Zohorna + Radil: rozjede se zase válec? Rok 2004 straší: Podřídit se celku

Favorit číslo jedna jde do akce. Pardubice v pátek od 19.00 rozjedou čtvrtfinále proti Olomouci. Vyhrály základní část, mají pozici favorita. K postupu mají pomoci i Tomáš Zohorna s Lukášem Radilem, dva útočníci, kteří se vrátili v létě domů. „Týmy, které vyhrají základní část, mají možná sebevědomí. My můžeme mít trochu výhodu, že tohle je určitě pryč,“ naráží Zohorna na závěr základní části, který Dynamu nevyšel.

Přesně kvůli téhle fázi se vrátili zpátky. Teď začíná Pardubicím play off. Od našlapaného týmu čekáte, že si ve čtvrtfinále poradí s Olomoucí. Opačný výsledek by znamenal šok. Lukáš Radil (32 let) s Tomášem Zohornou (35 let) jsou útočníci se zkušenostmi z olympiády a světových šampionátů. V létě patřili do masivní skupiny, která posílila Dynamo. Vrátili se do klubu, ze kterého vyletěli do světa. Teď by ho měli umět kormidlovat v play off.

Herním stylem se dost liší. Zohorna je rafan, protivný soupeř, důrazný hráč. Radil je elegantní bruslař, který se vyžívá v kličkách a nahrávkách před poloprázdnou bránu. Hodí se k sobě. Když vedle nich nastupuje ještě Robert Kousal, který má z obou něco, stává se z nich velká zbraň. Nebo měla by.

Do půlky prosince si tahle trojka odnášela z každého zápasu body po nůších. Střely, motanice před brankou, šance, góly. Všude jich bylo plno. Táhli ofenzivu a jejich práce hodně pomohla, že se Dynamo vyšvihlo do čela. Radil byl v té době pravděpodobně nejlepším útočníkem ligy.

Pak v produktivitě vyhasli. Ale z celkového pohledu jste nic moc nepoznali. Pardubice dál dupaly, žádný problém. Lauf chytla formace Cienciala-Sedlák-Hyka. Dynamo mělo luxus v podobě dvou prvních formací.

Nejproduktivnější hráči Pardubic po základní části

Pořadí Jméno Body (góly a asistence) 1. Lukáš Radil 40 (14+26) 2. Tomáš Zohorna 38 (15+23) 3. Robert Kousal 33 (12+21) 4. Jan Košťálek 30 (7+23) 5. Peter Čerešňák 29 (8+21)

Zajímá vás, jak tuhle dobu nesli? „Nebavíme se o nás, hráčích, ale o týmu. Hlavní je, že valil dál a ještě se posílil. Vyhrávali jsme. Člověk mohl být trochu naštvaný, ale primárně vás těší, že je úspěšný. Body neskáčou, ale je hlavní, že z toho nemají problém Pardubice,“ přiblížil svůj postoj Zohorna.

„Jo, v tom máš pravdu,“ hned ho doplňuje Lukáš Radil. „Každému jde taky o góly, tyhle ambice v sobě má každý hokejista v jakékoliv lize a jakémkoliv věku. Ale každý se asi i postupně dostane do fáze, kdy si mnohem víc užijete týmové úspěchy.“

Oba v ní po třicítce jsou. Když má Radil říct nejsilnější zážitek, nevypálí nic z NHL, kde nastupoval za San Jose. Nic z reprezentace: „Když se teď koukám za kariérou, nejkrásnější vzpomínky mám na rok 2012, kdy jsme tady vyhráli titul. Vybavím si oslavy, cestu, která k nim vedla.“ A teď to hlavní. „Nepamatuju si, kolik jsem dal gólů a kolik měl nahrávek. Pamatuju si pocity totální euforie.“

Pak se na chvíli odmlčí. „Zase by bylo fajn něco podobného rozjet.“

Pozor na ročník 2004

Historie Dynama je bohatá na velké úspěchy, Pardubice si došly pro šest titulů. Poslední se datuje právě k roku 2012 a byli u něj i Radil se Zohornou.

Ale současně zdi zimáku dost dobře pamatují velké blamáže. Vybrat jednu? V roce 2004 tým plný velkých jmen a osobností vyhrál základní část. Získal 108 bodů (stejně jako teď). Soupiska? Jiří Dopita, Otakar Janecký, Petr Sýkora, Michal Mikeska, Michal Sýkora, Libor Zábranský.

