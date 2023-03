Kapitán Plzně Schleiss: Na tým jsem hrdý, dokázali jsme se vyhrabat

Měli se pro Bílé Tygry stát snadnou kořistí, nakonec rozhodl nejdelší sérii předkola play off jediný gól v prodloužení. „Určitě to hodně mrzí, když víme, že jsme hráli vyrovnanou partii. Cítili jsme, že přes ně můžeme projít,“ vracel se posmutnělý kapitán plzeňského týmu Jan Schleiss. V rozhodující partii dal jeden gól Indiánů, na holi v první třetině měl ještě jeden. Kdyby proměnil, kdoví, jak by série nakonec dopadla. Jenže to už se nestalo.

Budete mít dlouho před očima šanci, kdy jste mohl zvýšit na 4:0 pro Plzeň?

„Asi kdybych ji dal, odskočili bychom o další gól. Ale zase si nemyslím, že to byl rozhodující okamžik zápasu. Mohli jsme být víc v klidu. Oni to pak dobře zatáhli a vyrovnali. Pak už to bylo zase padesát na padesát.“

Za devět minut jste rychle nasypali tři góly. Čím jste Liberec zaskočili?

„Nevím. Hráli jsme pořád stejně jako předchozí zápasy a napadalo nám to tam. Liberec pak začal hrát to, co my, dali dva slepené góly, pak třetí. Potom už šlo o to, kdo rozhodne, komu to tam spadne.“

Do předkola jste šli v nelichotivé situaci, po dlouhé sérii porážek. Nakonec jste byli kousíček od postupu, když jste se dostali tak blízko.

„Určitě to mrzí, když víte, že jsme hráli vyrovnanou partii. Mohli jsme to za stavu 3:0 v klidu dohrát, jenže jsme je nechali vyrovnat. Ale byla to vyrovnaná série a uspět mohl kdokoli. Bohužel pro nás dal gól Liberec.“

Čím to, že jste se po špatném závěru základní části dali takhle zázračně dohromady?

„Byla deka, nešlo to. Pak jsme se semkli a začali hrát svůj hokej. Nic jiného bych v tom nehledal. Začali jsme všichni fárat a tím pádem to pak bylo vidět na ledě. Myslím, že jsme se nakopli druhým zápasem v Liberci. Nemáme se za co stydět. Cítili jsme, že přes ně můžeme projít. Teď jim už jen můžeme pogratulovat a popřát hodně štěstí.“

Co byste nejvíc vyzdvihl na týmu, že jste se tak zvedli?

„Určitě to, že jsme dokázali celý únor a březen, celý ten konec hodit za hlavu a předvedli jsme, že dokážeme hrát super hokej. V některých úsecích jsme je přehrávali, což bylo super. Na tým jsme hrdý, protože po měsících, kdy vám to nejde, se z toho vyhrabat a předvést takový výkon, je skvělé.“

Celou dobu vás taky držel Dominik Pavlát, že?

„Klobouk dolů před ním. Bylo toho na něj hodně, ale chytal jako ďábel a můžeme mu jenom poděkovat.“

Jakou má tým perspektivu? Může to být krůček k lepším výsledkům?

„Snad jo. Pro mladší hráče to je obrovská zkušenost do budoucna, aby si pamatovali pocit, když se prohraje, a pak měli radost, když se zvítězí. Bylo to vyrovnané a každému takové zápasy dají strašně moc. I když šlo o předkolo, je to hrozně zkušeností. Bohužel jsme teď my, kteří prohráli, pocit máme hrozný, ale je potřeba ho vstřebat a poučit se do dalších let.“