Dominantní Dynamo: válec a nehnul s ním ani velký test. Pak ještě přidalo

První výhru má Dynamo v kapse. Hodně se čekalo, jaký výkon vytáhne. Silný, kterým většinu sezony válcovalo extraligu? Hra s velkými nedostatky, která Pardubice trápila v závěru základní části? Za „A“ je správně. Olomouc se místy nestačila divit, co se na ledě děje. Dynamo připomínalo sáně, rozjedou se, nabírají rychlost, fičí. Vy je už nechytíte.

Ne, že by všechno šlo zase tak hladce. Opravdu muselo ukázat, jak dobře nastavilo hlavu na čtvrtfinále. Celkem brzy se dostavil vážný test. Bušilo, dalo gól, který ale neplatil, protože Lukáš Radil zavadil o beton Branislava Konráda.

Fajn, stane se. Jenže za moment Jan Káňa dal na 1:0 pro Olomouc. To už byla větší zápletka. Pardubická reakce? Roztočily ještě vyšší obrátky. Jako kdyby je dva velké okamžiky spíš vydráždily. „Dostali jsme gól v podstatě z ničeho. Ale nesložili jsme se, nakoplo nás to,“ souhlasil i pardubický útočník Robert Kousal .

Dvě trefy v rozmezí jedné minuty zařídily otočku. „Vůbec jsme nebyli nervózní, hráli jsme dobře. Jinou reakci jsem ani nečekal,“ rozebral kouč Dynama Radim Rulík klíčový moment, kdy jeho tým prohrával.

U první pardubické trefy vám padla brada z nahrávky Roberta Kousala. Blesková akce při přesilovce, vletěl do pásma, přes střed perfektně našel Mateje Pauloviče a ten nevymýšlel, pálil. Kousal hrál celkově skvělý zápas, byl silný v soubojích, důrazný v ofenzivě, urputný. Sám byl spokojený, jak celý tým hrabal: „Všichni jsme byli v takovém zdravém očekávání. Jsem rád, že se nám vstup do play off herně takhle povedl. Celý zápas se nám povedl.“

Dynamo ve výsledku předvedlo něco, k čemu směřovalo v úvahách dlouho. Je jedno, jestli na ledě Lukáš Sedlák nebo Lukáš Radil. Obě první dvě ofenzivní formace se dokázaly dostávat do tlaku, vyrábět si šance. Celá parta fárala jako jeden funkční a zdravý celek. Velmi slušný nástup do play off!

Olomoučtí chasníci si tedy už na začátku zkusili vyznačkovat teritorium. David Škůrek i Jan Švrček párkrát zvedli výš ruce, zavrčeli, že před Konráda jim nikdo moc nepoleze. Můžete být ale sebetvrdší a sebeurputnější, ale když soupeři prostě nestíháte nastavené tempo? Houby platné. „Přijde mi, že jsme neodehráli špatný zápas, jenže to skóre odráží prostě kvalitu Pardubic,“ procedil po utkání olomoucký bek Tomáš Dujsík.

Dynamo dupalo, počítalo šance i góly. Do olomoucké kasy naskákalo celkem pět puků, dva ještě cinkly do tyče. „Přijde mi, že se potřebujeme soupeři dostat daleko víc pod kůži. Pět na pět se s Pardubicemi hraje těžko, potřebujeme víc přesilovek,“ dodal útočník Jan Káňa.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:44. Paulovič, 11:44. T. Dvořák, 38:14. Zohorna, 45:07. Hyka, 58:24. L. Sedlák Hosté: 07:28. J. Káňa Sestavy Domácí: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Hosté: Konrád (Lukáš) – T. Černý, Ondrušek (C), Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa (A), P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Nahodil, Navrátil – Klimek, Menšík, Olesz. Rozhodčí Cabák, Šír – Lederer, Rožánek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10 194 diváků

