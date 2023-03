Co ukázaly Pardubice: umí přepnout, platný Cienciala i Rulíkovo pravidlo

Pardubice si svým koncem základní části zadělaly na to, že jste byli hodně zvědaví, jakou tvář ukážou v play off. Prohrávaly, výkon vítěze základní části padal. Takže? Velká jízda, Olomouc výrazně přehrály. Jde sice jen o první zápas, ale tady jsou základní odpovědi, jak tým po pauze vypadá. Kouč Radim Rulík zahlásil, že k tomu, jak svoji sestavu zkusí vyladit, nepoví ani slabiku . Nutno říct, že základní krok mu vyšel. Pardubice se nastartovaly výhrou 5:1.

Vždycky slyšíte to velké varování, jak je extrémně těžké přehodit režim. Zapnout, když věci nejdou úplně dokonale? Ne, samo nikdy nic nepřijde. Všechno začíná tvrdou prací, zodpovědností, akcentem na detail. Na konci základní části mělo Dynamo splněno, čtyři kola před koncem bylo jasné, že vyhraje základní část. Cítili jste (asi i logický) pokles výkonnosti. Ve čtvrtfinále s Olomoucí byl ale znát strmý vzestup. Zaujalo velké soustředění celé sestavy, tým nastoupil dokonale vyladěný. Nejvíc to bylo vidět v momentě, kdy mu rozhodčí správně odvolali gól Roberta Kousala a pak se za Olomouc trefil Jan Káňa. Tohle jsou chvíle, které vás dovedou zdrtit. Tady platil spíš opak.

Zohornova lajna pořád umí

Trio, které vede Tomáš Zohorna, potkal ve druhé půlce základní části lehký bodový blackout. Ale s Olomoucí i tahle parta rozjela velké číslo. Třeba Robert Kousal měl elán, jako kdyby to měl být jeho poslední zápas v životě. Přesně tohle od svých hráčů chcete jako trenér vidět. Lukáš Radil najednou zase dokázal získat změnami směrů těch svých deset centimetrů navíc. No a Tomáš Zohorna dal svůj klasický špinavý gól, podleďák, jak se říká. Konráda překonal střelou zpoza brány. Pardubice nejsou jen Sedlák. Což by měla být klíčová informace pro play off.