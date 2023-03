Fanoušci Komety byli jako zvěř, zlobí se majitel Boleslavi. Sám se omluvil

Jakmile se proti sobě v hokejovém play off postaví týmy Komety a Mladé Boleslavi, pokaždé hrozí, že se něco semele. Rivalita se odpíchla od někdejších prvoligových bitev, dodnes se vzpomíná na patnáct let starou příhodu přetopené šatny pro hosty z Brna na stadionu BK a na stovky naštvaných brněnských fans před halou kvůli nemožnosti vstupu . Příznivci obou táborů jsou pokaždé v pozoru. Minulý týden se oba celky potkaly znovu v extraligovém předkole, až na hozená piva a smršť nadávek v sobotním utkání nedošlo v prostředí arény na vážnější nehodu. Jenže doteď se nevědělo, co se v Boleslavi událo ze soboty na neděli.

Web iSport.cz obdržel informace o noční pouti vyznavačů barev Komety, zástupci Bruslařského klubu je potvrdili. „Díky naší výhře ve třetím utkání série tu fanoušci brněnského klubu zůstali a pořádali spanilou jízdu městem, při níž lezli do restaurací, barů a napadali místní. Něco naprosto šíleného, co se tu odehrávalo. Pro mě jsou to zvířata,“ říká natvrdo Jan Plachý, majitel Bruslařského klubu.

Ten se vlastně vůbec poprvé vrátil i k události z jara 2008, kdy při prvoligovém semifinále lidé z Boleslavi záměrně přetopili kabinu hostí a zamezili otevření oken pro vyvětrání odmontováním klik.

„Je pravda, že jsme jim před patnácti roky vytopili šatnu a je to ostuda, tohle by se nikdy nemělo stávat. Dodatečně se za to omlouvám, náš klub se od té doby posunul někam úplně jinam,“ vrací se Plachý zpět, ovšem jedním dechem dodává, že víkendové incidenty fanoušků Komety tuhle starou příhodu výrazně přebily.

„V porovnání s tím, co se dělo v Boleslavi ze soboty na neděli, je tehdejší příběh slabý odvar. V neděli ráno měl generální manažer Honza Tůma iks telefonátů od státní policie, od níž si vyslechl podrobnosti, a řešili spolu zabezpečení nedělního utkání. Neříkám, že za to může Kometa jako klub, nemůže… Ale někteří lidé by si měli sáhnout do svědomí, když nám na různých fórech ještě dnes vyčítají patnáct let starou věc. Ta proti víkendovým incidentům byla slabou rýmou,“ dodává Jan Plachý.

Vyjádření majitele Komety Libora Zábranského se nepodařilo získat.

Policie ČR: Pod dohledem celou noc

„Z Brna v sobotu 11. března dorazilo asi 230 hokejových fanoušků, na stadionu jsme řešili incident, kdy příznivci Komety lili na fanoušky Boleslavi pivo. Vygradovalo to tím, že domácí příznivci vstoupili do brněnského kotle, přičemž pořadatel požádal naši pořádkovou jednotku o zákrok. Našich pět družstev provedlo zákrok tím, že oddělilo od sebe fanoušky obou týmů. Použity byly donucovací prostředky, hmaty, chvaty, vytlačovací štít. Ke zranění nedošlo. Řešili jsme i přestupek, kdy se fanoušek Mladé Boleslavi maskoval kuklou, což není přípustné. Do konce utkání již k ničemu nedošlo.

Poté se brněnská skupina přemístila do nedalekého pivovaru, v nočních hodinách do další hospody a na diskotéku. Po celou dobu jsme v rámci preventivního víkendového opatření vedli zvýšené bezpečnostní opatření na bary a herny. Vzhledem k rizikovosti zápasů naše pořádkové jednotky neustále dohlížely na chování fanoušků. S tím, že kdyby se k něčemu schylovalo, zasáhly by. Řešil se jeden malý incident – přestupek v restauraci, přičemž se zjišťuje, zda to mělo souvislost s fanoušky Brna.“

Barbora Schneeweissová, tisková mluvčí Policie ČR pro Mladou Boleslav