Taky byste mohli říct, že měly Pardubice dvě první formace jako teď, možná i tři. Nadupanou defenzivu, což se taky shoduje.

A teď výsledek. Z play off je vystřelila nadšeně bojující Plzeň, nejhůř postavený tým po základní části, který šel do vyřazovacích bojů. Osobnosti se tehdy v kabině nesnesly, tým si nesedl a ve čtvrtfinále se všechno ukázalo. „Jezdil jsem se sem dívat. Dokonce bych si i přesně vybavil, kde jsem seděl,“ hned ví Radil. Tehdy mu bylo třináct. „Pamatuju si, jak byla Plzeň hrozně zarputilá,“ přidává. „No, co já dělal v té době...“ pátral Zohorna.

„Nebyl jsi zrovna doma v Chotěboři a nevyvěšovali ti tam dres?“ hned si rýpl Radil.

„Ráďo, to bylo v roce 2016,“ usmál se Zohorna.

Každopádně tohle je historie, před kterou se Pardubice pokřižují a utečou. Tudy ne.

„Z jednoho pohledu potřebujete štěstí, aby několik lidí z týmu mělo životní formu. A jeden z nich musí být určitě gólman. Co si budeme povídat, oni rozhodují play off,“ zamyslí se Radil, kudy na vrchol. „Pak je potřeba, aby všichni dodržovali jednotnou taktiku, ať se podřídí celku,“ dodá.

Zohorna přidá ještě jeden pohled: „Týmy, které vyhrají základní část, mají možná sebevědomí. My můžeme mít trochu výhodu, že tohle je určitě pryč. Víme, že musíme makat, abychom skočili na vítěznou vlnu.“ Naráží na závěr základní části, kdy Dynamo prohrálo čtyřikrát v řadě.

Rozhoduje každá kravina

Můžete být okouzleni, jak silně šlapali do pedálů Hyka se Sedlákem a Ciencialou. Jenže tituly nikdy nevyhraje jedna formace. Potřebujete víc. Trenér Radim Rulík má v nabídce ještě právě Zohornu s Radilem a Kousalem. Trio se v produktivitě zaseklo po druhé reprezentační přestávce, což dokumentují i data.

Pokud si prohlédnete hru v pěti proti pěti, je zřejmý posun vzad. Zohorna a spol. si přestali vytvářet tolik šancí. Do 12. prosince dali 17 gólů, od 12. prosince jen čtyři. Velký rozdíl. Speciálně na Zohornovi bylo hodně cítit, jak ho štve, že Pardubicím nepomáhá góly a tým v závěru prohrával.

Když kráčel do kabiny, z očí mu létaly blesky, které dopředu varovaly: hlavně se mě na nic neptejte, nebo bouchnu. „On je naštvaný pořád,“ pousměje se Radil. „Jo, od doby, co jsem s Lukášem, protože on neplní, co má,“ vrátí rýpanec Zohorna.

Kousal-Zohorna-Radil při hře 5 na 5

Zápasy Vstřelené góly Inkasované góly Střely na bránu Střely na bránu proti xGF* Do prosincové pauzy 21 17 4 139 95 64,6 % Po prosincové pauze 15 4 5 72 64 54,5 %

*podíl očekávaných gólů s hráči na ledě. Čím vyšší číslo, tím lepší. Nad 50 % jste aktivnější než soupeř, pod 50 % má víc šancí ke skórování soupeř

Oba se shodují, že porážky z konce dlouhodobé sezony jsou uzavřená kapitola, která měla sloužit jako lekce. Teď je tady část sezony, na kterou se těšili od podpisu smlouvy. „V létě začnete, ale stejně přemýšlíte o tom, jak všechno bude vypadat teď. Celou dobu se chystáte na play off, což jsou nejdůležitější týdny sezony,“ sype ze sebe Zohorna.

„Tohle chutná prostě nejvíc. Zápasy jsou úplně jiné, jiná atmosféra. Nemůžete dělat moc chyb, rozhoduje každá kravina, maličkost. Všechno se jede na sto procent a vyhrají jen ti nejsilnější,“ dodá útočník.

První valčík proti Olomouci ukáže, jak moc se dal tým zase dohromady, jak umí zapnout. Liberecký příklad, kdy tým vyhrál základní část v roce 2016 a pak i titul, láká. Pardubický mustr z jara 2004 děsí. A teď kudy, Dynamo?

