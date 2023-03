Zákroky Birnera a Houdka? Nesmyslné vraždy, diví se Duda atakům bez trestu

Úterní vyostřený boj Liberce s Plzní o vstup do čtvrtfinále extraligového play off přinesl hromadu emocí. Ze všeho nejvíc se mluvilo a ještě dlouho bude o působivém obratu Tygrů, kteří se vyhrabali z manka 0:3, aby Indiány vymetli ze sezony čtvrtým gólem v prodloužení. Odehrály se však i dva momenty, které bohužel stojí za pozornost z jiného důvodu a v nichž šlo o zdraví. „Takhle nemá vypadat hra do těla,“ reaguje Radek Duda, jenž ve videu pro iSport.cz okomentoval tvrdé ataky Michala Birnera a Michala Houdka.

Běžela 3. minuta, když liberecký Birner za plzeňskou brankou zatarasil tělem cestu obránci Janu Piskáčkovi, jenž krátce předtím odehrál puk na spoluhráče a o soupeřově úmyslu neměl nejmenší tušení. Hráč hostí inkasoval úder ramenem do obličeje, na střídačce mu tekla krev z nosu.

Sudí Kika s Pražákem to nechali být. „Tenhle zákrok je v dnešní době totální nesmysl,“ tvrdí bývalý útočník Radek Duda, nyní dovednostní kouč, jenž dříve působil i v liberecké organizaci. „Piskáček nemá absolutně ponětí, kdo ho přijíždí forčekovat, vteřinu, dvě po odehrání kotouče přijíždí hráč Birner a Piskáček dostává hit. Jde o kriminální zákrok, hit ze zákroků vražd, a je neuvěřitelné, že čtyři rozhodčí na to koukají a nevidí to. Za sebe říkám, že jde o zákrok na pět minut a do konce. A k tomu suspendace. Tohle v hokeji nechcete vidět. Může stát hráčovo zdraví,“ konstatuje Duda.

Další nevybíravý atak přišel z druhé strany těsně před druhým libereckým gólem, kdy bek Michal Houdek zastavil protihráče Petra Kolmanna při jeho průjezdu útočnou třetinou. Znovu se jednalo o zákrok do oblasti hlavy a krku.

Sudí signalizovali vyloučení, ovšem po trefě Adama Dlouhého se přiznaná přesilovka zrušila. Námitku kouče Patrika Augusty, že měli vyloučit Houdka do konce utkání, neproměnili v realitu. „Od Houdka to byla absolutně nesmyslná vražda,“ nebere si servítky Duda. „Dvě, tři vteřiny po odehrání kotouče chce Houdek dohrávat Kolmanna. To jsou zákroky, které v dnešním hokeji chtějí všichni vymazat, jde o pozdní dohrání. Po takových zákrocích je nejvíc otřesů mozku. Za mě je tohle bez debat pět minut a do konce a suspendace minimálně na dva zápasy,“ domnívá se Duda.

S postupem sudích se neztotožnil. „Nevím, kam se rozhodčí koukali. Nehledě na to, že padl gól, mělo následovat vyloučení a nashledanou,“ podotkl s tím, že nevěří, že Piskáček s Kolmannem se ve středu ráno probudili fit. „Nemyslím si, že jsou po těch úderech stoprocentně zdraví…“

Jisté je, že k dodatečné suspendaci nedojde. Vzhledem k ukončení série ani jeden z klubů neposlal disciplinární komisi podnět k přezkumu, na ledě nepadl ani trest ve hře, po němž šéf disciplinárky Viktor Ujčík automaticky projíždí záznam zákroku a rozhoduje o postihu či zastavení řízení.