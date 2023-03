Liberec vrací rýpanec Hrabíkovi: Snad mu chutnala klobása na tribuně...

Bojuje se na ledě, v médiích, na sociálních sítích, všude možně. Vypjatá série extraligového předkola mezi Libercem a Plzní přinesla i rýpance různého druhu. Nejvíc „off ice“ se do toho pustil útočník Indiánů Kryštof Hrabík, jemuž disciplinární komise sebrala čtvrtý a pátý duel po původně nepotrestaném zákroku na Adama Najmana. Co čert nechtěl, právě liberecký útočník celou vyšponovanou sérii v úterý večer rozhodl v prodloužení a po zápase si Hrabíka celkem vychutnal. Své si k tomu řekl i kouč Augusta.

Šéf disciplinárky Viktor Ujčík po libereckém podnětu označil Hrabíkův atak za zásah do oblasti hlavy a krku a odstavil ho na dvě utkání. Ten si pak na twitteru neodpustil reakci. „Na ledě byl tento zákrok posouzen jako čistý, nemyslím si, že by si toho nikdo nevšiml… Jsem rád, že rodinka Najman-Augusta-Ujčík drží stále při sobě.“

Co tím bylo myšleno? Adam Najman je synovcem libereckého kouče, Ujčík je bývalým kolegou Augusty z angažmá v Mladé Boleslavi. V minulosti na profesní i osobní provázanost Ujčíka s Augustou naštvaně poukazoval kouč Sparty Miloslav Hořava, nyní s tím samým po letech přišel Hrabík.

Jeho tweet Najmana evidentně nezasáhl. „Zaregistroval jsem to a jen jsem se tomu zasmál,“ reagoval po úterní bitvě útočník Tygrů a rýpl si i on: „Doufám, že mu tady dneska chutnala klobása na tribuně. Jestli si potřeboval takhle ulevit, tak si ulevil. My jsme to rozhodli na ledě, on se na to koukal z tribuny…“

Nad věcí zůstal Patrik Augusta, Hrabíkovi nicméně vzkázal, že si za Ujčíkův postih může sám: „On může jen zpytovat svědomí, protože z jeho strany šlo o jasný faul, který měl být ohodnocený pět plus do konce zápasu. Disciplinárku neovlivňuju, řídí to Ujča a další lidé. Pro mě to jsou výmluvy a výmluvy jsou pro poražené,“ prohlásil.

Najman už se těší na čtvrtfinále s Mountfieldem, které propukne v neděli na východě Čech. „Těším se moc, kvůli těmto zápasům hokej hrajeme. Po regeneraci dobře potrénujeme, koukneme se na video a v neděli na ně vlítneme.“

Hradec odpočíval, Liberec se potil v pěti bitvách. Je na tom tedy Mountfield lépe? „Nemyslím si, že je soupeř ve výhodě proto, že stál. My jsme teď rozjetí a musíme na ně vletět a využít toho. Máme obětavé hráče, na to můžeme spoléhat,“ domnívá se Najman.

