Němeček: Proč Sparta pod Paterou nefungovala? Dva útočníci a systém

V půlce listopadu zažili vlastní sametovou revoluci. Přišel nový trenér a Sparta povstala. Klíče cinkat nemusely. Z předposledního fleku Pražané vyšplhali až na třetí. Sezonu pádů a zmrtvýchvstání v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz otevřeně popisuje obránce David Němeček. „Byli jsme v bažině. Pohnuli jsme se a sunuli se ještě níž. Změna trenéra přinesla nový impulz, nový vzduch. Vrátili jsme se k tomu, co fungovalo dřív, a hned šli nahoru,“ přibližuje bek. V neděli Sparta vstoupí do ostře sledovaného čtvrtfinále s Třincem.

Sledoval jste zápasy předkola, nebo jste si naordinoval hokejový detox?

„Neviděl jsem skoro nic. Kouknul jsem se na výsledky, občas na sestřihy. V kabině to bylo téma, o předkole jsme se bavili. Jinak jsme se ale soustředili na sebe.“

Takže není doma jediným tématem od rána do večera hokej.

„Vůbec. Jediná chvíle, kdy doma v televizi běží hokej, je sobota večer. To se hraje v dobrej čas NHL. To si k večeři pustím moc rád. Extraligu nebo jiné soutěže si ale nepouštím.“

Sbíráte inspiraci? Často navíc hraje v tenhle dobrý čas Boston.

„Přesně tak. Zrovna onehdy jsem koukal na Bruins s Rangers. Boston dominoval, soupeře úplně přejeli. Koukám na obránce, nějakou inspiraci tam člověk najde. Že bych se ale zaměřoval na nějakou individualitu, to ne.“

Zpátky do extraligy. Určitě vám hodně pomohlo, že jste uhráli první čtyřku a nemuseli se pachtit v předkole, že?

„Rozhodně, je to velká výhoda. Byli jsme pobouchaní, měli drobná zranění. Teď byl čas potrénovat, odpočinout si.“

Byl důležitější odpočinek pro hlavu, nebo pro tělo?

„Troufnu si říct, že spíše pro hlavu. Mohli jsme vypnout, na pár dnů orazit. Tělo toho snese spoustu, ale hlava ne. Když je čistá a klidná, funguje pak mnohem líp i tělo. Vybojovat čtyřku byl cíl od začátku sezony. Jízda ve druhé polovině ročníku byla skvělá.“

V polovině listopadu to na splnění cíle nevypadalo.