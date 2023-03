Tvrdá lekce pro Olomouc. Občas nás motali jak na Matějské, shrnul Káňa

„Byli rychlejší, silnější, šikovnější. Všude o krok dřív, díky tomu sbírali puky,“ trefně shrnul průběh pátečního duelu jediný olomoucký střelec Jan Káňa, jenž otevřel skóre při signalizované výhodě přesným nástřelem od modré.

Víc toho za suverénního Romana Willa nepadlo. Navíc čtyři minuty po trefě hostů už byl stav 2:1 pro Dynamo. Brankářská jednička už pak pod palbou příliš nebyla, připsala si pouze 16 úspěšných zákroků. „Musíme být u branek otravnější, jejich gólman měl pohodu,“ štvalo Káňu.

Kdo čekal, že Východočeši navážou na špatnou formu z konce základní části a ještě jim to po pauze bez předkola třeba nebude jezdit, byl na omylu. O Sedlákově a Zohornově útoku netřeba se bavit, ale Východočechům fáraly i další dvě formace. Suverénní byli i beci, zkrátka vyspělý výkon.

Pardubice - Olomouc: Při dlouho ponechané výhodě se prosadil Káňa, 0:1 Video se připravuje ...

Rulíkův mančaft byl navíc oproti soupeři produktivní. Několikrát sice zacinkaly za Branislavem Konrádem jen tyče, ale naopak občas skóroval i ze situací, které nebyly úplně jednoduché na vyřešení. Zatímco Moravané spalovali i větší tutovky.

„Hráči Pardubic, když dostanou šanci, naloží s ní. Nechci urazit nikoho z Varů, ale Dynamo asi ty situaci řeší lépe. A pak se nám stane, že jsme v naší třetině jak na Matějské. Dvě minuty nás motají, v klidu si vystřídají... To ukazuje na jejich sílu. Doufali jsme, že na ně vletíme víc, když jsme oproti nim rozehranější. Ale oni jsou zase odpočinutí a my máme z předkola nějaké šrámy. Ukazuje se, že to nemusí být úplně výhoda,“ uznal.

Pátek měl holt jasnou režii. Ne že by Mora podala tragický výkon, ale soupeř ve vyprodané Enteria areně byl jinde. Při vší úctě k Energii, na takovou úroveň před pár dny nenarazila. Ani se k ní nepřiblížila, chvíli bude trvat, než si zvykne.

„Kohoutům“ chyběl mezistupeň, aby co nejrychleji přešaltovali na de facto reprezentační úroveň. Je to jako když se ze střední školy hlásíte na vysokou a vynecháte přípravné testy, které vás na přijímáčky mají připravit... Přichází tvrdý náraz, na papíře jste pod čarou.

„Nepřekvapil mě jejich výkon, mají vynikající kádr. Je to zkušené mužstvo, ví, jak si to pohlídat. Snažili jsme se do nich bušit, ale za stavu 3:1 pro ně už to chytře vyhazovali a navíc ještě hrozili z protiútoků,“ řekl bek Tomáš Dujsík.

Neviditelný byl snad až na Káňu nejen dosavadní fantom předkola Jakub Orsava, ale všichni Hanáci. V sobotu se favoritovi musejí dostat pod kůži mnohem víc. Počínaje gólmanem, konče posledním forvardem. Jinak nemají šanci.

„Bereme to jako zkoušku,“ přikývl Dujsík a zůstal optimistou. „Naprosto bez problémů s nimi můžeme hrát vyrovnaně. Věřím, že druhý zápas může být klidně v podobné režii, ale třeba s opačným výsledkem. Akorát musíme být aktivnější a chodit si pro fauly, v útočném pásmu dostávat obránce pod tlak. Tohle může být cesta,“ naznačoval recept, zatímco někteří spoluhráči o pár metrů dál vyjížděli únavu na rotopedech.

Včetně Rostislava Olesze, který se vrátil do hry po dvou týdnech. Lukáš Nahodil se na ledě dokonce objevil po měsíci. Napoprvé to výkonnostní ani výsledková vzpruha nebyla, ale v dalších dnech by oba zkušení forvardi měli v klíčových bojích sezony pomoct.

„Hrajeme hned znovu, připravíme se,“ zůstal nad věcí kouč Jan Tomajko.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:44. Paulovič, 11:44. T. Dvořák, 38:14. Zohorna, 45:07. Hyka, 58:24. L. Sedlák Hosté: 07:28. J. Káňa Sestavy Domácí: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Klimek, Menšík, Olesz. Rozhodčí Cabák, Šír – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

HC Olomouc Vše o klubu ZDE