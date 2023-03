Moták reaguje na Vervu: Buzerantský hokej? I v něm chcete být aktivní

Nechtěl nikoho urazit. Takhle stylu Ocelářů v kabině Litvínova prostě říkali. „Klobouk dolů před nimi, ale hráli zase ten svůj klasický buzerantský play off hokej ,“ povídal útočník Vervy Nicolas Hlava. „I v buzerantském hokeji chcete být aktivní a agresivní. Ono je to klišé, ale poháry se zvedají obrannou hrou,“ kontruje kouč Třince Zdeněk Moták. Slezané zvládli předkolo jasně 3:0 na utkání, teď vyhlíží čtvrtfinálového soupeře.

Čekali jste, že Litvínov Oceláře potrápí? Herně se tak stalo, výsledkově však nikoli. Chemici ani jednou nesvedli Třinec do slepé uličky, trojnásobní šampioni posledních let prosvištěli předkolem bez zakopnutí. „Přepnuli jsme do play off módu,“ pochvaluje si trenér Zdeněk Moták. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz hodnotí sérii i slova soupeře o buzerantském hokeji.

Výsledek série mluví jasně – 3:0. Litvínov vás ale prověřil velmi dobře, souhlasíte?

„Naprosto. Počítali jsme s tím, že to bude těžké. Že nás nečeká nic snadného. Vyhráli posledních šest zápasů základní části, měli výbornou formu. Kvalitu litvínovský tým měl. Jsem rád, že jsme se s tím vypořádali. V bojovnosti a nasazení jsme podle mě byli o něco lepší, proto jsme vyhráli.“

Navíc v nejkratším možném čase.

„Takový výsledek jsme si přáli. Potřebujeme si vydechnout, zregenerovat, nabrat síly. Je to pro nás skvělá zpráva. Některý ze zápasů se ale klidně mohl překlopit na druhou stranu. Je strašně důležité, že jsme zvládli přepnout do módu play off a poradili si.“

Zejména v sobotu byl fantastický brankář Marek Mazanec. Za mě hlavní hrdina třetího duelu.

„Máte pravdu. Obrovská pochvala pro něj! A to nejen za sobotu, ale za celou sérii. Ve všech třech utkáních chytal výborně. Že mu tam ve druhém utkání spadla brambora? To se stává i těm nejlepším gólmanům na světě.“

Zmínil jste přepnutí do play off módu. Je pryč krize z konce základní části? Cítíte, že tým nastavil jiný režim?

„Ano, je to z kluků cítit a pak vidět na ledě. Cítím, že mužstvo je ještě víc semknuté. Je ochotno pracovat ještě víc a tvrději. S tím jsem opravdu spokojený. Věřím, že to bude gradovat a teď se dobře připravíme na čtvrtfinále.“

Musel jste na play off změnit i požadavky směrem k týmu, co se týče herního stylu?

„Lehce ano. Reagujete na soupeře, na vývoj play off. Každý má jiné nároky. Trochu jsme to upravili. Nemůžete přijít, něco říct a myslet si, že lusknutím prstů se to všechno změní a hned to bude fungovat. Hlavně musíte připravit hlavu, což je v téhle fázi sezony klíčová věc. Chlapci do toho šli s dobře nastavenou hlavou, to bylo strašně důležité.“

Z litvínovského tábora zaznělo, že jste hráli „buzerantský hokej“. Defenzivní, opatrný, s pastí ve středním pásmu. Takhle jste v základní části nehráli.

„Aktivita k hokeji patří. I v buzerantském hokeji chcete být aktivní a agresivní. Ono je to klišé, ale poháry se zvedají obrannou hrou. Mně se líbí útočný hokej. Mám rád napadání, lítání, častou střelbu. Ale, tři tečky...“ (usmívá se)

S tímhle hokejem Oceláři vyhráli poslední tři tituly. Nenastoupil jste teď do cesty, která už je tak trochu vyšlapaná?

„Dobrá otázka. (usmívá se) Vlastně ano, vnímám to tak. Nemůžete přijít k týmu, změnit všechno a myslet si, že to bude fungovat. Chtěli jste na začátku našeho působení s Vladem (Országhem) něco upravit, ne všechno změnit. Chtěli jsme přinést svůj náhled na hokej. V play off se to ale mění. Musíte uvažovat v jiných dimenzích a všechno podřídit cíli a úspěchu.“