to urvali. Jsme rádi, že se nám konečně povedlo dát gól z přesilovky. Trápí nás to, trénujeme to, malujeme si to. Přesně tak to nějakým způsobem chceme.“

Patrik Augusta (Liberec): „Bylo to další vyrovnané utkání, které rozhodl jeden gól v prodloužení v přesilovce. Včera jsme byli šťastnější my, dnes Plzeň. Jdeme do zápasu číslo pět a tam si to rozdáme o postup. Nedáme si zase metr ledu, je to rozhodující zápas a očekávám nějaký blázinec. Bude to bitva, každý chceme vyhrát a každý se na to nachystá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:40. Mertl, 70:45. Pour Hosté: 30:25. Flynn Sestavy Domácí: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Mertl (A), Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Hosté: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – Frolík, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř (A), Rychlovský – Šír, Jelínek (C), Dlouhý. Rozhodčí Úlehla, Stano – Gerát, Rampír. Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4879 diváků

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 2:1p. Série se vrací pod Ještěd, v prodloužení rozhodl Pour Video se připravuje ...

Kometa postoupila do čtvrtfinále, Štich nedohrál

Hokejisté Brna postoupili do čtvrtfinále play off extraligy. Kometa dnes v Mladé Boleslavi zvítězila vysoko 5:1 a sérii předkola vyhrála 3:1 na zápasy. Brňané přitom naposledy v Mladé Boleslavi uspěli v říjnu 2017, pak na ledě Bruslařů dvanáctkrát za sebou podlehli.

Hosté vedli už v osmé minutě 2:0, jejich náskok pak ve třetí třetině vystoupal až na pět gólů. Petr Holík a Jiří Ondráček si připsali po dvou bodech za branku a asistenci. Jediný gól domácího celku vstřelil finský obránce Alex Lintuniemi, autor obou mladoboleslavských branek ve vítězném sobotním utkání.

Na úvodní gól se nečekalo ani dvě minuty. Úvodní přesilovku zápasu dokázal využít doklepnutím puku v brankovišti brněnský útočník Strömberg. Krátce nato napřáhl z mezikruží Holík a dělovkou nedal brankáři Krošeljovi šanci.

Domácí hráči se snažili ve druhé třetině s výsledkem pohnout, ale vyložené šance nepřicházely. Naopak se začala postupně otevírat okénka v jejich obraně. Jednoho využil v polovině zápasu Flek, který poslal vyražený puk před branku tak, že se odrazil do sítě od Pýchovy brusle.

Úniky Zaťoviče a Šalého pak dokázal slovinský brankář Boleslavi pokrýt, na Ondráčkův pokus ze 40. minuty už byl ale krátký. To už na ledě nebyl domácí Štich, který po ataku na jednoho z protivníků dostal trest na pět minut a do konce utkání.

Ve třetí třetině se už Kometa zaměřila spíše na bránění náskoku, navíc se ještě jednou dokázal prosadit Ďaloga. Na druhé straně přece jen překonal Furcha svým třetím víkendovým gólem finský obránce Lintuniemi.

Mladá Boleslav chyběla ve čtvrtfinále naposledy v roce 2018, kdy se ani nedostala do play off. V minulých dvou ročnících ztroskotala shodně až v semifinále na mistrovském Třinci. Naopak Kometa loni vypadla právě už v předkole po porážce s Libercem 2:3 na zápasy.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:44. Lintuniemi Hosté: 01:54. Strömberg, 07:13. Holík, 30:08. Flek, 39:33. Ondráček, 49:51. Ďaloga Sestavy Domácí: Krošelj (Stuchlík) – Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Pláněk (A), R. Jeřábek, Bernad, Štich – Söderlund, O. Roman, Lantoši – Lunter, Fořt, Šťastný – Malát, O. Najman (A), Šmerha – J. Stránský (C), Bičevskis, Kel. Klíma. Hosté: Furch (Čiliak) – Ďaloga, Kundrátek (A), Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka – Zaťovič (C), Holík, Horký – Zbořil, Strömberg, Šalé – Flek, Kollár, Pospíšil – Vincour, Zembol, Koblížek – Ondráček. Rozhodčí Šír, Sýkora – Svoboda, Zíka Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3835 diváků