Frustrovaný Stránský: Pod mistrem Sýkorou jsme ani jednou nevyhráli

Snažil se ještě zabránit konci sezony. Jakkoliv. Drsný obránce David Štich se ve čtvrtém předkole Generali Česká play off snažil nakopnout Mladou Boleslav proti Kometě (1:5) nejdřív potyčkou s Lubošem Horkým. Při odjezdu na trestnou lavici za stavu 0:2 hecoval diváky. Ve druhé třetině ale dohrál, za ostrý atak na Radka Koblížka u střídačky viděl trest ve hře. „To je play off hokej. Nemůžeme si dávat přednost a nechávat soupeře hrát,“ komentoval zákrok boleslavský kapitán Jan Stránský.

Ani se nedá říct, že by to byl tzv. game changer. Kometa v 35. minutě vedla už 3:0 a jistě směřovala za postupem. David Štich si u hostující střídačky našel Radka Koblížka, kterého přišpendlil na mantinel. Dle opakovaných záběrů soupeře chtěl trefit, ale nijak zákeřně. Situaci spíš zhoršilo Koblížkovo sehnutí se, kvůli kterému inkasoval úder do obličeje.

„S Davidem jsem byl na ledě a věnoval jsem se kotouči, takže jsem ho neviděl a nemůžu ho hodnotit. Kluci říkali, že hráč trefenej byl, ale byly tam věci jako, že se sehnul, že měl David ruce u těla,“ uvedl k zákroku boleslavský útočník Jan Stránský. Ten si jako kapitán u rozhodčích vyslechl verdikt, že pro Šticha čtvrté předkolo skončilo předčasně.

„Stalo se… Nemyslím si, že to je něco neobvyklého, tým to dokáže nabudit. Jen je špatné, když z toho trefený hráč vyjde s újmou na zdraví. V tomhle případě to nebylo nic vražedného, Šticháček takhle hraje a chtěl prostě přitvrdit. Víc asi nemám potřebu to komentovat,“ uvedl Dominik Furch, brankář Komety. „Bylo to hodně pod střídačkami, neviděl jsem to. Podívám se na to na videu,“ omluvil se trenér Patrik Martinec.

Boleslavský kapitán Stránský měl k výkonu sudích výhrady už od začátku. Celkem i oprávněně, jelikož už ve 2. minutě rozhodčí Matěj Sýkora potrestal Davida Šťastného za zákrok, který se nestal. A Kometa se v přesilovce ujala vedení. „Jsem z toho frustrovanej a vůbec nevím, co vám na to mám říkat. Klubu pak chodí furt nějaké omluvy od pana Pešiny nebo pana Šindlera. Je to vždycky po zápase, a to nám je hovno platný. My jsme letos pod mistrem Sýkorou nevyhráli ani jeden zápas, od základní části. Myslím si, že ten si může šáhnout do svědomí,“ rozohnil se 32letý útočník.

„Ty místo toho, abys nechal režírovat zápas play off hráče, tak ho režíruješ ty,“ zachytil Stránského komunikaci s rozhodčím už v průběhu zápasu port O2 TV Sport. „Popravdě jsem byl tak rozhozenej, že si ani moc nepamatuju, co jsem říkal. Ale já tomu nerozumím. Oni mají nějakou svoji komisi, dávají si tam nějaké pokuty, ale asi malý. Myslím si, že je to velkej zub našeho hokeje, když je středem pozornosti rozhodčí, a ne výkonnost hráčů na ledě.“

Bruslaři mají každopádně po sezoně. Po dvou plodných cestách vyřazovacími boji končí letos brzy. „Smutný konec. Nechci tady brečet, jak vypadal průběh zápasu. A celkově ta série? Myslím, že jsme odehráli dobré zápasy, byli jsme kvalitním soupeřem pro Brno,“ dodal Stránský.

