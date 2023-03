Vy jste favorit. Ne vy! Ping-pong mezi Libercem a Hradcem. A co Nedomlel?

Liberečtí útočníci Adam Najman (vpravo) a Oscar Flynn oslavují postup do čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Liberečtí Bílí Tygři oslavují postup do čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Nadšený brankář Bílých Tygrů Petr Kváča slaví postup do čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Hned, jak Liberec zvládl předkolo play off, už rozehrál čtvrtfinále. „Hradec jsme už dokázali porazit. Ale on je favorit série,“ vypálil kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta. Hradecký kouč Tomáš Martinec seděl v klidu za stolem a pomalu hlásil: „Série Liberce s Plzní byla úžasná a inspirující. Liberec ukázal, jak je silný, ve čtvrtfinále je favorit. Tak uvidíme.“ Tak pánové, kdo?

Když dostal Martinec otázku, jestli vrací Augustovi úder, tvářil se překvapeně: „Fakt říkal, že jsme favorit my? Nevím, co říkal Patrik. Půjdeme do série s pokorou. Liberec každý rok ukazuje, jak umí play off. Máme před ním velký respekt.“

Za posledních šest let se Hradec s Libercem potkali ve čtvrtfinále play off dvakrát. Poprvé vyhrál Mountfield tuhou bitvu na sedm zápasů. Podruhé Bílí Tygři smázli soupeře 4:0. Oba se do konce základní části prali o první čtyřku, nakonec ji urval Hradec, tak odpočíval a soupeř si musel hrábnout na dno proti Plzni.

V Hradci je téma, jestli se tým posunul zase o něco dál. Asi si vzpomenete, jak dopadl před rokem. Jasný vládce extraligy, všechno super. Pak začalo play off a všechno špatně. Vítěz dlouhodobé fáze se hned poroučel. V čem je Mountfield dál? „Nevím, tohle uvidíme, až všechno začne, jestli jsme se poučili,“ jen pronesl Martinec. „Chtěli bychom být lepší. Věřím, že máme ctižádostivý kluky a konečně půjdeme do semifinále,“ touží rozkopnout vrata. Klubu to vyšlo zatím dvakrát, naposledy v roce 2018.

Augusta i Martinec působí vždycky na veřejnosti jako chlápci, kteří jsou nad věcí. Ale oba mají pod sebou hodně divokou sestavu. Když vidíte, že na hradecké straně půjdou do akce Smoleňák, Lev, Klíma nebo Okuliar a na liberecké Derner, Jelínek, Vlach nebo Birner? Stačí škrtnout a začne na ledě válka. „Emoce k hokeji patří, ale musíme je mít pod kontrolou,“ suše zahlásí Tomáš Martinec.

Pak je tady i faktor Nedomlel. Kluby uspořádaly během sezony výměnu. Do Hradce zamířil Mislav Rosandič, ofenzivní bek, kreativní hráč. Velká spokojenost s jeho výkony nepanuje. V základní části dělal dost chyb, což dráždilo. „Nemáme zájem o prodloužení spolupráce,“ oznámil generální manažer Aleš Kmoníček. Do Liberce za něj odešel Richard Nedomlel, stodvacetikilový kolos, který se nebojí prohrábnout někomu žebra. Pokud dojde na svaly, těžko ho někdo přetlačí.

V závěru základní části se Hradci vrátil do sestavy kapitán Radek Smoleňák. Tři měsíce stál kvůli zranění, stihl šest zápasů a vždycky odehrál kolem deseti minut. Po dlouhé pauze doháněl manko. Nezářil, což se asi ani čekat nedalo.

Zásadní je, jestli mu dva týdny tréninku stačí na to, aby byl lepší a zvládl něco podobného, co dokázal před rokem. V bídné sérii proti Boleslavi si svoje plnil. Dával hnusné góly, v závěru uměl poslat zápas do prodloužení. Tuhle schopnost Hradec potřebuje i teď.

„Měl v sezoně smůlu. Trápilo ho dlouhodobé zranění, návrat pro něj nebyl jednoduchý. Ale tým mu pomohl a i s ním jsme uhráli přímý postup do čtvrtfinále. Radek je platným hráčem, jeden z lídrů, na které budeme v play off hodně spoléhat,“ odmítl Martinec variantu, že by Mountfield začal play off bez Smoleňáka.

