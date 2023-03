ONLINE: Liberec - Plzeň 2:3. Bitva o čtvrtfinále. Olomouc má jistý postup

První fáze bojů o Masarykův pohár bude již dnes u konce. V pátém zápase předkola Generali Česká play off mezi Libercem a Plzní (stav série 2:2) se také rozhoduje o postupujícím do dalšího kola, ale i soupeři pro Spartu (Třinec či Kometa). Postup do čtvrtfinále si vybojovala Olomouc, která doma skolila Karlovy Vary 3:0 a sérii ovládla 3:1 na zápasy. ONLINE přenosy a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.