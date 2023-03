Rulík přepnul na play off: Ani jednu slabiku. Jiné trenéry si taky nečtu

Vítěz základní části se chystá na play off. Jak? Co se rozebíralo po nepovedené základní části? A kam všechno míří teď? Máte dvě možnosti: věšteckou kouli, nebo si počkat na páteční první zápas. Trenér Radim Rulík svůj tým zavřel do informační bubliny. Ale celkem si užívá, když z něj chcete něco vytáhnout. „Ne. Ani jedno slovo,“ odvětí s lehkým náznakem úsměvu na dotaz, zda svoji hokejovou kuchařku aspoň neprolistuje. Teď ne. Tušíte, že se jeho tým ale změní.

Změna režimu je v Pardubicích patrná. Když si televizní štáb chtěl natočit před startem čtvrtfinále pár záběrů z druhé části tréninku, slyšel, že neexistuje. Trénují se přesilovky. Nic se vystavovat nebude. Ať si soupeř všechno nastuduje sám od pátku. Ani detail nesmí proklouznout ven, nebo neměl by.

Přísnější pravidla nastavil kouč Radim Rulík. Sám je drží. Setkání s novináři Dynamo naplánovalo na pondělí. Od té chvíle se zamklo na sedm západů, ať všechno ladí k pátečnímu startu čtvrtfinále. U kabin pobavil potomek obránce Jana Košťálka. Když hráči odcházeli z ledu, drobek žadonil, aby táta šel už domů. Děsně by chtěl do bazénu. „Teď to nejde, musíme ještě trénovat,“ vysvětloval laskavě i rychle bek. A vysílal bolavé pohledy k manželce, ať malému všechno vysvětlí.

Nechtěl syna zklamat. Ale práce je práce. Tahle by měla být hodně tvrdá a v Pardubicích doufají, že i dlouhá.

Schválně, jen se zkuste vyptávat na něco Radima Rulíka. Nastoupil před diktafony v dobré náladě, s úsměvem. Ale ten zahodil, jakmile se stroje pustily.

Vstoupil do své role muže, který ani na mučidlech nepovolí.

„Další výborná otázka,“ brouknul, když se objevilo téma, jakým způsobem na svůj tým působil po základní části. Pardubice ligu válcovaly, ale prohrály poslední čtyři utkání a po tom závěrečném sám kouč mluvil o velké spoustě studijního materiálu.

Jak ho využil? Pracovali s ním den, dva? A teď je všechno zamčené ve skříni? Jen se řeší budoucnost, tedy pátek a první čtvrtfinále doma?

„Nečtu si nikde, jak trenéři nakládají s tím, že byli úspěšní na konci základní části a jak to převedou do play off. Nemám od nich tyhle odpovědi, tak nevím, proč bych měl mluvit o tom, jak to máme my,“ řekl snad na jeden nádech.

A přidal: „Všichni všechno sledují a nemám důvod rozkrývat, jak jsme na tom a jak se připravujeme. Je to naše interní věc.“

Fajn. Takže ani jedna stránka z vaší kuchařky, trenére?

„Ne. Ani jedno slovo.“

„Ani slabika.“

Trochu mu u toho cukly koutky. Odpověď si evidentně užil. Víc až po play off.

Byl ovšem spokojený, jak ke slabšímu období na konci dlouhodobé sezony hráči přistupovali. Tady neměl výhrady: „Sledoval jsem, co říkali v pozápasových rozhovorech. Kdyby tam bylo něco, s čím bych nesouhlasil, řekl bych jim to. Ale všichni mluvili správně, neschovávali se. Byli upřímní, věděli, že výkony nebyly v pořádku a takhle to i prezentovali vám. Nebyl důvod tam víc zasahovat.“

Pokud chcete základní informace, jak na tom Pardubice před play off jsou? Ano, tým se nachází v kompletním složení. V pořádku je i brankář Dominik Frodl. Dá se čekat jedna podstatná změna v jeho stylu hry. Couvne. V základní části Dynamo neúnavně bušilo do soka, ať byl stav 2:0, nebo 0:0. Tohle se patrně změní. Pardubice by v play off měly být o něco trpělivější a určitě budou chtít ztížit soupeři průjezd do své defenzivní zóny. V pátek se i tady zvedne opona.

