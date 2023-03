Stezka po otřesu: Musím počítat, že ťafku dostanu. Jsme jako jeden muž

První dvě čtvrtfinále Generali ČP play off proti Kometě byla pro vítkovického brankáře Aleše Stezku (26) výživná. Zkoušel dát gól přes celé hřiště do prázdné, vysekl několik bravurních zákroků a dostal i tvrdou ránu do hlavy po střetu Kristiána Pospíšila s Williem Raskobem, když se vydal do pole odpálit puk. „Náročné,“ vydechl reprezentační gólman po druhé bitvě. Série je nerozhodná 1:1 (3:2, 0:3), v úterý se pokračuje v Brně.

V prvním čtvrtfinále dostal Aleš Stezka dvě braky z 29 střel, ve druhém inkasoval jednou (17 střel). Dva góly sledoval ze střídačky do prázdné při power play. Ocenil vítkovický tým za dřinu i kolegu na druhé straně. Dominik Furch z Komety byl první hvězdou druhého čtvrtfinále, zlikvidoval 34 ran.

Stíhal jste z brány sledovat, jak vaši spoluhráči do Furcha buší?

„Samozřejmě, sledoval jsem to. Člověk nemůže přestat koukat na hokej. Chytal dobře, štěstíčko nám chybělo. Byly tam tři situace, kdy to kluci mohli dávat skoro do prázdné brány. Série je 1:1, jede se do Brna a my se budeme snažit přivézt dvě výhry, ať se sem vrátíme ve vedení. Uděláme maximum, ať to překlopíme na naši stranu.“

Jaké bylo z pohledu brankáře druhé čtvrtfinále, v němž až do 59. minuty padl jen jeden gól?

„Bylo to náročné utkání, stejně jako první. Myslím si, že jsme je skoro do ničeho nepustili, že jsme hráli naši hru, kterou jsme chtěli. Jen chybělo, abychom dali gól. Jinak klukům za předvedenou hru není co vytknout. Chyběl jen gól.“

Spoluhráči vám znovu hodně pomáhali, za dva zápasy zblokovali celkem 32 střel. Dobrý defenzivní výkon?

„Jo, takto se chceme prezentovat. Týmovou hrou a obětavostí. Každý pro tým dělá maximum, takže za to patří klukům velký dík, že do toho padají a lehají, i když to bolí. Jdeme za svým cílem jako jeden muž, takže všichni pro to znovu uděláme maximum.“

Divákům zatrnulo po střetu ve 42. minutě, dlouho jste zůstal ležet. Co se přesně stalo?

„Dostal jsem pecku, ale v pohodě. To k hokeji patří, někdy to tak je. V tu chvíli je to nepříjemné, ale nic hrozného to nebylo.“

Bylo vám hned jasné, že dochytáte?

„Když se mě ptali, jestli zůstávám nebo ne, tak bylo jasno. Chtěl jsem zůstat.“

Viděl jste, jak k situaci vlastně došlo?

„Chtěl jsem hlavně odehrát puk, to byl první faktor. Jako gólman prostě musím počítat s tím, že ťafku tam dostat můžu. Prostě se to tak seběhlo, naštěstí je všechno v pohodě. Děkuju klukům, že se za mě postavili, to je asi všechno, co k tomu můžu říct.“

