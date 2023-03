Chybělo 19 sekund! Co se stalo? Měli jsme tam zmatek, litoval Plášek

Stačilo udržet 19 sekund do konce třetiny a olomoučtí hokejisté prolezli do prodloužení. Kdo ví, co by se v něm dělo… Karel Plášek ještě skočil po hlavě proti střele Petera Čerešňáka, jenže ta si našla cestu do branky a přesně v čase 59:40,9 rozdováděla vyprodanou pardubickou arénu. Hanáci ve druhém čtvrtfinálovém duelu extraligového play off odfárali poctivý výkon, mohli být na sebe pyšní, jenže domů se vraceli s prázdnýma rukama. Po porážce 0:2 musí doma dohánět stejný deficit.

Ten útok vypadal stejně jako mraky předchozích. Hráči Dynama se navalili do útočné zóny, v ní si klestili cestu ke gólmanovi Janu Lukášovi, hledali ideálně postavené spoluhráče. Skoro celých šedesát minut se jim to nedařilo, až teď. Zpoza branky přišla nahrávka ke kruhům, odkud volný Čerešňák neomylně pálil.

Do té doby vynikající Lukáš poprvé a naposledy kapituloval. Útočník Karel Plášek ležel zklamaný dlouho na ledě. Hlavu zabořenou do ledu… Prodloužení bylo tak blízko! „Měli jsme tam zmatek v obraně, vyplaval nám jeden volný hráč a ten to trefil. Zkusil jsem do toho ještě skočit, ale byl jsem od toho dost daleko,“ ztěžka oddechoval Plášek, když u ztichlé kabiny glosoval klíčový černý moment.

Jeho tým se po pátečním výprasku 1:5 zvládl naladit na potřebný mód, úroveň hry zvedl na level, s nímž ustavičně trápil domácího favorita. Tak sveřepě, že Dynamo se proti těsné obraně těžko dostávalo do šancí a co prošlo olomouckým houštím, to zpacifikoval Lukáš.

„Strašně nás to mrzí, odvedli jsme tu výbornou práci, je to velká škoda,“ štvalo Pláška, že z toho nebyl bod. „Oproti pátku jsme se určitě zlepšili, přidali na bojovnosti, což je hodně pozitivní. Honza Lukáš podal fantastický výkon, musíme mu poděkovat, že nás držel ve hře až do konce.“

Pardubice - Olomouc: Domácí euforie! Bezgólové utkání zlomil 19 sekund před koncem Čerešňák, 1:0 Video se připravuje ...

Kouč Jan Tomajko hodil do páteční sestavy granát, vyměnil brankáře, žádný defenzivní tandem nezůstal spolu, to samé platilo o útocích. Změna si sedla. I hosté měli solidní šance. Mohli vyhrát, ne že ne. „Musíme to hodit za hlavu, připravit se na domácí zápasy a v nich předvést aspoň stejný výkon jako dnes tady. Jedeme domů vyhrát oba zápasy,“ pravil odhodlaně Plášek.

Pokud bude v olomoucké brance zopakován takový výkon jako v podání Jana Lukáše, nic není nemožné. V podstatě je to nutnost. Nástupce za Branislava Konráda čapal vše, co na něj šlo. Do osudné chvíle z 60. minuty. „Jediné, co vím, že šla přihrávka zpoza brány na Čerešňáka a ten to trefil z jedničky. Slyšel jsem jen tyčku, asi to dobře trefil. Doufal jsem, že bychom s tím mohli ještě něco udělat, ale dvacet vteřin bylo málo. Nic, prohrálo se, jedeme dál,“ snažil se Lukáš zůstat nad věcí s vědomím, že stejně nic nezmění.

Jeho jméno paradoxně uvízlo na stole disciplinární komise po pátečním duelu, v němž nehrál. Ne, nebyla to chyba. Pardubice podaly podnět za Lukášovo zasáhnutí do utkání ze střídačky. Viktor Ujčík však problém nenašel a Lukáš mohl do zápasu. „To si musí Pardubice říct, co tím myslely,“ reagoval na to krátce olomoucký brankář.

Také on nic nebalí. Není důvod. „Nezbývá nám, než se nachystat na doma a věřit, že urveme oba zápasy. Play off se hraje na čtyři zápasy, stát se může cokoli. Máme jednoduchý recept: dát víc gólů než oni,“ dodal suše Lukáš a šel se strojit na cestu domů.

Skóre je zatím vypovídající 1:7 z olomouckého pohledu. Aby se změnilo k lepšímu, Hanáci potřebují víc přesilovek. Evidentně. Několik zákroků bylo v sobotu na hraně vyloučení pardubických hráčů, jeden až dva možná i za ní.

V základní sezoně by se nejspíš přesilovky dočkali, jenže sudí Jeřábek a Jaroš hru pustili. A ta se jim nevymkla z rukou. Přesto jste cítili, že jsou hosté naštvaní, že se k početní převaze nedostali. „Potřebujeme být produktivnější a pomoci si přesilovkami, je potřeba být aktivnější, abychom se k nějaké vůbec dostali,“ řekl k tomu kouč Jan Tomajko.

Zatímco v pátek neměl koho pochválit, den poté musel uznat, že měl před sebou úplně jiný tým. „Nezvládli jsme koncovku, ale kluci podali výborný výkon, takhle musíme pokračovat. Za tenhle zápas je potřeba kluky pochválit. Bezprostředně po něm porážka gólem těsně před koncem samozřejmě bolí, ale máme dva dny se zase nachystat. Kluci vědí, že není konec, my to víme a taky uděláme maximum,“ prohlásil bojovně.