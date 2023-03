Safinovi vysnila gól matka: Čistá pravda! Litoval polevení za stavu 3:0

Zřejmě velká úleva, že jste dal první sparťanský gól v play off, že ano?

„Mamka mi akorát ráno říkala, jak se jí zdálo, že jsem dal první gól. Čistá pravda! (ujišťuje s úsměvem) Nějak to zkrátka vyšlo, vůbec nevím, jak to funguje, ale díkybohu, že to tam padlo. Byla to hlavně zásluha hráčů, kteří mi to poslali před bránu. Nebylo to zase tak náročný.“

Byla mamka na tribuně?

„Jasně, že byla. (usmívá se) Jen co teď dojedu kolo, tak se tomu budeme smát.“

Nepošlete maminku spíš brzo spát, aby vám před druhým zápasem znovu řekla, co se jí zdálo?

(směje se) „Je to možné, ale nevím. Třeba se jí bude zdát o dvou gólech… Jak říkám, byla to zajímavá věc. Mamka většinou říká takovéhle věci, které se pak plní. Uvidíme, co bude před dalším zápasem.“

Vaší čtvrté lajně se náramně dařilo, dali jste Ocelářům dva góly. Řekl jste si k výkonu něco s parťáky Olavim Vauhkonenem a Gustafem Thorellem?

„S kluky jsme se o tom bavili, celou dobu jsme teď spolu trénovali. Myslím, že jsme zkrátka hráli jednoduše a snažili se plnit, co máme. Vstřelili jsme dva góly, což je určitě takový bonus, ale jsme za to moc rádi.“

Sparta - Třinec: Mazanec chyboval v rozehrávce, Safin trestal, 1:0 Video se připravuje ...

Byl v pro vás prvním zápase play off vidět znatelný rozdíl ve hře oproti základní části?

„Je vidět, že hokej je úplně jiný. Nikdo si tady nehraje nějaký bago, všichni makají naplno. Je to prostě hra o jedné chybě. My jsme jich udělali méně, ale stejně se musíme vyvarovat faulů, abychom to příště táhli mnohem víc do konce a ne takhle za stavu 3:2. 3:0 bylo dobrý skóre, ale pak jsme to trošku pokazili.“

Co se podle vás stalo za stavu 3:0? Nedá se říct, že byste proti Třinci přestali hrát, ale nasazení určitě nebylo stejné jako v první třetině.

„Myslím si, že to byla velká chyba. Polevili jsme zřejmě kvůli tomu, že to bylo 3:0, ale to se prostě nesmí stávat. A řekl bych, že i fauly nás trošku skolily. Je to i moje vina, protože takové fauly se nesmí dělat. Chtěl jsem soupeře čistě dohrát, ale nějak se to zvrtlo, že jsem ho trefil do hlavy. Z mé strany to bylo zbytečný. Takové momenty mohou nakopnout jiný tým.“

Předpokládám, že je výhoda, když se další zápas hraje hned druhý den a máte v hlavách, že prostě nesmíte polevit, viďte?

„Jasně. Určitě je to dobře, ale play off je náročný. Hraje se skoro přes den a lepší bude zkrátka kondičně lépe připravený tým.“

Třinec měl minimálně čtyřikrát šanci jeden na jednoho, Sparta ani jednou. Je to spíš varování či vyznamenání pro Jakuba Kováře?

„Kdyby to bylo v základní části… tohle se ale prostě nesmí stávat v play off. Jsou to chyby, kterých se musíme vyvarovat. Podíváme se na video a více se zatáhneme dozadu, abychom takové hlouposti nedělali. Díky, že máme Kubu Kováře, podržel nás.“

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE