Hudáček o výhře na Spartě: Jeden z TOP zápasů sezony. Kacetl? Úžasný

Cíl se podařil, pražské tažení bylo úspěšné. Třinečtí hokejisté napravili úvodní zaváhání ve čtvrtfinále Generali Česká play off se Spartou a po výhře 3:2 v prodloužení se vrací domů za stavu 1:1 na zápasy. Famózně chytajícího gólmana Ondřeje Kacetla skvěle doplnil útočník Libor Hudáček (32), který dvěma góly dvakrát vyrovnával skóre před zaplněnou O2 arenou. „Ukázali jsme, že umíme na Spartě vyhrát. Tempo se zvyšuje. Žije to v kabině, v rodinách, prostě všude,“ říkal slovenský reprezentant.

Po pondělním výkonu pravděpodobně převládá větší spokojenost než po představení v prvním zápase, viďte?

„Řeknu to hokejově. Tak určitě. (směje se) Věděli jsme, co máme dělat, připravili jsme se, pustili si video a trochu si oddychli. Měli jsme dostatek času, nabrali jsme síly. Bylo to mnohem lepší než první zápas.“

Ze Sparty si do Třince vezete jednu výhru a vyrovnanou sérii. Berete tedy pražské tažení jako úspěšné?

„Myslím si, že ano, ale i v neděli jsme měli dostatek šancí na to, abychom uspěli v prvním zápase. Bavili jsme se o tom, vyjeli jsme na led s tím, že můžeme vyhrát. Měli jsme sebevědomí a věděli jsme, že přijdou šance, kterých je třeba využít a tak vyhrát. Podařilo se nám to, máme jeden bod, oni také a jedeme domů.“

Bylo podle vás důležité Spartu nepustit do vedení o víc než jeden gól?

„Ano, nedali jsme jim možnost udělat náskok o dva tři góly, protože víme, že pak by si hrála svoji hru a my bychom museli tlačit do kopce.“

Ve třetí třetině jste Pražany dokonce přehrávali, rozhodnout jste mohli i v základní hrací době.

„Šance jsme měli, šli jsme si za tím. Jsem rád za celé mužstvo, že jsme ukázali, že umíme vyhrát i na Spartě.“

K výhře vám výrazně dopomohl brankář Ondřej Kacetl. Jak byste zhodnotil jeho výkon?

„Jedním slovem, úžasný! Fakt klobouk dolů. Po dlouhé době přišel do branky, zavřel to a podržel nás. Jsme mu za to vděčný.“

Cítíte, že emoce na ledě a tempo na ledě se s každým zápasem play off čím dál více stoupají?

„To k tomu patří. Všechno je to show pro lidi. My jsme přišli pro minimálně jeden bod, což jsme splnili. Jasně, že tempo se zvyšuje. Chlapi takhle vyhráli tři tituly, klobouk dolů před nimi. A je to vidět i v kabině. Žije to v rodinách, prostě všude.“

A co atmosféra? Na první zápas přišlo přes třináct tisíc fanoušků, druhý duel sledovalo přes dvanáct tisíc lidí a vidělo strhující podívanou.

„Myslím, že jsme viděli alespoň z naší strany určitě jeden z nejlepších zápasů v sezoně. Čím víc lidí přijde, tím je napjatější atmosféra a větší motivace. Je to play off. Hrajeme na Spartě, kde chce každý vyhrát. A emoce patří k tomu, musíme je udržet na uzdě a jít dál každé střídání, celých šedesát minut respektive šedesát pět.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Kaše, 33:20. Sobotka Hosté: 18:59. Hudáček, 48:12. Hudáček, 67:34. Voženílek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík, Polášek (A), Krejčík – Řepík (C), Sobotka (A), M. Forman – Tomášek, Horák, Kaše – P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele – Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, J. Jeřábek, Kaňák, Doudera, Mar. Adámek, Čukste – Daňo, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Hrňa – Chmielewski, Vrána (C), Dravecký (A) – Buček, M. Roman, Kurovský. Rozhodčí Sýkora, Kika – Rampír, Synek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 312 diváků

