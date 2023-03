SESTŘIH: Mountfield HK - Liberec 2:4. Velký obrat v závěru, rozhodl Flynn

To byl obrat! Liberec prohrával v úvodním čtvrtfinále Generali Česká play off na ledě Mountfieldu HK ještě čtyři a půl minuty před koncem 1:2. Nakonec slavil výhru 4:2, zápas se nedostal ani do prodloužení. V 59. minutě rozhodl v přesilové hře parádní ranou Oscar Flynn, chvilku na to přidal čtvrtý gól po skvělé individuální akci Petr Jelínek. Druhý zápas série se hraje opět v Hradci Králové v pondělí od 17 hodin.