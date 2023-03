Liberec skočil z pekla do ráje. 0:3? Panika nebyla na místě. Čeká Hradec

Pro tyhle šílené momenty a stěží uvěřitelné zvraty play off milujete. Vyřazovací fáze Tipsport extraligy má za sebou teprve předkolo, ale na sérii mezi Libercem a Plzní se bude vzpomínat roky. Výtah mezi rájem a peklem lítal kosmickou rychlostí, prostřídaly se v něm oba znesvářené tábory. Z infarktové divočiny vylezli jako triumfátoři Bílí Tygři, kteří zvrátili manko 0:3 a Indiány vyndali výhrou 4:3 v prodloužení. Za hrdinu byl Adam Najman. „Věřili jsme v naši sílu, v náš tým!“ zářil střelec z nastavení.

Začít se mělo v sedm večer, ale už úvod s rozbitou časomírou na kostce jako by dával najevo, že pod Ještědem se bude dít i dál cosi neobvyklého, mimořádného. A také že ano! Indiáni v 9. minutě vedli 3:0, když gólman Petr Kváča inkasoval jeden podivnější gól za druhým. „Při time outu jsme si řekli, že panika není na místě. Byla spousta času s tím něco udělat. V Liberci jsem zažil spoustu bláznivých zápasů a obrátek ve skóre, kdy se to nevyvíjelo v náš prospěch,“ zůstával klidný kouč Patrik Augusta. Aby to ve 25. minutě bylo 3:3…

O čtvrtfinále hrál pátý tým s dvanáctým, ale už v minulém týdnu po vstupních utkáních na severu bylo jasné, že favorit se nadře. A pořádně. Série se vrátila do Liberce za stavu 2:2 a domácí se nemohli spolehnout na Michaela Frolíka , jenž byl „uvolněn“ z bitvy verdiktem disciplinární komise po hitu v Plzni na Samuela Bittena. K průzkumu zákroků by za normálních okolností došlo i po úterý, kdy sudí Kika s Pražákem nechali bez povšimnutí drsný atak Michala Birnera do hlavy Jana Piskáčka zkraje duelu.

„Krve jako z vola,“ popsal trefně následek kouč hostů Petr Kořínek. Jeho slova zachytily mikrofony ve chvíli, kdy se na obou střídačkách řešil další ošklivý zákrok na druhé straně. To Michal Houdek zaútočil po hlavě Petra Kolmanna. V tomto případ sudí zvedli pravici, ovšem když po pár vteřinách z liberecké akce padl druhý gól, nevylučovalo se. Patrik Augusta se marně dožadoval Houdkova okamžitého vykázání pod sprchy. Tvrdé zákroky z obou stran zapadly do vyšponované řeže, jíž Západočeši fantasticky odstartovali.

Jen pro Petra Kváču se puk na nějaký čas stal horkou bramborou, kterou nedokázal hasit a zkrotit. Přidala se i smůla, k úvodním dvěma trefám hostů předcházelo i zlomení holí libereckých hráčů (nejprve Filippi , po něm Melancon). A při třetí ráně do vazu neměl svoje náčiní v ruce sám gólman…

Za stavu 0:3 poletovala nad domácí střídačkou zubatá s kosou. „Takhle blbé tři góly nepamatuju, že bychom někdy dostali,“ kroutil hlavou útočník Adam Dlouhý. Další údaj k neuvěření? Škodovka dala na libereckém ledě deset gólů po sobě…

Pozor, to nebylo vše. V 9. minutě už hosté zvedali ruce, Jan Schleiss měl z brejku výbornou šanci skórovat na 0:4, ovšem prošvihl ideální čas k palbě, navrch se Kváča předvedl výtečným zákrokem lapačkou. Nebýt toho, už by asi byl konec… „Kvaky nás tam strašně podržel a díky tomu jsme mohli bojovat o postup,“ popisoval Dlouhý.

To už sám byl za velkého borce. Během dvou minut totiž snížil na 2:3, když nejdříve procpal puk ve zmatku u brankoviště a následně poslal puk do cíle v situaci, kdy hosté trochu zaspali po zmíněném hitu Houdka na Kolmanna.

O přestávce se v obou kabinách ledoval tep hráčů a možná i trenérů, protože celé první dějství byl jeden velký blázinec. Domácí tlačili a po efektní akci Rychlovského s Ivanem přišlo srovnání na 3:3. Kdo tipoval, že hra se po srovnání částečně uklidní a hokej se promění spíš v šachy, celkem se trefil. Čekalo se na to, kdo udělá dřív první minelu. Ta nakonec přišla v nastavení, Adam Najman pláchl do brejku a tváří v tvář překonal Dominika Pavláta. Vítězové jdou na hradecký Mountfield.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:42. Dlouhý, 15:53. Dlouhý, 24:04. Rychlovský, 61:39. A. Najman Hosté: 03:36. Mertl, 05:32. Suchý, 08:39. Bitten Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Derner, Melancon, Ivan, Kolmann, Štibingr – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (A), Flynn – Vlach, Jelínek (C), Rychlovský – Průžek, Šír, Dlouhý. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček (A), Houdek, Jaroměřský, Kremláček – Schleiss (C), Suchý, Pour – Holešinský, Mertl (A), Rekonen – M. Beránek, Honejsek, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Blomstrand. Rozhodčí Kika, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

